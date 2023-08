Alcaraz, y el peligro del exceso de confianza

Estamos en agosto, en la mitad exacta de la primera quincena: no hay noticias, no hay nada de qué hablar. Así que las miradas se vuelve hacia don Carlitos, el Charli, también alias el Spiderman del Palmar: Alcaraz.

Alcaraz debuta el miércoles 9 en el torneo de Toronto y te metes en internet y ves que no hay periódico que no hable del primer partido, cuyo rival es exactamente: Aúnnosesabe Quién. Pero ¿qué más da? Y además Movistar, a diferencia del tratamiento que da a los principios de casi todos los torneos, está echando el resto con Toronto. Repetimos, no hay mucho más de qué hablar en la primera quincena del mes de agosto.

Pero sí, sí que hay cosas que decir. Alcaraz cayó en Toronto el año pasado en la primera o segunda ronda, no recuerdo con precisión. Y sin embargo este año todo el mundo da por hecho que va a arrasar en el máster de Canadá.

Pues desde aquí opinamos que está por ver.

Si utiliza la táctica contraria a la que empleó en Winbledon: ir a divertirse y a perder, y en vez de eso esta vez va a trabajar y tomarse a todos los rivales como si fueran Djokovic… entonces casi seguro que ganará.

Pero si peca de exceso de confianza y lo da por hecho… Lo hemos visto muchas veces ya en nuestro Spiderman particular: rivales que no son de su nivel, pero sí muy capaces de mostrase rocosos y plomizos… y con deseos de sacarle de quicio. Y eso no le gusta, no aguanta a los rivales así. Recordemos el primer partido en el Mutua de Mad Madrid. Casi lo pierde. Se le veía sufrir. Sufría él y sufríamos todos los que estábamos en las gradas.

Ojalá, por supuesto, gane Charli en Toronto. Ojalá utilicé la disposición mental adecuada: vengo a trabajar y a ponerme fuerte, a luchar contra mi propia debilidad; porque enseguida llegará el Open USA, y ahí sí que vamos a ver quién es verdaderamente Alcaraz (debería ir, al Open, con mentalidad juguetona, dispuesto a perder pero jugando su mejor tenis…, pero eso ya lo repetiremos cuando se acerque el Open USA y la sombra de Djokovic se comience a agigantar).

Tigre tigre

(y Alcaraz Alcaraz)