Mónica García garantiza la tranquilidad de miles de funcionarios y garantiza la continuidad de Muface

“Nunca he hablado de Muface. Tiene grandes detractores y seguidores. Yo no estoy en ninguno de los dos. Ahora mismo mi prioridad es la atención primaria, la salud mental, los profesionales, recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y ensancharla. Tengo otras prioridades [que tocar Muface]. Quiero que la sanidad pública sea lo suficientemente atractiva, que recupere la robustez que tuvo, y quiero que esa sanidad pública sea lo suficientemente atractiva para que la gente se vea atraída y vea que aquí está esa red”, ha afirmado la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid, dentro de la plataforma Sumar.

Retos de Mónica García

Mónica ha contado en la Cadena SER, cómo fue la casi inexistente conversación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando fue nombrada titular de la cartera de Sanidad. La líder de Más Madrid pasó a la política nacional el pasado 20 de noviembre cuando fue nombrada para el cargo por Pedro Sánchez a propuesta de Yolanda Díaz. Hasta entonces, había sido líder de la oposición en la asamblea regional y principal rival política de Ayuso, sobre todo por su defensa férrea de la sanidad pública.

La ministra de Sanidad tiene muchos retos, entre ellos: las listas de espera de la sanidad pública, la situación de la atención primaria, la contratación de más médicos, la colaboración público-privada, el acceso a medicamentos y tratamientos especializados y la difícil coordinación con las comunidades autónomas, entre ellas la madrileña.

Ley antitabaco

Sanidad tiene la intención de retomar el plan antitabaco -que se quedó en el aire con Carolina Darias- para limitar y regular el uso de los vapeadores y la prohibición del tabaco en las terrazas y otros lugares. La intención es prohibir los vapeadores desechables y ampliar las zonas libres de humo.

“Es un plan estratégico que lleva desde al año 2021 fraguándose y que básicamente tiene que ver con seguir en consonancia con los espacios libres de humo en este país. No solo proteger a los menores, sino también a las personas pasivas. Más allá de las medidas concretas que algunas comunidades han puesto en marcha, hay que hacer extensivo este sentir español y europeo de que las siguientes generaciones vengan sin estos hábitos tabáquicos. Espacio libres de humo… La medida concreta estamos estudiándola, hay comunidades [en referencia a la prohibición de fumar en terrazas] que ya lo están haciendo. Creo que hay un consenso. El 76% de la población estaba de acuerdo, Si nos remontamos a la primera ley del tabaco fue polémica y nadie se le ocurre a día de hoy pensar que los espacios libres de humo son un error, son un acierto y vamos a ampliarlos”, ha recordado García

Acabar con los vapeadores

Como Europa, “Habrá que regularlos en consonancia con la regulación del tabaco. En la UE mucho de los temas que aquí parecen polémicos están más que asumidos. ¿Prohibir vapers? Aquí hay una diferenciación, los vapers con nicotina y los desechables, que tiene el añadido del impacto medioambiental. A la población que más hay que proteger es a los menores”.

Carga contra la sanidad de Ayuso

La ministra de Sanidad ha sido particularmente crítica con la gestión política de la sanidad madrileña de Ayuso: “Hay algunas comunidades que han considerado a los profesionales enemigos, que ha sido maltratados, que no se han reunido con ellos durante cuatro meses en una huelga. Se me ocurre una muy cercana, pero tampoco quiero personalizar. Yo he denunciado como líder de la oposición lo que ocurría en la Comunidad Madrid, pero en muchas comunidades se puede hacer mejor, creo que es difícil hacerlo peor que en Madrid, pero independientemente de esto creo que debemos atajar el problema de manera colectiva”.

La ministra ha asegurado que muchas veces le han insultado por defender la sanidad de la Comunidad de Madrid. “En Europa, los conciertos con los hospitales privados tienen un control y dan por hecho que el euro que se destina a la sanidad es un euro que tiene que llegar al paciente, dejando unos pequeños márgenes para ganancias económicas”, ha argumentado también la ministra.

“La última vez que hicieron una de estas operaciones de vender una empresa llamada Fresenius. Uno de sus consejeros delegados dijo tranquilamente: ‘no se lo van a creer, pero de donde más tajada sacamos en Madrid es de la parte pública’. No se puede sacar tajada. No puedes tener beneficios obscenos de dinero que tiene que ir a la sanidad pública. Eso se puede regular y hay maneras de impulsarlo para que sea una colaboración honesta”, ha recordado.

Ayuso, lo de siempre

“Fue una conversación por WhatsApp, el otro día me la encontré también en el Congreso de los Diputados y nada, fue un ‘enhorabuena’ clásico, de toda la vida”, ha revelado entre risas.

Mónica García y la ELA

Respecto a la Ley contra la ELA, Mónica García ha señalado que “es uno de los proyectos que cuando hemos llegado al ministerio ya estaba que es la ley que se llama de ELA pero que puede ser extensible a las enfermedades neurodegenerativas, que tiene que ver no solo con la parte de investigación y no solo de atención sanitaria sino todo lo que rodea, que tiene que ver con la dependencia y con la parte más humana y cotidiana de estos pacientes”.

“La vamos a desarrollar e impulsar. Ahora mismo lo que tenemos en el ministerio es una ley ELA que se gestó antes de las elecciones, pero como cualquier ley estamos abierto a escuchar, abrir, debatir y poner el foco en la visibilidad, porque los pacientes de ELA hasta hace poco no tenían esa visibilidad para saber cuáles son las necesidades que tienen. Tiene que ver con ese soporte económico y social que necesitan estos pacientes. Los costes económicos que tiene un paciente para la familia son inasumibles para algunas familias y no nos lo podemos permitir como país”, ha prometido García.

Espantada de Podemos

“No tengo una definición. Ellos solos se han definido. Quiero poner en valor la valentía y coherencia de Yolanda Díaz y de Sumar. Lo que hizo para el 23 de julio fue cerrar las puertas al señor que dijo que había que colgar a Pedro Sánchez de los pies, que podría ser nuestro vicepresidente. Hubo una gran generosidad entre muchas formaciones políticas para tener una plataforma que está gobernando para avanzar en derechos”, ha afirmado García.

La ministra de Sanidad, además, ha añadido que “no me compete a mí definirlo. Nosotros desde Madrid sí que hemos dicho que no es coherente que alguien que se ha presentado por unas siglas en Madrid, cuando los madrileños eligieron una papeleta el 23 de julio inferir de ahí que querían votar otra cosa no es coherente. Creo que en esa línea es una falta de respeto, pero más allá de esto, insisto, hoy estaba Yolanda Díaz hablando con los agentes sociales para subir el SMI, vamos a hablar de eso, vamos a mirar hacia delante, a aprobar las leyes e iniciativas que hagan avanzar el país que es lo que conseguimos el 23J”.