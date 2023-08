No va a poder comentar esta noticia por el titular

No sería de extrañar que pese al titular, algunas personas por la foto del artículo comenten que Perro Xanxes es un asco o, que también sucede, que la prensa es una mierda mientras que Pedro Sánchez es la mayor maravilla de la historia de España. Incluso sin titular hay personas que se lanzan a comentar el artículo en redes sociales, son así de deficitarios mentales. Unas mentes cerradas que se dedican a lanzar las consignas que les han dicho en grupos de Facebook o del partido que sea sin pensar, en cualquier noticia que vean sin llegar a leerla. Seres sin cabeza que están en la Tierra porque debe haber de todo.

Quitando esos casos de cuñadismo inilustrado que ni leen los titulares, la realidad es que la noticia aquí no tiene nada que ver con Sánchez o con Alberto Núñez Feijoo, cuando menos directamente. De hecho no hay una noticia en sí sino una constatación del daño que están haciendo las redes sociales y casi todo lo digital, primero, a las cabezas de los seres humanos y, segundo, a los medios de información. Realmente las personas que entran en los artículos a leerlos son un porcentaje mínimo, si se ven los usuarios únicos de los distintos medios se comprueba que respecto a las visitas baja a casi una cuarta parte o menos. A veces ni eso. Existe un porcentaje bajo de personas que leen su periódico digital para informarse realmente de lo que dice uno u otro artículo.

Aquí, en este medio, sucede con asiduidad que numerosas personas comenten los artículos subidos a redes sociales sin leerlos. Si se dice que Florentino Pérez ha saqueado al Estado con esta o aquella treta o con un contrato contrario al derecho público, no es raro que aparezca algún madridista a decir no se qué de 14 Champions. En ocasiones quien esto escribe se pregunta ¿pero usted es idiota? Si se pone una foto de alguien de Vox con un titular informativo no es raro que aparezca un falso comunista o un sanchista a señalar que los fascistas algo. ¿Se ha leído el artículo para valorar lo que se dice? No con el titular basta o ni eso.

Lo del cuñadismo inilustrado que acaba comentando los artículos por el titular no es privativo de los más politizados, de cualquiera. Da igual si es deportes, cultura o política, las personas comentan por el titular y que sea lo que dios quiera. No les importa quedar como ignorantes, ellos comentan lo que haga falta desde sus prejuicios más profundos. Siempre ha pasado en las barras de los bares, pero ahora es que hasta los tertulianos de radios y televisiones lo hacen, sean o no profesores de universidad. Un problema enorme que no es que vaya en favor del espectáculo (la sociedad del espectáculo es algo más profundo de lo que dicen quienes no han leído los diversos textos de Guy Debord) sino en favor de la alienación y la ignorancia. Prejuicios al poder.

En todo ello, cabe decir, han tenido gran parte de culpa los medios de comunicación. Son los principales generadores de los titulares que realmente ni informan, ni dan pie a leer más de cuatro párrafos. En su tiempo el periodismo gráfico, como el de ABC o La Razón, ponía una imagen de Felipe González y un titular en portada del tipo 10.000 muertos más en España. Se le acusaba de asesinar, poco más, a todas esas personas. Ahora es el titular el que debe, ya no resumir, sino impresionar al personal. El tener numerosos muros de pago en los principales medios (incluyendo aquellas cosas que son publicidad como los libros) no ha mejorado, al contrario ha empeorado, la forma de titular.

Como no les llega con el dinero de los suscriptores para cubrir los gastos y necesitan como los demás las visitas, aunque sea a la página principal, se lanzan a los titulares que dicen o no todo para que se muevan en redes sociales y se comenten. No es un click bait realmente sino un titular que no necesite leer el artículo. Lo que hacen los demás que no tienen muros de pago, los cuales alternan entre la búsqueda de visitás fáciles (click bait) y los titulares que hagan mover el artículo y aumenten las visitas, no por visitas en sí sino por el propio movimiento que se genera. Si ese artículo es muy compartido, por movimiento aumentarán las visitas. Al final son los medios los que incitan al posible lector a que sea irracional o estúpido.

Algunos lo hacen con exceso y en el límite de la mentira o lo ilegal, otros con intenciones aviesas, pero lo hacen todos. Incluso aquí se hace de vez en cuando (como ejemplo el artículo “Emiliano, el de los huevos gordos”, un click bait de manual, aunque en realidad sí hay relación entre el titular y la noticia) porque los titulares “normales” al final nadie los lee, nadie los mueve, aunque sea una noticia o un análisis importante (como ejemplo este artículo o este otro). Para acabar con todo esto, que al final es lo que genera los dineros por publicidad, debería existir un acuerdo de todos los editores de medios. Pero no les interesa porque es un negocio y una forma de generar grupos de personas alienadas. Una imbricación del poder político y el mediático para impedir la existencia de ciudadanos racionales, cuando menos.

Si usted ha llegado hasta este párrafo muchas gracias y se aceptarán sus críticas, si son racionales y no puro prejuicio, pero lo normal no es llegar hasta aquí. De hecho muchos de los que hayan entrado al ver la imagen lo habrán dejado en el primer párrafo, ya que la curiosidad mata al gato y al alienado. Si no va a leer el artículo hágase un favor y no insulte, ni enmiende al autor del mismo porque, con toda probabilidad, usted quedará retratado como un estólido, un incapaz, un meme de persona.