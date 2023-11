La ONU propone diez puntos para acabar con la matanza en Gaza

El coordinador de la Ayuda Humanitaria de la ONU ha presentado un plan de 10 puntos para frenar “la matanza” en la Franja de Gaza, en la que hasta el 10 de noviembre* ya habían muerto más de 11.000 personas, de los que 4506 son niños y 3027 mujeres desde que Israel comenzó a atacar ese territorio después de que Hamás lanzara un ataque el 7 de octubre, en el que murieron 1200 personas y otras 240 fueron secuestradas.

Además, se ha informado de la desaparición de otras personas, entre ellas unos 1500 niños, que podrían estar atrapadas o muertas bajo los escombros, a la espera de ser rescatadas o recuperadas. Según los informes, otros 27.490 palestinos han resultado heridos.

«Silencien las armas. Detengan los combates para permitir que la gente se mueva con seguridad. Háganlo durante el mayor tiempo posible», dijo el Martin Griffiths al presentar su plan con los siguientes 10 puntos:

Facilitar los esfuerzos de las agencias de ayuda para traer un flujo continuo de convoyes de ayuda y hacerlo de forma segura

Abrir pasos fronterizos adicionales para la entrada de ayuda y camiones comerciales, incluido Kerem Shalom

Permitir a la ONU, a otras organizaciones humanitarias y a entidades del sector público y privado el acceso a combustible en cantidades suficientes para suministrar ayuda y prestar servicios básicos

para suministrar ayuda y prestar servicios básicos Permitir que las organizaciones humanitarias entreguen ayuda en toda Gaza sin impedimentos ni interferencias

Permitir ampliar el número de refugios seguros para desplazados en escuelas y otras instalaciones públicas en toda Gaza y garantizar que sigan siendo lugares seguros durante las hostilidades

Mejorar un mecanismo de notificación humanitaria que ayude a preservar a los civiles y las infraestructuras civiles de las hostilidades y contribuya a facilitar el acceso humanitario

Permitir establecer centros de distribución de ayuda para civiles, de acuerdo con las necesidades.

Permitir a los civiles trasladarse a zonas más seguras y regresar voluntariamente a sus residencias

Financiar la respuesta humanitaria , que ahora asciende a 1.200 millones de dólares.

Aplicar un alto el fuego humanitario que permita reanudar los servicios básicos y el comercio esencial y facilite la entrega de ayuda, permita la liberación de rehenes y dé un respiro a la población civil

Fundamentos de cualquier operación humanitaria

Grifftiths dijo en una rueda de prensa en la que presentó el plan que la ONU tiene negociaciones diarias con Israel sobre este: “lo negociaremos de día y de noche a partir de ahora. No dudo de que fluctuará en función de los acontecimientos, pero no cejaremos en lo que sabemos que necesitamos”, explicó Griffiths en una rueda de prensa en la que presentó el plan.

A la pregunta de una periodista que aseguró que no parecía un plan nuevo, sino que recoge todo lo que hasta ahora ha pedido la ONU, Griffiths respondió: «Repetimos porque la gente sigue diciendo que no tenemos un plan, y siempre lo hemos tenido. No es (un plan) alucinante. Lo dije deliberadamente al principio, es el fundamento de cualquier operación humanitaria”.

Añadió que los 10 puntos “son una simple repetición de los fundamentos de cualquier operación humanitaria” y aseguró: “Tenemos los camiones, tenemos la gente, tenemos el plan. Podemos hacerlo profesionalmente».

Después informó de que la ONU tiene listos para entrar 460 camiones y agradeció a Israel que no ponga un límite en su número, aunque observó la necesidad de tener combustible para poder operarlos.

Liberación de rehenes

Respecto a la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás, Griffiths mencionó que “liberar rehenes no forma parte de un plan humanitario”. Y añadió: “Es una obligación de todos los involucrados. Tienen que ser liberados incondicionalmente. Todos ellos”.