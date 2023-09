Ribera aplaca el tufo retardista y negacionista de Feijóo al referirse a una economía verde «sin visiones apocalípticas»

Las palabras del aspirante a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo en su discurso de investidura, al afirmar que defenderá la transición ecológica, rechazando lo que considera una «dictadura activista», han recibido la respuesta de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera.

En su discurso, Feijóo anunció que pondrá en marcha diversas medidas, como desgravaciones fiscales para nuevas inversiones, especialmente para adaptación al cambio climático, la digitalización y para inversiones de innovación, y que promoverá una economía verde, «pero sin visiones apocalípticas», como si lo que afirma la ciencia fuera un chiste de mal gusto.

Ribera ha aprovechado este hecho para publicar, en la red social «X», un mensaje que, en clara alusión a «La dictadura del cambio climático. 47°C en invierno en Brasil. 36°C en España en octubre», le recuerda al candidato la gravedad de la crisis climática y la necesidad de la emergencia, que requiere buscar soluciones a corto plazo. Asimismo, la ministra ha adjuntado el comunicado emitido por la AEMET sobre el episodio de temperaturas excepcionalmente altas, previsto para este próximo fin de semana, con máximas generalizadas por encima de 32ºC , superando los 36ºC en el valle del Guadalquivir.

La dictadura del cambio climático.

47°C en invierno en Brasil.

36°C en España en octubre. https://t.co/IutPZk4uZD — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) September 26, 2023

Teresa Ribera no ha hecho más comentarios al respecto, a pesar de que, en sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, el candidato del PP llegó a prometer que él no contribuirá al «enfrentamiento que otros promueven entre el campo y los ecologistas». También afirmó que no perderá «ni un segundo» en discutir sobre el cambio climático sino que afrontará «este asunto con las evidencias que la ciencia aporta» y con los instrumentos que la tecnología ofrezca en cada momento.

El PP se deja llevar por VOX

Pero el retardismo y, en el peor de los casos, el negacionismo en la emergencia climática, no son buenos compañeros de viaje. Y esa desidia de Feijóo al tratar la transición ecológica, durante el debate, sin ofrecer datos sobre el problema en España, sin una hoja de ruta de esa «transición ecológica» a la que se refirió, desprenden el mismo tufo que el discurso primario de VOX, socio a la sazón para todo. Incluso para entretener la toma de medidas urgentes que requiere este nuevo paradigma, retando con este tipo de afirmaciones apestadas de desconfianza el rigor científico de los datos de que dispone el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cabe preguntarse si cuando van al médico actúan igual, porque entonces empezamos a tener problema profundamente serio.