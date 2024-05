Disney Lorcana es el juego de cartas que rompe récords

Disney Lorcana ya está disponible en España desde hace unas semanas. Este proyecto de Disney y Ravensburger ha roto todas las previsiones en Estados Unidos. Y ahora en Europa pretende hacer lo mismo. Es un TGC, es decir un juego de cartas coleccionables al más puro estilo Magic. Sin embargo, sus protagonistas son los personajes de Disney.

Los amigos de BestVision PR nos han enviado un kit con un mazo de inicio y algunos sobres para complementar ese mazo. Y lo hemos probado y no podemos estar más enganchados a Lorcana. La edición de la que disponemos es de Into the Inklands, la nueva expansión que apareció publicada en febrero. Y en breve aparecerá Ursula’s Return, la nueva expansión para mejorar nuestros mazos.

Como juego, Disney Lorcana es muy entretenido y adictivo. Es apto para todas las edades y se puede jugar tanto de forma casual como profundizar en todos los estilos de juego que nos permite. El objetivo en Disney Lorcana es conseguir 20 puntos mientras exploramos Lorcana. En nuestro mazo contaremos con Personajes, objetos y acciones. Con ellos decidiremos qué hacer en todo momento.

Disney Lorcana es adictivo y fácil de jugar

Uno de los mayores impedimentos que puede tener Lorcana es que todavía no ha sido traducido a nuestro idioma. Tal ha sido el éxito del juego en Estados Unidos que todos los fanáticos a Disney solicitaban su lanzamiento en España y a Ravensburger no le ha dado tiempo a traducir las cartas. Sin embargo ya están en camino de hacerlo. Pero se puede jugar de una forma sencilla, ya que el juego es bastante simple.

Los mazos de inicio de Disney Lorcana nos lo ponen súper fácil para comenzar. Tenemos la posibilidad de hacernos con uno de los 7 mazos que se han lanzado hasta la fecha. Cada mazo es de un tipo de juego según el tipo de jugador que seas. Tenemos desde mazos Rubí para el ataque, amatista para los magos o incluso los zafiro, que son ideales para aquellos más expertos y que ya tienen interiorizados los conceptos del juego.

Ideal para todas las edades

Ravensburger y Disney han querido que Lorcana sea un juego muy sencillo de jugar y fácil de asimilar. Está pensado para todas las edades, por eso su barrera de entrada cuenta con una baja dificultad. Tenemos cartas que se pueden cambiar por tinta, otras que no y hay que saber cuál utilizar en cada momento. Ahí está la estrategia que puede hacernos profundizar en tácticas más avanzadas o ser más rápidos a la hora de sacar a nuestros héroes al juego.

Pero también hay una buena cantidad de elementos que hacen cambiar la partida de Lorcana, como son los elementos de azar y la gestión de nuestros recursos. No os asustéis, ya que, aunque sea en inglés, cada mazo cuenta con unas instrucciones detalladas de cómo jugar, un mazo con 60 cartas, varias cartas más de refuerzo, fichas y un tapete. Y las cartas detallan lo que hacen con bastante precisión.

Todas las expansiones son compatibles

Los elementos, los personajes, los recursos y los lugares hacen que en Lorcana ninguna partida sea igual a otra. Las localizaciones permiten incluso combos entre cartas y dan ventajas si actúa un personaje sobe ellos o simplemente están en la mesa. Disney ha hecho un gran trabajo y nos hemos dado cuenta, tan solo echando un vistazo por internet, que los foros están llenos de jugadores de este título.

Aunque ya está la tercera expansión de Disney Lorcana a la venta y en breve saldrá la cuarta, este título está pensado para que se pueda jugar desde cualquier punto de entrada. Particularmente Into the Inklands es un sitio ideal con sus mazos de inicio, pero cada expansión hará que se pueda empezar desde ella. No hay que tener miedo si se deja de jugar y se vuelve al tiempo, porque todas las cartas nuevas serán compatibles con tu mazo de inicio.

Creemos que Disney Lorcana ha quedado para quedarse. Está compitiendo fuertemente contra otros TGC y para nosotros, es de lo más divertido y adictivo que hemos jugado últimamente. En España ha entrado con fuerza y ya hay mucha gente dándole duro. No te quedes atrás y hazte con tu mazo de inicio y las cartas de refuerzo para jugarlo con tus amigos. Incluso como juego de mesa. Sin duda muy recomendado para todas las edades.