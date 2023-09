Los informes internacionales avalan la gestión de Luis Abinader y ridiculizan el populismo de Leonel Fernández

En medio de una crisis, como la que está en curso entre República Dominicana y Haití, lo que se espera de la clase política de un país es que sean leales con la soberanía nacional del Estado y, una vez pasada dicha crisis, llega el momento de hacer política, si es que se dan las razones para ello. Sin embargo, la oposición a Luis Abinader ha decidido hacer política para captar votos a través de la propagación de elementos populistas que sólo buscan socavar al gobierno a través de la deslealtad.

Sin embargo, cuando las cosas se hacen bien, cuando las políticas aplicadas por un gobierno son las adecuadas, entonces llega el reconocimiento internacional, y eso es lo que sucede con Luis Abinader en República Dominicana con una oposición absolutamente irresponsable, irresponsabilidad que empieza por Leonel Fernández y termina con los líderes de formaciones políticas agonizantes.

Además de criticar y de calificar de excesiva la respuesta a la crisis de Haití, llevan años afirmando, utilizando el decálogo del trumpismo internacional, que la inseguridad ha crecido en República Dominicana.

Ante el populismo, hechos, y los hechos dejan en ridículo las afirmaciones desleales y populistas de una oposición que no tiene argumentos para censurar al gobierno de Luis Abinader y, sobre todo, que no tienen legitimidad democrática hasta que no den explicaciones y pidan perdón por el régimen de corrupción sistémica que implementaron algunos mientras gobernaban.

Ha sido la organización independiente Global Iniciative, en su informe «Global Organized Crime Index 2023», quien ha certificado un avance histórico de los niveles de lucha contra el crimen organizado en República Dominicana. En concreto, en comparación con 2021, año en que ya se habían comenzado a ver importantes avances en este ámbito tras la llegada al poder de Luis Abinader a la Presidencia, el país caribeño ascendió 14 puestos a nivel mundial, lo que le acerca a aún más a las potencias mundiales. En la Región del Caribe la acción del gobierno dominicano ha colocado al país entre los 5 primeros y entre los 15 primeros del continente americano.

Hay que tener en cuenta que los 193 países que conforman las Naciones Unidas han sido evaluados según la magnitud y naturaleza de la criminalidad, así como su resiliencia o habilidad para contrarrestar las actividades del crimen organizado. Además, se han tenido en cuenta los muy importantes avances de República Dominicana en diferentes elementos, entre los que se ha destacado un crecimiento económico sostenido, que ha llevado a una notable reducción en la pobreza y desigualdad.

Este progreso se complementa con medidas legales robustas, como garantías en el código penal para la protección de víctimas y testigos, y esfuerzos gubernamentales, como iniciativas para asistir a usuarios de drogas y la promoción activa de la sociedad civil.

Además, el país ha fortalecido su marco regulatorio contra el blanqueo de dinero y ha recibido apoyo internacional, subrayando el compromiso conjunto para enfrentar desafíos y fortalecer la nación.

Estos datos tiran por tierra el populismo desleal de la oposición y muestran que lo que se dice en redes sociales no es confirmado por la realidad, que no es otra que el cambio prometido en 2020 al pueblo por Abinader es un hecho irrefutable e irrebatible.