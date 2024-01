Artur Mas insta al independentismo catalán a exigir un pacto fiscal al gobierno de Sánchez

El exlíder catalán Artur Mas ha instado recientemente al movimiento independentista a adoptar una postura firme frente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para exigir un nuevo acuerdo fiscal. Durante una entrevista en La2 y Ràdio 4, Mas expresó dudas sobre la posibilidad de que las negociaciones actuales entre el gobierno y los partidos independentistas catalanes conduzcan a un referéndum. En este contexto, propuso que se ponga sobre la mesa la cuestión de un pacto fiscal.

Mas recordó que en 2012, bajo su mandato como presidente de la Generalitat, propuso un pacto fiscal similar al concierto económico al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una propuesta que fue rechazada. Según Mas, esta negativa fue un catalizador para el incremento del movimiento independentista.

El exmandatario también señaló que es esencial que los partidos independentistas catalanes hagan entender al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la importancia de que Cataluña tenga un sistema de financiación propio. Este sistema permitiría que el Parlamento catalán tuviera poderes legislativos comparables a los del Parlamento vasco y que la Agencia Tributaria Catalana operara de forma independiente, similar a las agencias tributarias vascas.

Por otro lado, Mas compartió el rechazo de Junts a tres decretos del Gobierno que se votarán en el Congreso. Argumentó que el rechazo de estos decretos no implica un desastre inmediato y que es importante hacer entender al Gobierno de Sánchez que la actual legislatura no será tranquila. Mas aclaró que Junts no se opone a la aprobación de los decretos per se, sino que busca una negociación más detallada y individualizada de los mismos.

Finalmente, Mas comentó sobre las especulaciones de sancionar a empresas que abandonaron Cataluña, dejando claro que no se puede castigar a alguien por tomar una decisión libre de quedarse o irse de la región.