Puigdemont sopesa dar los apoyos de Junts a la investidura de Sánchez a cambio de la amnistía

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha acordado este lunes con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político” en Cataluña, según señala el comunicado conjunto emitido por ambos tras reunirse en dependencias del Parlamento europeo durante casi tres horas. Se prevé que Puigdemont comparezca hoy para dar cuenta de cuáles van a ser las líneas políticas de Junts en su negociación con Sánchez. De entrada, va a exigir a Moncloa que se le reconozca como interlocutor válido pese a sus problemas judiciales.

Además, el dirigente soberanista insistirá en que la amnistía para 1.400 independentistas encausados tras los disturbios provocados por el procés de 2017 es condición indispensable para llegar a una negociación entre iguales. Sin amnistía Sánchez no obtendrá los apoyos de Junts y habrá que repetir las elecciones generales.

Las “soluciones democráticas” que han planteado hasta ahora los independentistas catalanes consisten en la celebración de un referéndum de independencia. También reclaman devolver el conflicto a la política y desjudicializarlo.

El segundo párrafo del comunicado conjunto dice textualmente: “Compartimos la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos. En este sentido, estamos de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear del conflicto político”.

¿Contaba Yolanda Díaz con la autorización de Sánchez para abrir el diálogo con Carles Puigdemont? Se desconoce. Moncloa guarda silencio al respecto y aunque existe malestar en Presidencia está claro que Díaz no haría nada que rompiera el buen clima de entendimiento entre el PSOE y Sumar.

Está por ver qué va a pedir hoy Puigdemont al Estado español. Si solo se refiere a sus cuestiones y causas judiciales pendientes, el movimiento de Yolanda Díaz no habrá servido de nada. Si demuestra altura de miras y sentido de Estado, se habrá dado un paso importante en la búsqueda de la recuperación de la convivencia entre España y Cataluña. Es obvio que el referéndum de autodeterminación va a estar en el discurso de Puigdemont. Si el líder secesionista ha llegado hasta aquí no es para arrojar ahora la toalla. Lo va a pedir, aunque sabe que su exigencia es solo un brindis al sol para contentar a su parroquia. Es consciente de que por ese camino no irá a ninguna parte, más que al bloqueo, a la frustración y la melancolía. La maquinaria económica catalana necesita volver a ponerse en marcha y eso pasa por restablecer los puentes con Madrid. Cataluña no puede quedarse un año más anclada en el pasado y en un proyecto que pudo ser y no fue.

Sánchez no puede conceder una consulta sin terminar ante un juez por prevaricación y por transgredir los artículos de la Constitución sobre la integridad territorial de la nación. Todo se va a dirimir en la amnistía, ese es el territorio en el que Carles Puigdemont tiene más que ganar. Su imagen necesita un revulsivo político, un golpe de efecto que recupere la moral del bloque independentista, decaída tal como se ha demostrado en las elecciones del 23J, donde los partidos separatistas han cosechado un mal resultado. Dar los apoyos de Junts al futuro Gobierno de coalición progresista a cambio del perdón a 1.400 personas puede ser una buena batalla y una buena hoja de servicio que el hombre de Waterloo puede presentar ante su militancia necesitada de alguna buena noticia. O lo que es lo mismo: tras el fracaso del procés, se impone la realpolitik. Puigdemont no tiene otra salida y lo sabe. Está en juego el futuro de su partido amenazado con quedar reducido a un residuo de antisistemas y también del proyecto independentista. Encastillarse en un imposible, en una utopía, no es una buena idea para Junts, donde también hay un fuerte debate entre el ala rupturista y quienes apuestan por volver a las instituciones para participar de nuevo en la gobernabilidad.