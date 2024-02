Jaume Asens anuncia su salida de Podemos señalando que no se identifica con la formación actualmente

El que fuera diputado en el Congreso en representación de En Común Podem, y uno de los fundadores de Podemos, Jaume Asens, acaba de anunciar su salida de la formación, dándose de baja del partido, donde asegura que «ya no se reconoce».

«Lo vivo como una especie de duelo. Para mí es como una ruptura dolorosa porque ahí está una parte de mi vida, la que me ha configurado políticamente porque, efectivamente, fui uno de los fundadores de Podemos en 2015. Pero ahora mismo no reconozco al Podemos que hay actualmente». Así de claro y contundente ha sido Asens, uno de los representantes de la formación morada que más ha aportado a la vía del diálogo en el procés de Cataluña, en una entrevista dada a Gemma Nierga en la 2, de TVE.

Aasens considera que hay mucha distancia entre el Podemos de 2015, y el partido actual. Y en este sentido, considera que aquellos valores iniciales que existían y se defendían cuando él mismo formó parte en la fundación de la organización, «están más presentes en el Sumar de hoy que en el Podemos actual». «Este es un Podemos más cerrado, menos abierto, menos poroso, menos transversal», ha asegurado.

Sobre Pablo Iglesias ha señalado que reconoce diferencias y «no reconocerle en algunos aspectos». «Reconozco una parte, creo que todavía somos amigos. Hay partes donde lo reconozco, no solo de la época política, sino de antes, y hay otras que me cuesta», ha señalado. «Y le debo mucho a él, porque si soy diputado es por él. Siempre lo he admirado, creo que ha tenido un papel importantísimo en la historia de España, pero ahora está en un papel que respeto, pero que no es el mismo de antes y no me siento más reconocido en el Pablo de ahora», ha subrayado.

Una carta en el mes de diciembre

Fue el pasado mes de diciembre de 2023 cuando Asens informó a la formación de su baja, y hasta ahora no ha trascendido porque él mismo ha querido ser discreto. y «no hacer ruido» con su salida. La decisión la tomó después de que los morados prohibieran la doble militancia que, hasta ahora era posible.

Asens tomó la decisión en las mismas fechas en las que lo hizo Jéssica Albiach, la que fuera Presidenta de En Común Podem en el Parlamento de Cataluña.