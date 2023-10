¿Tiene el PP un borrador de amnistía guardado en el cajón «desde hace tiempo»?

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, asegura que existen borradores de una ley de amnistía “desde hace tiempo”, aunque precisa que “otra cosa es que el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno esté cerrado”. ¿Qué quiere decir exactamente el portavoz vasco sobre eso de que existen planes de amnistía en el Estado español “desde hace tiempo”? ¿Están esos borradores funcionando desde la época de Sánchez o también se estudió el asunto con el gobierno del PP, ya en tiempos de Mariano Rajoy? Nos encontramos ante una pregunta trascendental.

En las últimas semanas hemos visto cómo el partido de Feijóo ha estado haciendo política única y exclusivamente a cuenta de un tema: el “no” sin ambages contra el perdón a los encausados por el procés de independencia en Cataluña. Incluso han promovido manifestaciones preventivas sin que aún se sepa, no ya el contenido concreto de la supuesta amnistía, sino ni siquiera si va a haber o no amnistía. Sería por tanto muy grave que el Gobierno de Rajoy tuviese guardado en un cajón, desde hace tiempo, un proyecto con una medida de gracia generalizada para cientos de personas, mientras que ahora se muestra como el más férreo detractor de esa medida. Ya se sabe que en el PP son muy patriotas, pero cuando llega la hora del pragmatismo son como todos: se aferran a cualquier cosa para conseguir el poder. Se vio cuando Aznar, el gran azote del independentismo, llamó Movimiento de Liberación Vasco al terrorismo de ETA. Cualquier día vemos a Feijóo diciendo eso de que el Gobierno debe ser generoso y aceptar la amnistía.

Del PP ya nos esperamos cualquier cosa. Como en Génova siempre funcionan a bandazos, sin una línea editorial o ideológica concreta, no nos extrañaría nada que también en este asunto estén incurriendo en una flagrante incoherencia. Los prebostes populares no hacen más que incurrir en contradicciones. Dijeron que no pactarían con Vox y ahí están, gobernando alegremente con ellos en ayuntamientos y gobiernos regionales. Dijeron que no negociarían nada con Junts y ya se ha visto lo que ha ocurrido: cuando se vieron en la necesidad de conseguir los 4 escaños que le faltaban a Feijóo para ser investido presidente hablaron con Carles Puigdemont y hasta con el Diablo. Para muestra aquellas reveladoras declaraciones de González Pons, quien llegó a decir que Convergencia, el partido de Pujol padre de Junts, siempre fue una formación política que garantizó la estabilidad de Estado. Lógicamente, cuando el hombre de Waterloo les dio calabazas, ellos volvieron al discurso de siempre contra los independentistas que quieren romper España.

Ahora nos encontramos con estas sugerentes declaraciones de Aitor Esteban, por cierto, dirigente de un partido que también dio con la puerta en las narices al PP cuando Feijóo le pidió los apoyos de investidura. “¿Apoyar al PP? No veo margen. Ha pasado todas las rayas con Vox”, dijo Esteban. Y acto seguido calificó el programa popular como “un discurso genérico y contradictorio en lo económico y absolutamente decepcionante en lo territorial, donde sólo ofrece más código penal y más condenas ignorando tercamente las realidades vasca y catalana. Un discurso agresivo, desafiante, arrogante incluso, en el que confunde una y otra vez la sorna con la provocación”.

Amnistías

En las últimas horas, Aitor Esteban ha dado más pistas sobre la polémica amnistía que se prepara. “Tampoco sabemos si para llegar a ese acuerdo solo se trata de eso o Junts quiere ir más allá”, dijo en una entrevista en Radio Euskadi en referencia a la posibilidad de que “también se ponga encima de la mesa” la posibilidad de un referéndum sobre la autodeterminación catalana o una “consulta pactada”.

Esteban ha destacado que en estas negociaciones entre Junts y PSOE también “hay que tener en cuenta a la otra parte”, en alusión al partido socialista, ya que “estarán haciendo sus cálculos y si en un momento dado ven que les resulta más beneficioso repetir elecciones, puede saltar todo por los aires”.

“Hay que buscar equilibrios, porque por otro lado en el ‘teatro’ político catalán no solo importa el contenido, sino también las formas”, resaltó, y aseguró que el PNV mantiene relaciones con Junts, pero no ha mediado entre dicha formación y el PSOE: “Unicamente facilitamos los contactos, porque los puentes estaban rotos”.

“Sabemos que Junts está dispuesto a jugar el partido y llegar a un acuerdo, pero no es fácil”, indicó y reinteró que “a día de hoy, no son descartables unas nuevas elecciones en enero”. Respecto a las conversaciones entre PNV y PSOE con el mismo objetivo, Esteban ha afirmado que “la pelota ya está en juego”, y aunque ha rechazado concretar los temas que se están tratando hasta que todo esté cerrado “para evitar la especulación continua”, expuso que son asuntos económicos y de autogobierno.

Además, Esteban se mostró más partidario de un acuerdo de legislatura que solo para la investidura “porque no tiene sentido facilitar la investidura y negar los presupuestos anuales”, y sobre la posible fecha en la que se celebre esta sesión parlamentaria ha apostado porque el PSOE “intente alargar al máximo y sea a finales de noviembre”.