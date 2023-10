Los hombres que no amaban a las mujeres

Magnífico título del libro de la saga Millenium, para intentar explicar cómo sobrevivimos las mujeres en este mundo.

Quizás, un pequeño resumen lo haga más entendible.

Antiguamente, había civilizaciones donde la mujer era la razón principal de su existencia.

La sociedad prehistórica, era bastante igualitaria en cuanto al reparto de tareas entre hombres y mujeres. Las mujeres se dedicaban a la caza, la pesca y recolección. Tenían, un papel activo en todos los ámbitos de la vida y compartían con los hombres todo tipo de esfuerzos.

En el paleolítico, el pensamiento establecía como deidad suprema a la propia tierra en la forma de una mujer que daba vida a todo. Guardaban en sus propios cuerpos el misterio y el conocimiento del nacimiento, eran las madres y dirigentes de la civilización.

Había una progresión joven-madre-anciana a la que se adaptaban las enseñanzas y las funciones sociales. Creo firmemente, que hay que poner en valor las grandes aportaciones de la mujer a la evolución de la humanidad como inventora.

Su papel es fundamental en los inicios de la cultura humana como maestra-nodriza, curandera o sacerdotisa. Siempre fue la guardiana del fuego, por lo que hay teorías que le atribuyen su descubrimiento. Estas contribuciones justificarían la existencia del matriarcado en la Prehistoria.

Bien, pues es decepcionante ver en pleno siglo XXI la manera que se tiene de ver a la mujer como algo secundario y prescindible en muchos lugares de este mundo.

Un ejemplo es la utilización del burka, es una de las maneras más denigrantes que existen para anular a la mujer y no tiene nada que ver con ser musulmán. En todo caso, es fruto de la talibanización y del patriarcado. ¿Sabíais que en El Corán no se menciona en ningún momento? ¿Y que incluso hay imanes que han condenado esta prenda diciendo que no tiene nada de islámica?.

Las mujeres que llevan Burka, aparte de los problemas oculares debido a la falta de luz solar, padecen también hipovitaminosis D, que es la deficiencia de vitamina D, que provoca diversas dolencias, incluida la osteoporosis y varios tipos de cáncer.

Creo sinceramente que va a ser muy dificil acabar con ello; tienen que ser ellas las primeras en rechazarlo y debido al temor y discriminación que sufren, lo aguantan.

Otra demostración de la bajeza que se utiliza contra la mujer, son las violaciones sistémicas que se producen en cualquier conflicto bélico, somos las mayores víctimas de las guerras, nos torturan, vejan, violan y después nos matan, ( además no importa la edad; ya sean niñas, adolescentes o ancianas).

Y actualmente, tenemos otra gran discriminación contra nosotras.

Yo diría que una de la más peligrosa, ya que se trata del barrido de la mujer como hembra humana de la especie.

Tan solo hay que escuchar la entrevista que hizo Bea Talegón y Carlos Sánchez en BeaTalegón.TV <<Grupo de Control>>

a Tasia Aranguez Profesora y Doctora en Derecho, explicando la polémica ley Trans.

Una ley que realiza un intento de borrado simbólico y jurídico para eliminar la categoría jurídica de sexo de la legislación, que la única norma que se aplique sea la masculina y donde las mujeres pasamos a ser «seres» menstruantes o «seres» gestantes.

Esta norma lo único que necesita es una declaración de registro explicando que te sientes mujer, no necesita ningún informe médico, no necesitas la transexualidad, y ésto, está provocando poner en peligro a las mujeres.

Ya existen bastantes casos en los que hombres con apariencia de hombre, sin necesidad de cambiar su nombre de varón, han

aprovechado está circunstancia para introducirse en cárceles femeninas y violar a mujeres, o lo mismo, en hospitales a pacientes en coma o a mujeres con discapacidad.

También lo están utilizando hombres que se autodeterminan mujeres obteniendo plazas públicas reservadas para mujeres y en el deporte participando con mujeres y ganando las competiciones. Todo esto con el consiguiente perjuicio moral y económico para nosotras, borrándonos progresivamente como sexo femenino.

Es obvio, que la igualdad mal entendida produce misoginia al final.

Yo no quiero ser un hombre, me gusta ser mujer y entiendo que la diferencia es enriquecedora, hay muchos valores en el hombre como macho de la especie humana que son maravillosos, al igual que en la hembra de la especie humana.

Por eso, como borrar con la ley el sexo a la hora de un embarazo? o la atención al parto ?, por qué existe la ley de paridad entonces en los trabajos?. Todo esto lo explica de manera magistral Tasia.

Es cierto que una persona que se sienta del género contrario a su sexo, o binario, por mucho que lo desee biológicamente y genéticamente siempre será del sexo con el que nació. Es decir, no podrà evitar que pueda estar expuesta a un càncer de cuello de útero o a un cáncer de próstata segun como determine su biología. Porque entonces atacar a las mujeres intentando borrarnos del mapa jurídico como pretende el movimiento Queer, que cada uno sienta lo que le dé la real gana pero sin perjudicar jurídicamente a las mujeres por favor!!.

Concluyendo mi artículo sobre la mujer diré que;

cuando observo que en lugar de intervenir en los países para abolir estás injusticias contra las mujeres, se utiliza al ejército para invadir y se financia más aún el armamento para obtener bienes materiales, ( petróleo, minerales raros, tierras, agua etc) y se sigue perpetuando lo inhumano…lo mires como lo mires, tenemos una sociedad que nada tiene que ver con nuestros antepasados prehistóricos. Por eso, si al comportamiento que tenemos en la actualidad no lo podemos llamar involución, ¿cómo lo denominamos entonces, anquilosamiento mental?.