Abascal, Mussolini y la indulgencia de la Justicia con la extrema derecha española

En diciembre de 2022, tal como informa hoy La Sexta, Vox presentó un escrito en el que pedía cinco años y nueve meses de cárcel por delito de odio y amenazas para un tuitero que publicó en redes sociales una foto de Mussolini y su amante colgados por los pies junto al siguiente comentario: “Abascal y Monasterio colgados del puente de Vallekas como sus ídolos italianos. Vallekas Antifascista”. Hoy, Santiago Abascal alude también, para vilipendiar a Pedro Sánchez, a la histórica fotografía de los cuerpos sin vida del líder fascista italiano, Benito Mussolini, y a su amante, Clara Petacci, colgando en la Plaza de Loreto de Milán, tras ser ajusticiados en abril de 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Los españoles terminarán colgándolo por los pies, ha dicho el caudillo ultra. De esta manera, el líder de Vox trata de comparar a Sánchez con Mussolini.

Por lo visto, en este Estado de derecho llamado España ya no hay igualdad de todos los españoles ante la ley, en eso tiene razón Feijóo. Mientras que a un tuitero se le da con dureza y con todo el peso del Código Penal por aquel comentario (infame sin duda), hoy nadie le dirá nada al dirigente voxista, que podrá seguir soltando odio político, bilis e infamia como si nada. ¿Acaso no supone una amenaza utilizar semejantes expresiones violentas como las empleadas por Abascal?

En su día, el tuitero detenido aseguró: “Me acusan de delito de odio […]. Curioso que el denunciado sea yo y no los que hacen cada día su discurso de odio contra las mujeres, migrantes, obreros, homosexuales o cualquiera que no piense como ellos. No podrán”. Por lo visto, en esto de la libertad de expresión también hay clases. Al anónimo se le lleva al calabozo por la foto de Mussolini y al político con poder se le da bula haciendo uso de la misma desafortunada comparación.

El procesado fue absuelto finalmente del delito de odio, aunque se le abrió expediente por el delito leve de amenazas, que es lo que tendría que hacer la Fiscalía en el caso de Abascal. El auto de sobreseimiento aseguró que la conducta del denunciado no tiene encaje en un delito de odio, referido a grupos caracterizados “por su raza, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad ideológica, religión o creencias”, pero “no a otros colectivos como es el caso de partidos políticos, cuyo acomodo más natural se residencia en los delitos contra el honor, siempre que concurran sus requisitos”.

El nivel de crispación al que está llevando Vox al país resulta insoportable. Este tipo de comentarios, los haga el dirigente de una fuerza política o un ciudadano de a pie, no deben tolerarse bajo ningún concepto, ya que suponen hacer del odio una forma de entender la política. Pero la Justicia debería actuar contra todos por igual.

En aquel escrito promovido por Vox contra el tuitero, el partido ultra pedía hasta 10.000 euros de indemnización que serían donados a la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil. También se incluía el informe del fiscal, Ángel Guzmán, que apuntaba no obstante que los hechos denunciados por la ultraderecha no constituían un delito de odio por motivos ideológicos, y que sólo podrían ser juzgados como delito leve de amenazas con la agravante de discriminación ideológica, informa La Sexta. La doble moral y el doble rasero mueven cada comentario y declaración de los dirigentes de Vox. Todo es impostura, demagogia y manipulación.

Las declaraciones de Abascal en un periódico argentino, donde augura que el pueblo español acabará colgando por los pies a Sánchez, han sido respondidas por diferentes dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno de Sánchez. La vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, las ha calificado de “indignas” pues son “una grave incitación al odio”. “Algún día lamentaremos un daño irreparable. ¿Feijóo tiene algo que decir? ¿No es suficiente para echarlos de los gobiernos que comparten? Exigimos condena inmediata”, pide en la red social X. Mientras tanto, el tiempo pasa y la Justicia sigue sin tomar cartas en el asunto. Está claro que el derecho a la igualdad no es igual para todos.