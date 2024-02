Se acabó el recreo

España dejó la presidencia de la Unión Europea en 31 de diciembre de 2023. Y ciertamente, lo hizo con una calificación de notable. Pero ostentar la presidencia de la UE, ser el estado que la encabeza, comporta una serie de ventajas, como el que durante esos seis meses este goza de una protección no escrita. Así, es habitual que frente a ese estado, los procedimientos se ralenticen y que no aparezcan noticias, procedimientos o sanciones que pudieran afectar los objetivos de cumplimiento que ese estado se ha marcado para la Unión.

Pero el tiempo de ser el “delegado de clase” acaba, y ahora es el turno de Bélgica. Por tanto, la Comisión Europea recupera los expedientes que tenía aparcados en un cajón y, el primer día de reunión, el pasado 24, han llegado los sustos. Siete, repito, siete procedimientos sancionatorios por no transponer la legislación europea se han abierto contra España de una tacada. Y además, nada baladíes. Todos ellos acabarán en importantes sanciones, que pagaremos entre todos. Veamos de qué tratan las infracciones, y qué directivas se infringen.

DIRECTIVA (UE) 2022/2523 DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión. Esto afecta, entre otras, a Inditex-Zara, Banco Santander, Cellnex, BBVA o Amadeus IT, que reciben una sobreprotección legal y fiscal incompatible con las normas de la UE. En otras palabras, que no necesitan paraísos fiscales para no pagar lo que toca.

DIRECTIVA (UE) 2021/2167 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de 2021, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE. ¿Recuerdan a Blackstone y sus filiales, esos que se están quedando con el sector inmobiliario español y echando a los vecinos? Pero también encontramos a Apollo Global Management, Cerberus que vive de las carteras de morosos de los bancos que adquiere a precios irrisorios y han cobrado millones de subvenciones fiscales y después ejecutan los activos y deshaucian y Lone Star que se queda con los pisos y casas embargadas. Y es que se nota de que son una de las “puertas giratorias” del PP.

DIRECTIVA (UE) 2022/2380 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de noviembre de 2022 , por la que se modifica la Directiva 2014/53/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos. ¿Recuerdan lo de los cargadores de móviles unificados? ¿Lo de aparatos que no pueden pasar de una cierta potencia? Aquí el control es mínimo.

DIRECTIVA (UE) 2023/959 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 10 de mayo de 2023, que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión. Y es que continuamos excedidos en emisiones por no adaptar nuestra infraestructura, y desarrollar energías verdes, por proteger a las Eléctricas, curiosamente también una de las principales "puertas giratorias".

DIRECTIVA (UE) 2021/2118 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de 2021, por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. Pues eso, que continúan circulando coches sin seguro, entre ellos los vehículos agrícolas e industriales de nuestras grandes constructoras.

DIRECTIVA (UE) 2023/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 10 de mayo de 2023 , por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial. Y es que continuamos subvencionando exageradamente a compañías aéreas para que nos traigan "turistas", que alojamos en "pisos turísticos", gentrificando las ciudades.

DIRECTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de octubre de 2021, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación, y por el que se deroga la Directiva 2009/50/CE del Consejo. Y este último procedimiento sancionatorio es el que protege a los directivos españoles (excepcionalmente bien pagados) de la competencia de sus homólogos de fuera de España.

Volvemos a la normalidad. Los procedimientos sancionatorios nos dicen, bien a las claras, quienes son los que abusan, mientras todos andamos a la greña sobre si amnistía sí, amnistía no.