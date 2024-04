Las mediaciones de Koldo García ponen bajo sospecha el funcionamiento de la Administración balear

El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, al que ha tenido acceso Diario16, revela “la influencia” de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, en la reclamación del Gobierno balear contra Soluciones de Gestión, la empresa de los investigados que canalizaba las comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Aunque Francina Armengol –presidenta del Congreso de los Diputados y máxima responsable de la gestión sanitaria como expresidenta del Gobierno local–, ha asegurado que está dispuesta a dar todas las explicaciones necesarias en la comisión de investigación del Senado, sin duda estas revelaciones ponen bajo sospecha el buen funcionamiento de la Administración balear.

Así, según los agentes, “la Administración Pública balear habría reclamado recientemente a Soluciones de Gestión casi tres millones de euros debido al estado de las mascarillas que en su día suministró a ese organismo”. ¿Se siguió escrupulosamente el procedimiento legal o las mediaciones de Koldo García lo alteraron con sus supuestas influencias y contactos al más alto nivel? En eso trabaja ahora la Guardia Civil.

“Esta cuestión ha sido un tema central en los encuentros entre Cueto [Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios implicados en la red corrupta] y Koldo, hasta el punto de que ha sido posible colegir que Cueto habría solicitado la participación de Koldo para influir en dicha reclamación”, añade el informe. Además, el atestado policial añade que Koldo emprendería “actuaciones –desconocidas a fecha actual– para cumplir con esa petición”.

Así, el 18 de octubre de 2023, Koldo y Cueto mantuvieron un encuentro en las inmediaciones de la estación de tren de Chamartín (Madrid). Este encuentro dura aproximadamente 13 minutos y durante el mismo Cueto le entrega “lo que parecen ser documentos a Koldo”. Minutos antes de este encuentro, Íñigo y Cueto mantuvieron una conversación sobre la reclamación relativa al contrato balear y la inspección de la Agencia Tributaria en curso. En este contexto, y según los audios interceptados por la Guardia Civil, Cueto comenta que le diría a Koldo “que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que ha pasado”. ¿Quién es la persona a la que se refieren tan despectivamente, un funcionario que estaba al tanto de la inspección, un político balear? En cualquier caso, se desprende que podría haber una relación de cierta confianza con ese misterioso personaje y los agentes investigan ahora qué papel jugó en la inspección a Soluciones de Gestión, la empresa que en lo peor de la pandemia se adjudicó la mayoría de los contratos en varios ministerios, entre ellos Transportes, Interior y Sanidad y al menos dos comunidades autónomas (Canarias y Baleares).

“Por lo tanto, en relación a la reclamación balear, Cueto le habría pedido a Koldo que contactase con la persona que estaba en la Administración balear anteriormente y que le explicase qué estaba sucediendo” con esa investigación tributaria que finalmente hizo estallar todo el escándalo. “Acto seguido, Cueto añadió ‘y luego lo de las inspecciones’, lo que reforzaría, por el contexto que se ha venido relatando, que Cueto hablaría con Koldo sobre aspectos relativos a la inspección de la AEAT sobre Soluciones de Gestión y las sociedades de Aldama”, añade el informe policial. Víctor de Aldama es otro de los empresarios investigados en la trama corrupta. Presidente del Zamora CF y vinculado a la empresa Air Europa, su patrimonio se vio sensiblemente incrementado con el supuesto pelotazo de las mascarillas. Así, según el informe de la Guardia Civil, “con parte de los fondos investigados, Aldama adquirió, a través de la sociedad MTM 180 Capital, un coche Ferrari F12 (…) Este vehículo de lujo en la actualidad se encuentra a nombre de la mercantil Gestlux 2000 SLU, administrada por un socio de Aldama”.

En referencia a los documentos que Cueto entregó a Koldo en el encuentro en la estación de tren de Chamartín, cabe recordar que en una llamada previa con Íñigo Rotaeche (otro empresario implicado), Cueto afirmó que “se estaba fijando en un documento que tiene delante, donde se detalla una cuestión relativa a la entrega de mascarillas (…) Además, afirmaba que lo había traído para que lo vea”. Tras el encuentro con Koldo, ese mismo día Cueto recibía una llamada de Íñigo, a quien le informaba de que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”, pudiendo referirse al actual Gobierno de Baleares, con los que Koldo tendría relación.

En este contexto, Cueto le comenta a Rotaeche: “Joder Íñigo… ¿qué quieres que te diga?… Si es que esto no es fácil… es un tema jodido… Pero a lo mejor también se puede trabajar para que se les olvide el tema ejecutivo… ¿Me explico? He estado hoy con ‘tu vecino’ [posiblemente Koldo García] que me ha dicho que va a intentar tocar también a los otros… que también tiene muy buena relación… y le digo bueno… pues ya te diré si hacemos algo o no”. En otro pasaje de la conversación, Íñigo le pregunta: “Y nuestro vecino… ¿Se ha sorprendido del tema o qué?”, a lo que Cueto responde: “El vecino pues… que no tenía ni idea de qué iba el tema… que flipaba… que no sé… Que le puedo preguntar a la otra que está ahora aquí… y si te hace falta una mano con los otros para que den un toque allí… pues… pues también lo puedo conseguir… Digo, bueno… espérate a ver cómo va el tema y ya te diré”.

El día 20 de octubre se producía una nueva conversación entre ambos personajes en la que abordaban el conflictivo asunto de Baleares. Durante la misma, Cueto expone que llamará a Koldo para ver si puede quedar con esta persona –desconocida– el lunes o martes siguiente, es decir, el 23 ó 24 de octubre de 2023. En una llamada posterior de Íñigo con Francisco García Ortells (abogado), el primero mostraba su predisposición a mantener ese encuentro para solucionar lo concerniente a la reclamación proveniente de la Administración balear. De hecho, Íñigo comunica a su interlocutor que esa semana tendrían noticias de las intenciones de la citada Administración con el asunto de Soluciones de Gestión.