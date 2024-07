La Audiencia de Madrid decidirá el futuro de Begoña Gómez el 30 de Septiembre

La Audiencia Provincial de Madrid ha marcado el 30 de septiembre como fecha clave para deliberar y decidir sobre los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía. Ambos solicitan el archivo o la delimitación de la investigación conducida por el juez Juan Carlos Peinado, que examina presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en los que estaría implicada la esposa del presidente del Gobierno.

Recursos y Alegaciones

El abogado de Begoña Gómez ha presentado un recurso de apelación pidiendo al tribunal que archive la causa, argumentando que “no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal” de la que su cliente está siendo objeto. Este recurso se opone al auto del juez Peinado, quien afirmó que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España, contenidos en la denuncia inicial".

El magistrado también señaló que su investigación no incluye los hechos relacionados con los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, ya que estos son competencia de la Fiscalía Europea.

Acusaciones de investigación prospectiva

La defensa de Gómez sostiene que la parte dispositiva del auto recurrido pone de manifiesto que su clienta está siendo sometida a una “investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático”. Esta afirmación subraya la preocupación de que la investigación no se basa en pruebas concretas, sino en una búsqueda indiscriminada de posibles delitos.

Por su parte, la Fiscalía también ha apelado ante la Audiencia, solicitando que se limite la causa a los términos definidos por el tribunal en un auto dictado en mayo. En ese auto, aunque se avalaba la apertura de la investigación, se limitaba esta a los contratos firmados por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés. La Fiscalía recordó un segundo informe de la UCO de la Guardia Civil que no encontraba irregularidades en los contratos examinados y advertía de que el proceso judicial es “genérico y carente de concreción” sobre los hechos imputados a Gómez.

Los recursos de Gómez y de la Fiscalía fueron presentados a principios de julio, antes de que el juez Peinado decidiera dar un nuevo impulso a la investigación, imputando a Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, además de citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid el 30 de septiembre será crucial para determinar si la investigación sobre Begoña Gómez continúa o si se archiva. Este fallo no solo afectará el curso de la investigación, sino que también podría tener repercusiones políticas significativas dada la posición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno.

El 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid tendrá en sus manos la responsabilidad de decidir el futuro de la investigación sobre Begoña Gómez. Con la defensa argumentando una persecución injusta y la Fiscalía buscando acotar la investigación, el tribunal deberá sopesar cuidadosamente los méritos de cada recurso para asegurar que la justicia se administre de manera justa y equitativa. Esta deliberación no solo determinará el curso legal para Gómez, sino que también podría influir en la percepción pública de la integridad del sistema judicial español.