El Gobierno de Israel pide la dimisión de António Guterres tras el Consejo de Seguridad de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha rechazado las acciones de Hamás contra la población civil tras reunirse con familiares de rehenes capturados por el grupo islamista y ha reiterado la llamada a su liberación. «Tras reunirme con las familias cuyos seres queridos han sido tomados como rehenes, reafirmo mi llamada a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza», ha escrito Guterres en un breve mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

«Nada puede justificar el asesinato, daño y secuestro de civiles por Hamás», ha añadido el diplomático portugués, que ha sido llamado a dimitir por el ministro israelí de Exteriores, Eli Cohen, y el embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, tras su intervención en el Consejo de Seguridad.

El Ministerio de Exteriores palestino ha considerado que las críticas del Gobierno de Israel al secretario general de la ONU, António Guterres, son «una extensión de la falta de respeto» de las autoridades israelíes ante el organismo internacional. La Autoridad Palestina ha considerado que la posición de Israel es «injustificada, premeditada y una extensión de la falta de respeto y de compromiso que practica un Estado ocupante contra Naciones Unidas, su carta y sus propias resoluciones sobre la cuestión palestina» y lo que «representa la legitimidad internacional».

Las negociaciones se intensifican este miércoles para lograr un «alto el fuego» o «una pausa humanitaria» en la Franja de Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado, ante el Consejo de Seguridad a un «alto el fuego humanitario inmediato» y ha condenado las «clara violación del derecho humanitario» sobre el territorio palestino, bombardeado sin pausa y adonde la ayuda solo llega parcialmente.

Si no llega combustible, esta noche la UNRWA parara sus operaciones en Gaza

Sin esta condición, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) ha advertido de que este miércoles por la noche parará sus operaciones en Gaza si no obtiene antes combustible, un recurso indispensable para el funcionamiento de los generadores de electricidad en los hospitales, cuya entrada no se ha permitido de momento al enclave palestino. «Advertencia: Si no conseguimos combustible urgentemente, nos veremos obligados a detener nuestras operaciones en la Franja de Gaza a partir de mañana por la noche», ha dicho su cuenta de X (antes Twitter).