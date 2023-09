El juez imputa también al ex seleccionador Jorge Vilda y a dos altos cargos de la federación por el beso no consentido a Jenni Hermoso

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, investigado por los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones por el beso no consentido a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso en la final del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ya no está solo en su condición de imputado por este caso, ya que el juez de la Audiencia Nacional que investiga los hechos, Francisco de Jorge, ha decidido cambiar la condición de testigo a la de investigado al ex seleccionador Jorge Vilda y también a los directores de la selección masculina, el ex futbolista Albert Luque, y al de Marketing, Rubén Ribera.

El magistrado de la Audiencia Nacional mantiene las citaciones como testigos de la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez, y del exdirector de Integridad de la federación, Miguel Caba, que declararán este jueves a partir de las 10 horas.

El ex seleccionador Jorge Vilda, aplaudiendo el discurso de Luis Rubiales tras el estallido del escándalo

Hasta ahora, sólo el ex presidente de la federación de fútbol estaba imputado tras la denuncia interpuesta por la jugadora por los hechos sucedidos en la gala de entrega de medallas del pasado Campeonato del Mundo.

Este cambio de postura del juez se produce tras la declaración como testigos del hermano y una amiga de la futbolista, que este pasado lunes corroboraron la denuncia de Hermoso contra el ex presidente Luis Rubiales. Fuentes jurídicas han asegurado que el hermano de la denunciante confirmó ante el juez que el ex seleccionador Vilda lo presionó directamente a él para que su hermana cambiara su testimonio de rechazo.