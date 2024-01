Diez motivos para adoptar perros y no pedirlos a los Reyes Magos

El número de perros abandonados por dueños que no saben que hacer con su mascota aumenta considerablemente. Los perros con suerte serán encontrados y llevados a refugios y otros tendrán un final trágico. Algunos incluso han sido cruelmente maltratados y explotados, se merecen una segunda oportunidad y estar en un hogar donde se les valores, cuide y se les de amor. Por ello, te damos 10 motivos por los que adoptar es la mejor opción.

1. Mejora la vida de los perros

Muchos perros llegan a los refugios después de haber sufrido maltratos o haber estado días en la calle abandonados, pasando frío y hambre por culpa de dueños irresponsables que creen que pueden abandonar a su mascota.

2. Les das un hogar a los perros

Han tenido la desgracia de ser abandonados por su familia, la que un día les dio amor. Estos perros merecen una segunda oportunidad y un hogar donde se les ame y cuide. Otros perros ni si quieran han estado en un hogar, solo conocen del hombre el maltrato.

3. Salvas las vidas de los perros

Algunos dueños no han tomado medidas de esterilización y al tener cachorros no pueden hacerse cargo de ellos. Muchos de ellos acabaran vagando por las calles donde muchas veces se enfrentarán al maltrato o tendrán un final trágico.

4. No contribuyes al maltrato

Cuando compras un cachorro sin ningún tipo de control estarás contribuyendo a la explotación sin saberlo, ya que muchos de los perros son obligados y maltratados para obtener cachorros de raza.

5. Los chuchos siguen siendo perros

Que no sea de raza no significa que no te vaya a dar amor o no vaya a ser tu mejor amigo. Muchos perros son abandonados por la superficialidad del ser humano.

6. Un perro adulto también mola

La mayoría prefieren un cachorro para poder educarle y compartir más vida con él, pero en muchas ocasiones un perro adulto es la mejor opción, principalmente porque ya están educados. Puede ser el compañero perfecto para una persona mayor, se harán compañía y el perro al ser mayor será más tranquilo.

7. Una discapacidad no es motivo para no adoptar

Muchos de los perros que se encuentran en los refugios han sido maltratados duramente y presentan algún tipo de secuela. Ellos son los que más amor necesitan y tú puedes ser su primer mejor amigo. Otros son abandonados porque presentan alguna discapacidad, esto no es motivo para abandonarlo y tienen derecho a un hogar como todos.

8. Hazte voluntario

Algunos no podréis tener un perro. pero podéis ayudarles siendo voluntario del refugio, ayudaréis en el cuidado de los perros, jugando y dándoles mucho amor.

9. Casas de acogida

Muchos refugios se quedan sin espacio para nuevos perros, podrás ceder tu casa y vivir con estos inquilinos hasta que sean adoptados, quizá termines adoptando porque seas incapaz de decirles adiós.

10. Crecerás como persona

Muchos de ellos presentan traumas causados por el maltrato y el abandono, puedes cambiar su vida y volverlos a hacer creer en el ser humano dándoles amor y cuidado. Aprenderás lo que es tener un amigo fiel que estará siempre a tu lado.

En Navidad no compres animales, adopta

Durante las fechas navideñas no es extraño que los animales se conviertan en objeto de regalo. Por desgracia, el resultado son animales que, meses después, engrosan la lista de abandonados. Para paliar este problema, no compres, adopta animales, siempre con responsabilidad, siendo consciente de las obligaciones que aceptas contraer durante toda su vida.

Cómo y dónde adoptar un animal

Las asociaciones protectoras, las perreras, los refugios, los albergues, etc. son los lugares a los que te debes dirigir si adoptas un compañero. Cada uno de ellos tendrá sus propios requisitos antes de darte un animal, como la necesidad de realizar una entrevista previa, aceptar la esterilización, firmar un contrato o seguir unas visitas de control para garantizar el bienestar y la adaptación del recién adoptado.

Una vez que nos entregan al animal, es importante acudir al veterinario para una revisión. En las Clínicas Mivet, además, te ofrecen asesoramiento sobre cualquier duda que te suscite la convivencia con el nuevo miembro de la familia.