Rise of the Ronin Análisis – Los samuráis de Team Ninja están en plena forma

Rise of the Ronin es el nuevo juego del estudio japonés Team Ninja que acaba de llegar a PlayStation 5. De la mano de Sony tenemos este interesante título que se suma al género de los samuráis, que ha estado siendo recurrente en los últimos años. Aquí veremos un mundo abierto y una ambientación muy interesante de mediados del siglo XIX en Japón. Sin duda un título imprescindible para aquellos que posean una PS5.

Al inicio del juego se nos permitirá la opción de personalizar a dos protagonistas. Dos gemelas que podemos hacer como queramos. Sin embargo, luego elegiremos solo a un personaje para que sea el protagonista. Y nos veremos inmersos en la historia que trata este Rise of the Ronin. Una historia muy importante para Japón y para el mundo entero, ya que se trata de la apertura de esta país al mundo.

Quizás desde nuestra perspectiva occidental no conozcamos mucho sobre lo sucedido en Japón, pero Rise of the Ronin se encarga muy bien de mostrárnoslo y contárnoslo introduciéndonos dentro de la historia y de muchos personajes reales que allí fueron protagonistas. El juego nos dará la oportunidad de empatizar y decidir apoyar a cada uno de los contendientes en esta historia.

Rise of the Ronin nos lleva al siglo XIX

Esto tiene puntos positivos y negativos, ya que a veces querremos estar a favor de una de las partes y según qué cosas sucedan, querremos estar a favor de otra de las partes. Esto no va a influir apenas en los hechos excepto en momentos puntuales que sí que van a llevarnos a un final distinto de Rise of the Ronin. La historia principal no es demasiado larga, en menos de 30 horas se puede completar, pero el mundo abierto da para mucho.

Lo más interesante de Rise of the Ronin es su jugabilidad. Estamos ante un título RPG con un combate espectacular estilo soulslike. Si jugaste Nioh, otro de los juegos de Team Ninja, la fórmula es similar. Son combates contra enemigos que pueden acabar con nosotros con un combo mal recibido. Nosotros tendremos la ocasión de atacar con distintos tipos de armas y también de bloquear, esquivar o contraatacar.

Los contraataques o parrys deben realizarse en el momento justo y dejarán exhausto al rival en Rise of the Ronin. Aquí aprovecharemos para hacerle el mayor daño posible. Tendremos que aprender los patrones de lucha de cada rival y sobre todo, de los jefes y enemigos más fuertes. Una vez cojamos el tiempo y correcto momento de contraataque, haremos mucho más daño. Y eso debemos ir aplicándolo frente a todos los rivales.

Combate táctico y muy épico

Como en cada souls, tenemos una barra de resistencia que va gastándose al realizar ataques. Podremos también usar ataques marciales con una combinación de botones. El objetivo será debilitar la barra de resistencia o Ki del enemigo para dejarle vulnerable. Esto hace que los combates sean tácticos y tengamos que estudiar a nuestro rival en detalle. Aporrear botones no es un sistema que funcione en Rise of the Ronin.

Tenemos un mundo abierto con unas cuantas misiones secundarias que van a ir repitiéndose en todo momento. Desde eliminar a enemigos fuertes, asaltar campamentos… También tenemos actividades o incluso minijuegos en este Rise of the Ronin. Pero sí que, aunque sean algo repetitivas, te animamos a jugar las secundarias para conseguir nivel y profundización en la historia de los personajes.

Algo que nos ha gustado bastante es que, aunque el mundo abierto no es el mejor que hemos visto en un videojuego, sí que te anima a investigar y hacer todo lo que hay en el mapa por su premio. Rise of the Ronin te da buen premio por hacer sus actividades y esto es algo que se agradece. También para subir el nivel y los árboles de habilidades de los personajes. Con ello puedes llegar al final del juego siendo una auténtica máquina de matar con todos los estilos de armas.

Gran ambientación y doblaje en castellano

Y es que no olvidemos que Rise of the Ronin también es un RPG en donde el equipamiento debemos ir cambiándolo para mejorar las estadísticas del personaje. Por supuesto que ganaremos experiencia por terminar los combates con éxito y esta la aplicaremos en puntos de habilidad en Fuerza, Inteligencia, Destreza o Carisma. Esto personaliza bastante la experiencia de lucha y cómo moldearemos al protagonista.

A nivel gráfico Rise of the Ronin es un título muy sobresaliente. Cuenta con una ambientación brutal y nos sentiremos en el Japón de mediados del siglo XIX. Realmente se han esmerado en ello. Cuenta con un montón de detalles que hacen que sea una gozada explorar cada pueblo del juego. Además los escenarios son bastante verticales y permiten mayor jugabilidad en ellos. Gráficos impresionantes y muy fluidos. La BSO también está a gran altura con un doblaje en castellano increíble.

Sin duda Rise of the Ronin es un título imprescindible para todos los amantes del Japón medieval. Cuenta la historia del aperturismo y de los cambios de gobierno del Japón de mediados del siglo XIX. Una historia que es fascinante y que está muy bien contada. Tiene un mundo abierto que no termina de cuadrar pero que es disfrutable. Un montón de misiones y contenido y un combate brutal. Un título muy interesante que llega a PS5 y que debes jugarlo si te gusta la aventura.