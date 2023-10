Óscar Puente invita a Feijóo a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en unas primarias

El diputado socialista, Óscar Puente, se ha dirigido al candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para decirle que entró en el Congreso de los Diputados «como candidato a líder de la oposición y saldrá como líder de la oposición. Va a salir de aquí como líder de la oposición hecho y derecho. Ya es líder de la oposición y azote de Pedro Sánchez». Asimismo, le ha afeado haber tenido “un mes para recabar los apoyos que no ha conseguido”.

Utilización de la Corona

Puente le ha reprochado que «venga al Parlamento y utilice a la Corona para afianzarse dentro de su partido» y que se haya exigido al presidente del Gobierno «que participe de la farsa». Al tiempo, ha afirmado que «no hay símbolo que no haya estado dispuesto a utilizar y socavar, salvo para ser investido como líder de la oposición. Un hombre de Estado no pisotea las instituciones». En este sentido, el diputado socialista ha instado a Núñez Feijóo a convocar «unas primarias en el PP y a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o José María Aznar».

Marta Lois, portavoz de Sumar. Foto: Agustín Millán

Por su parte, la portavoz de Sumar, Marta Lois, ha reprochado a Núñez Feijóo que haya «insultado a todos los diputados y que base su discurso en una gran mentira». Lois ha señalado: «usted no es presidente porque no tiene los votos y lo sabe. Los votos que necesita son incompatibles entre sí. ¿Por qué se empeña en tomarnos el pelo? ¿Por qué no admite su derrota?».

A continuación, le ha recordado que en su intervención del martes propuso subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones, como propone Sumar, y le ha preguntado si en la oposición apoyará estas medidas. “Todo lo que venía a derrocar en la campaña electoral resulta que es bueno para España. Usted validó el martes una parte muy importante de nuestro programa político”, ha subrayado.

La diputada de Sumar le ha acusado de no ser un «hombre de Estado» y ha afirmado reconocer que «es un buen mentiroso, pero el cinismo político no cambia la realidad. Ha mentido sobre innumerables cuestiones: sobre los datos del paro, sobre el IPC, sobre las quiebras empresariales, sobre el desempleo, sobre las pensiones… Porque la verdad es que no puede formar Gobierno porque España no es un país soberbio ni mentiroso».

Por último, Lois ha criticado las medidas tomadas por las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox, «que se hayan subido el sueldo en todas partes y él mismo no haya aclarado su salario en el Congreso», ha concluido.