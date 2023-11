Los dominicanos no quieren a Leonel

Horacio, uno de los poetas más importantes de la Roma Clásica, decía que «las muchas promesas disminuyen la confianza». Eso es lo que le está ocurriendo a Leonel Fernández: promete mucho, habla mucho, sabe las soluciones para todo, pero cuando, durante 12 años, tuvo la ocasión de poner en práctica todo lo que ahora afirma, no lo hizo.

Luis Abinader, por su parte, cuando aún no ha terminado su primera legislatura, ha demostrado que cumplir las promesas realizadas durante una campaña electoral no es una quimera, sino una realidad. Evidentemente, siempre que se haga un uso responsable de los recursos públicos y que éstos no terminen en el bolsillo de una minoría corrupta, como sucedía durante los gobiernos del PLD (Leonel y Danilo).

El líder de Fuerza del Pueblo está viviendo un «Noviembre Negro», un Black Friday político en el que las buenas noticias para el pueblo dominicano no lo son tanto para sus aspiraciones de recuperar el poder.

Ahora ha sido la encuesta de la prestigiosa multinacional Gallup la que, directamente, ha dado la puntilla a Leonel Fernández porque los resultados de la misma son el reflejo de lo que siente y piensa el pueblo dominicano, el mismo que acudirá a votar el próximo mes de mayo de 2024.

Según el estudio, al que Diario16 ha tenido acceso, un 64% de los dominicanos aprueba la gestión que está realizando Luis Abinader, y un 56,1% la considera como buena o muy buena. Respecto a una previsión de resultados de cara a las Elecciones Presidenciales de 2024, un 56,3% de los dominicanos piensa que lo mejor para su país es que siga gobernando la actual administración.

Estos datos son demoledores para la oposición liderada por Leonel Fernández. En ninguno de los parámetros consultados la suma de las tres formaciones que conforman la rimbombante Alianza de Rescate RD se acerca en lo más mínimo a la percepción positiva que Leonel y sus adláteres pretenden transmitir a través de las redes sociales. Los hechos, nuevamente, se imponen a las promesas baldías y oportunistas.

Respecto a la intención de voto, ahí la debacle de Leonel y sus aliados es absoluta. Un 52,3% de los dominicanos tiene muy claro que votará por la candidatura de Luis Abinader. Leonel apenas alcanza un 21,4%, el PLD un 14,3% y el PRD un 0,3%. Es decir, que la alianza opositora apenas lograría un 38% de los comicios, lo que supone un absoluto fracaso, una derrota sin paliativos para quien se presenta como la solución a todo sin tener solución ninguna.

Los resultados del estudio de Gallup muestran que ese apoyo a Abinader crecería si las elecciones se celebraran hoy y un 54,8% votaría al actual presidente, mientras que la alianza opositora bajaría al 37,8%. En el mismo ámbito temporal, el apoyo a los líderes muestra cómo Leonel no es un candidato que tenga la confianza del pueblo, puesto que sólo le votarían un 27,4%, mientras que el presidente Abinader duplica esa confianza con un 55,2%. Por otro lado, el líder de Fuerza del Pueblo es el que más recelo genera, puesto que un 35,7% de los dominicanos no le votaría nunca.

El pueblo de la República Dominicana tiene muy claro quién es el presidente que quiere para los próximos cuatro años, dado que tres quintas partes, según el estudio de Gallup, piensa que Abinader ganará las elecciones. Leonel se queda en un pírrico 23,1%. La suma de líderes de la alianza opositora sólo alcanza un 33%, es decir, 25 puntos por debajo de Abinader.

Por otro lado, estos resultados determinan que no habrá una segunda vuelta y que el actual Jefe del Estado dominicano ganará las elecciones en la primera vuelta. Así lo piensan el 69,4% de los ciudadanos.

En el caso de que hubiera una segunda vuelta, Leonel tampoco sale bien parado puesto que en todos los escenarios planteados sale perdiendo, incluso cuando se enfrenta al líder de un partido moribundo como es el PLD. El supuesto enfrentamiento Abinader vs Leonel, el líder de Fuerza del Pueblo quedaría 22,5 puntos por debajo.

El pueblo dominicano, además, rechaza de manera absoluta la posición mantenida por Leonel Fernández respecto a la crisis actual con Haití. Mientras el presidente Abinader lograba que la ONU aprobara el envío de una misión internacional, Leonel ponía palos en las ruedas con una estrategia de enfrentamiento absolutamente desleal y contraria a lo que se espera de fuerzas políticas que están obligadas a defender la soberanía nacional.

Los dominicanos lo tienen claro y un 82,6% tiene claro que Luis Abinader ha perseverado y luchado por defender ante la ONU y otros foros internacionales la necesidad de la intervención de la comunidad internacional. Además, un 45,6% de los dominicanos valora de manera positiva la gestión diplomática del canciller Roberto Álvarez. El pueblo tiene claro que, en esta crisis con Haití, lo primordial es la defensa de la soberanía nacional (67,9%). Sólo un 27,6% valora más las relaciones comerciales con Haití, es decir, la misma idea que Leonel puso como principal argumento de oposición al cierre de la frontera.

Faltan 6 meses para las elecciones y todo indica que los dominicanos tienen dos cosas claras: que quieren que Abinader siga siendo su presidente cuatro años más y que, en ningún caso, desean que Leonel llegue al Palacio Nacional. No hace falta decir nada más porque el pueblo ha hablado.