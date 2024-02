La ONU agradece a las ONG su apoyo a la UNRWA y España no retirará su ayuda como otros países

El portavoz de la ONU ha agradecido este lunes el apoyo expresado en una carta abierta por un grupo de ONG a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, que entrega y coordina ayuda humanitaria vital para más de dos millones de personas que viven en la Franja de Gaza.

La carta de las ONG, entre las que se encuentran Caritas Internacional, Oxfam o Aldeas Infantiles, se produce en respuesta a la decisión de grandes donantes de UNRWA, como Estados Unidos y la Unión Europea, de suspender la financiación de la agencia tras la presunta participación de varios de sus empleados en los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre contra Israel.

Preocupación e indignación

«Como organizaciones humanitarias, estamos profundamente preocupados e indignados por el hecho de que algunos de los mayores donantes se hayan unido para suspender la financiación a UNRWA, el principal proveedor de ayuda para millones de palestinos en Gaza y la región», dice la carta.

«Esto se produce en medio de una catástrofe humanitaria que empeora rápidamente en Gaza», recuerdan las ONG, que destacan que la población se enfrenta a la inanición, a una hambruna inminente y a un brote de enfermedades bajo los continuos bombardeos indiscriminados de Israel y la privación deliberada de ayuda en Gaza.

Investigación en la ONU

Tras conocer las alegaciones de Israel, la ONU ha lanzado una investigación para esclarecer la presunta participación de 12 de los 30.000 empleados de UNRWA en los ataques de Hamás, en los que 1.200 israelíes resultaron muertos y 250 capturados como rehenes. De las 12 personas presuntamente implicadas, nueve ya han sido despedidas. Otro de los presuntos implicados murió y se están aclarando las identidades de los dos restantes. Además, el responsable de la agencia ha anunciado una auditoría completa e independiente.

En respuesta a los ataques de Hamás, Israel ha bombardeado la Franja de Gaza indiscriminadamente. Hasta el momento han muerto más de 26.000 palestinos, más de 65.300 han resultado heridos y 1,7 millones han tenido que abandonar sus hogares. El 90% de la población está pasando hambre.

Las ONG han acogido «con satisfacción» la rápida investigación de UNRWA sobre la supuesta implicación de un pequeño número de miembros del personal de la ONU en los ataques del 7 de octubre y, al mismo tiempo, han indicado que están consternados por «la imprudente decisión» de cortar una línea vital para toda una población por parte de algunos de los mismos países que habían pedido que se incrementara la ayuda en Gaza y que se protegiera a los trabajadores humanitarios mientras hacían su trabajo.

Orden de la Corte Internacional de Justicia

Esta decisión se produce cuando la Corte Internacional de Justicia ha ordenado que se tomen medidas inmediatas y efectivas «para garantizar la prestación de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza», recuerdan las ONG.

También han señalado que 152 miembros del personal de UNRWA ya han muerto y 145 instalaciones de la UNRWA han resultado dañadas por los bombardeos israelíes.

«UNRWA es la mayor agencia humanitaria en Gaza y su entrega de ayuda no puede ser sustituida por otras agencias que trabajan en el enclave. Si no se revierten las suspensiones de financiación, podríamos asistir a un colapso total de la ya restringida respuesta humanitaria», aseguran las organizaciones humanitarias.

A la pregunta de un periodista de si no es injusto que 17 países suspendan su financiación cuando sólo 12 de sus 30.000 empleados quizá participaron en los ataques, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, ha dicho: «no voy a etiquetar, o utilizar palabras para lo que han hecho, me remito a lo que ha dicho el Secretario General y a lo que yo he dicho en su nombre, que está consternado y horrorizado por las acusaciones y se han tomado medidas rápidamente. Al mismo tiempo, las personas a las que sirve UNRWA necesitan nuestro apoyo continuo».

España y la Comisión Europea mantienen la ayuda

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España «no modificará su relación» con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, pero seguirá muy de cerca la investigación sobre la colaboración de algunos trabajadores con Hamás.

La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado que mantendrá la financiación a la UNRWA aunque ha reclamado una auditoria europea para evaluar su funcionamiento. «La UE es uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria y al desarrollo para los palestinos de Gaza. La ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza y Cisjordania continuará sin interrupción a través de las organizaciones asociadas», ha asegurado el Ejecutivo en un comunicado.