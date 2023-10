¿Supera Leonor I de Borbón un cuestionario de coherencia?

La monarquía española pretende permanecer. Leonor jura la Constitución. Lo hicieron su abuelo, su padre. ¿Cuál es su balance? Juró bandera, pero no besó la constitucional. ¿Qué “mensaje, intencionalidad, simbolismo” significó?

¿Es coherente la “monarquía” como “Jefatura del Estado y de los Ejércitos?



Preguntas oportunas. Desde la coherencia, sinceramente, ¿qué responde el lector a estas preguntas?

¿Aprueba que la Jefatura del Estado sea, “siempre ”, PROPIEDAD EXCLUSIVA de una familia al margen de la competencia objetiva, subjetiva, de Leonor, de sus descendentes?

? ¡18 años! Ya puede asumir la Jefatura del Estado, de los ejércitos. ¿ Confía que tenga las competencias necesarias para ello? ¿Impedirá la intervención del ejercido español si el Parlamento de Cataluña declara la independencia?

Desde la coherencia, el sentido común, la lógica, la democracia, ¿qué tendrían que responder a estas preguntas en España, en Catalunya…

“todos” los partidos políticos que se autocalifican demócratas, todas las organizaciones, las universidades, las patronales, los grandes sindicatos, los colegios profesionales, las asociaciones civiles de todo tipo?

Imaginemos a España “holding” empresarial, ¿sería aceptable una presidencia

ocupada con criterios de “monarquía” como los del cuestionario, para la máxima autoridad?

La clase política: “consejo de administración” Para ser riguroso, mínimamente competente, ¿aprobaría una sucesión como la monárquica? ¿Cómo calificar a una clase política española que no solo lo tolera, sino que “encubre” los demostrados escándalos de diferentes tipos del emérito y la ignorancia, parcialidad, del sucesor?

Unamuno sobre los Borbones: “Nos están robando una banda de facinerosos que se han apoderado del poder público para saquear a mansalva”. Valle Inclán: “Los españoles han expulsado al Borbón Alfonso XIII, no por rey, sino por ladrón”. ¿Ha rectificado algo la clase política española… o mantiene el “modelo” que demuestran los hechos objetivos?

Si los electores fueran “accionistas” conscientes, mínimamente exigentes por la trascendencia del “resultados” del holding, ¿apoyarían a estos políticos, a una monarquía?

Unos votantes “coherentes, conscientes, demócratas”, ¿votarían monarquía o república?, ¿Votarían a Leonor como reina de España o un presidente de República?

¿Más de lo mismo o… situar a España equivalente a los modernos estados referentes en democracia?

Desde la coherencia, viendo de la gestión “borbónica” a lo largo de la historia, viendo la actuación de la monarquía desde la transición y la gestión de su abuelo, de su padre, ¿qué responder a estas preguntas?

Se tendría que rectificar todo. No se hace. Los políticos actuales no tienen ningún proyecto para sustituir un sistema tan incoherente, obsoleto, negativo. La sociedad catalana “consciente” espera una alternativa “coherente”. De momento, no existe. ¿Quién puede creer que lo hará Leonor?

Leonor, “princesa de Girona”, ¿es bien recibida en Girona, en Catalunya? ¿Qué proyecto tiene para que la gran mayoría de la sociedad catalana la considere “su reina” y haga olvidar la pésima gestión de los Borbones, ¡desde Felipe V!, (300 años) allí? Felipe VI no adoptó precisamente una posición de arbitraje, moderador.

¿Qué es lo coherente…?

España, Catalunya: Según la realidad, ¿depender de una monarquía, borbónica, incoherente, antidemocrática, incompetente… o unas modernas y europeas repúblicas que permitan vivir con mucho mayor nivel de vida, de democracia, de servicios sociales, de libertad, de identidad propia y en colaboración?

¿Ofrece Leonor I de Borbón una alternativa mejor que eso?

Desde la coherencia, la lógica, la “dignidad democrática”, ¿qué deben hacer los políticos, dirigentes, electores, en España? ¿Y en Cataluña?