De la idiotez de Rubiales al rechazo generalizado por su beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial

No hay polémica, lo que hay es machismo patriarcal y casposo por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y lo más indignante es que el propio directivo no se enterase a estas alturas del Me Too que, por ser un hombre con poder, no puede dar un beso sin consentimiento.

De la idiotez de Rubiales a la indignación de la jugadora

Jenni Hermoso quiso dejar claro que el beso de Rubiales fue asqueroso: “No me ha gustado, eh”. Para después darse cuenta del poder del presidente de la FEF. “No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, añadió.

Rubiales debería presentar su dimisión mañana mismo. La imagen que ha trasladado al mundo es de un machismo repugnante. No puede quedar impune. — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) August 20, 2023

Luis Rubiales se encontraba en el escenario ensamblado en el estadio de Sídney colgando las medallas. Allí aprovechaba para abrazar con ilusión a cada una de nuestras jugadoras que le saludaban. Pero cuando le tocó el turno a Jenni Hebroso, le cogió la cabeza con sus manos y le dio un beso en la boca, en presencia de la Reina Leticia y miles de millones de espectadores en todo el mundo

El presidente de la RFEF ha estado desde el primer día en la concentración de la selección española. En la concentración ha sido uno más desde el primer día, En Nueva Zelanda y en Australia, Luis Rubiales ha mostrado su euforia y las redes sociales se han encargado de comentar a través de mensajes en las redes sociales.

Tras el paso de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, apareció Jenni Hermoso. Ella abrazó al presidente de Federación. Pero, tras ese abrazo, Rubiales cogió la cara a Hermoso y le dio un beso en la boca en plena entrega de medallas que fue cazado por parte de las cámaras de TVE. Esa imagen fue rápidamente virilizada en redes sociales, con una mayoría de comentarios criticando el gesto machista del máximo dirigente del fútbol español tras lograr el Mundial.

Jenni Hermoso: “No me ha gustado, eh”

La futbolista, a través de un directo en Instagram, grabó parte de la fiesta interna de la Selección y respondiendo a una pregunta de un usuario, dijo entre risas sobre el beso de Rubiales: «No me ha gustado, eh», soltó.

La Federación ha hecho llegar un comunicado a la Agencia EFE según el cual Jenni Hermoso ha dicho que fue un gesto mutuo espontáneo de alegría. Y que se le ocurra decir algo diferente a la nota.

NO al beso de Rubiales

No. No se puede celebrar el avance que supone ganar este Mundial y tener que ver cómo el presidente de la Federación besa en la boca a una jugadora de la selección. No se puede hablar de igualdad y escuchar decir a Rubiales que esto es una gilipollez, que sólo importa a los idiotas y a los tontos, y que lo importante aquí es el Mundial y no él.

No podemos aguantar sus palabras, es un gesto machista de patriarcado más propio de otros tiempos. No quitemos relevancia ni al gesto, ni a sus palabras.

La reacción de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales, después de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol femenino, ha hablado para Radio Marca. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol lo ha hecho quitándole hierro al asunto. Cuando desde el citado medio le han preguntado por su beso a Jennifer Hermoso, él ha respondido que “¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces. Somos campeonas y con eso me quedo”. Con estas palabras, Luis Rubiales ha intentado zanjar un tema que todavía sigue siendo de lo más comentado tanto en nuestro país como en medios internacionales.

Críticas a Rubiales desde la política

Las ministras en funciones de Igualdad y Derechos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, han tachado el acto de «violencia sexual» en unos mensajes publicados en sus redes sociales.

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs! https://t.co/FLExIstMDl — Ione Belarra (@ionebelarra) August 20, 2023

La diputada del PSOE, Adriana Lastra, escribió en su cuenta de Twitter que “no es una anécdota, es puro machismo”; y el ex diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, compartió el fotograma del momento tildando el acto como «posiblemente delictivo”.

Lo de Rubiales no es una anécdota, es puro machismo. No le quitéis importancia, no lo comparéis con Iker y Sara, no le riáis la gracia a esta gentuza que se cree con derecho a magrear a las mujeres.

Ya está tardando en disculparse y dimitir. — Adriana Lastra (@Adrilastra) August 20, 2023

Aquí el fotograma del posiblemente delictivo acto de Rubiales. A ver si la FIFA me tumba esto también. https://t.co/PSMLrZ1DvL pic.twitter.com/zhhSE2XnAK — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 20, 2023