La película española «20.000 especies de abejas» nominada al Premio LUX del Parlamento Europeo

La cinta «20.000 especies de abejas» de Estibaliz Urresola Solaguren cuenta la historia de Cocó, de ocho años, que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce en ese nombre. Durante las vacaciones de verano en una casa estrechamente ligada a la cría de abejas, Cocó explora su identidad de género junto a las mujeres de su familia, que también reflexionan sobre su propia feminidad.

Primero fueron el Festival de Berlín y Oso de Plata a la Mejor interpretación protagonista para (Sofía Otero). Después, el Festival de Málaga: Biznaga de Oro y Mejor actriz de reparto (Patricia López Arnaiz).

La película de Urresola Solaguren llega al Premio LUX del Parlamento Europeo con buenos antecedentes y un extraordinario reparto: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Martxelo Rubio, Sara Cozar

Ahora, el jurado de selección del premio LUX, compuesto por profesionales europeos del sector, nombrado cada año por la comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, ha sido el encargo de elegir a las cinco finalistas. Llega el turno de los espectadores europeos para votar a su película favorita en la plataforma del premio LUX. La cinta ganadora se anunciará en una ceremonia en el Parlamento Europeo en marzo de 2024.

El largometraje ganador se decide por una combinación de voto del público y de los eurodiputados, con una ponderación del 50% cada grupo. En la edición anterior, la plataforma recibió alrededor de 45 000 evaluaciones de ciudadanos de toda la UE, lo que, junto al voto de los eurodiputados, convierte a este premio en uno de los más populares del mundo.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, se ha mostrado optimista respecto al presente y futuro del cine europeo. «Nos encanta nuestro cine europeo, ya que refleja nuestros sueños, miedos y esperanzas. El público europeo demostró su compromiso el año pasado, con la participación de 45 000 ciudadanos en la selección de la película ganadora. Este año, cada una de las cinco películas elegidas ofrece una perspectiva única sobre los desafíos y las posibilidades que enfrenta la sociedad europea: empoderar a las mujeres y las niñas, aumentar la justicia social y la igualdad, así como reforzar la diversidad».

Las finalistas

En Fallen Leaves, del director finlandés Aki Kaurismäki, dos almas solitarias en busca de amor se encuentran por casualidad una noche en Helsinki. Su encuentro se ve obstaculizado por el alcoholismo, la pérdida de los números de teléfono, los malentendidos y la vida en general, que no siempre es «como en las películas».

En el Adamant, del director francés Nicolas Philibert, es un documental sobre una guardería única: una estructura flotante sobre el Sena, en pleno corazón de París. Acoge a adultos con trastornos mentales, ofreciéndoles una atención que los ancla en el tiempo y el espacio, y les ayuda a recuperarse o a mantener el ánimo. La película nos invita a subir a bordo y conocer a los pacientes y cuidadores que dan vida al centro día a día.

Smoke Sauna Sisterhood, de la directora estonia Anna Hints, sigue a un grupo de mujeres que aprovechan la oscuridad de una sauna finlandesa para compartir sus pensamientos y secretos más íntimos. Envueltas en un calor cálido y denso, lo desnudan todo para expulsar miedos y vergüenzas y recuperar fuerzas.

Sala de profesores, dirigida por Ilker Çatak y producida en Alemania, cuenta la historia de Carla, una joven e idealista profesora que decide investigar una serie de robos sin resolver en su escuela. Con la ayuda de una cámara oculta, desenmascara al ladrón, pero su revelación sorprende a todos y enfrenta a Carla a un dilema irresoluble.

Es posible puntuar las películas

Las cinco candidatas al LUX se proyectarán en cines de toda Europa y estarán subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la UE. Las oficinas del Parlamento también organizarán proyecciones gratuitas en los Estados miembros para promover las películas nominadas a nivel local. Las películas se pueden ver y puntuar en la plataforma del premio LUX.

Organizado por el Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo en colaboración con la Comisión Europea y Europa Cinema desde 2020, el Premio del Público LUX combina las calificaciones del público europeo con los de los eurodiputados.

El Parlamento Europeo creó el Premio LUX de cine en 2007. Su objetivo es contribuir a distribuir películas de la UE de gran calidad artística que reflejen la diversidad cultural en Europa y fuera de ella, y que traten temas de interés común, como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la inclusión, la tolerancia, la justicia y la solidaridad.