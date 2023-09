Goleada escandalosa: selección femenina de fútbol, 81; selección masculina, 1

Todas las jugadoras campeonas del mundo de fútbol femenino no volverán a vestir la camiseta de la selección nacional hasta que no se produzcan “cambios estructurales” en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El calendario oficial aguarda a la vuelta de la esquina y nadie sabe qué ocurrirá a día de hoy. Mientras, sólo un jugador del equipo nacional masculino, el bético Borja Iglesias, ha dado hasta ahora ese paso adelante en apoyo de la campeona mundial Jenni Hermoso, que recibió un beso no consentido por el ya ex presidente de la RFEF Luis Rubiales, apartado temporalmente por la FIFA. El resto, mutismo absoluto.

El seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, que aplaudió puesto en pie el discurso del “falso feminismo” de Rubiales en la Asamblea Extraordinaria del pasado viernes, dará este próximo 1 de septiembre la lista oficial de jugadores convocados para los próximos dos partidos oficiales clasificatorios para la Eurocopa de Alemania 2024, a jugar el día 8 en Tiflis contra Georgia y el 12 en Granada (la tierra de Rubiales) contra Chipre.

Absolutamente ninguno de los jugadores que serán convocados en apenas tres días por el seleccionador nacional ha mostrado un apoyo explícito a la jugadora campeona del mundo, como tampoco lo ha hecho el seleccionador nacional, que sólo emitió un comunicado afeando el “comportamiento equivocado y fuera de lugar” de Rubiales por estos hechos una vez que la FIFA ya había apartado de su cargo horas antes al presidente de la Federación de Fútbol. En ningún momento ha mostrado un apoyo expreso a la jugadora víctima de un beso no consentido durante la entrega de medallas del Mundial, aunque sí ha expresado su “repulsa absoluta ante cualquier acto de violencia machista”.

La larga reunión de los presidentes territoriales de la RFEF de este lunes por la tarde tampoco ha aclarado el futuro de los dos seleccionadores nacionales tras el escándalo Rubiales a nivel mundial, después de que ambos aplaudieran puestos en pie el escandaloso discurso negacionista y exculpatorio del ex presidente de la Federación Española de Fútbol. Ninguno de los dos entrenadores hizo la más mínima mención de apoyo a la jugadora de la selección nacional y al plante de todas las jugadoras de la selección nacional, de ahí que ambos estén más cuestionados que nunca en sus puestos.

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

De la Fuente, que lleva una década trabajando para la RFEF con las selecciones inferiores, se hizo cargo de la selección absoluta tras el pasado Mundial de Catar de 2022. El pasado junio, la selección nacional se proclamó campeona de la Liga de Naciones de la UEFA. Los próximos dos partidos de septiembre, que suponen la vuelta a la competición oficial del combinado absoluto nacional masculino, llegan en un ambiente de tensión extrema y malestar a todos los niveles, que se ha acrecentado incluso tras el silencio clamoroso en este caso de la práctica totalidad de jugadores masculinos que han vestido la camiseta nacional. De hecho, ninguno de la lista que dará este viernes De la Fuente ha mostrado públicamente su apoyo a Jenni Hermoso, que ha recibido muestras de cariño a nivel mundial, incluso de estrellas de Hollywood como Natalie Portman.

Momento de la manifestación de apoyo a la jugadora de la selección nacional Jenni Hermoso este lunes en Madrid. Foto: Agustín Millán.

Un total de 81 jugadoras españolas, entre ellas todas las recientes campeonas del mundo de fútbol del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, no vestirán de nuevo la camiseta nacional hasta que sus máximos responsables no articulen “cambios estructurales reales” para que estos lamentables hechos no se vuelvan a producir. La pasada reunión de los dirigentes territoriales de la RFEF no se ha encaminado precisamente hacia esas exigencias de las jugadoras, ya que estará dirigida por el momento por el que fuera mano derecha y número dos de Rubiales en la Federación, Pedro Rocha, además de por la misma cúpula que aplaudió sin el más mínimo rubor ni contención la escandalosa intervención del ya ex presidente de la RFEF.