¿Actúa España lo BIEN que debe …en Catalunya?

Felipe González: “el independentismo es el problema más grave que tiene España”. ¿Quién lo provoca, agrava? ¿Se rectifica para que libre, voluntaria, satisfactoriamente, quiera renunciar para seguir “con” España, no “bajo”, España?

¿Se hace por “todos” el “MÁXIMO BIEN” para lograrlo? ¿Qué se hace demostradamente MAL? ¿Qué refleja la realidad?

¿Cuál es la razón de ser de los dirigentes políticos?



Objetivos permanentes: optimizar la democracia, situar a España entre los referentes en calidad de vida en todos sus indicadores: educación, sanidad, trabajo, desarrollo, infraestructuras, libertad, seguridad, funcionamiento según los mejores Estados. Para “esto” son elegidos, cobran. ¿Balance? España, ¿va mejor o peor en esos factores?

¿Cómo evaluar su gestión “en y con Catalunya”??

RESULTADOS

A nivel “estatal”, OCDE: Portugal, Polonia, Lituania, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Turquía, Estonia, Grecia, Letonia, Rumanía alcanzan y superarán el PIB de España. (El PIB per cápita de España no convergerá con el de la zona euro).

¿España en rankings de competitividad? CEOE: “España cayó al puesto 33”. (Septiembre/2022) Productividad: “España, a la cola de productividad del trabajo. A diez puntos de la eurozona. (Economía Digital, 2023)

Catalunya, principal fuente de riqueza “productiva”, la mayor concentración industrial del sur de Europa, 19% del PIB, 25% de las exportaciones. La UE la integra en la “banana dorada”, pero España la asfixia, expolia, coloniza, incumple inversiones básicas. ¿Coherente? Buena parte de su electorado reacciona. Quiere independizarse. El 100% está perjudicado por igual. Expolio, denunciado por economistas de prestigio que no se lo jugarían. Incluso por Castells, exconsejero en el gobierno socialista catalán. El independentismo es “reacción”.

¿Es coherente que ante esa pérdida de posiciones en la UE se genere y agrave un problema en y con Catalunya? ¿Quién es CULPABLE del BIEN que NO se ha hecho allí? ¿Quién se CULPABILIZA del MAL que se hace en y a Catalunya… a la propia España?

CLIMA, RELACIONES.

La “catalanofobia” preside la mayoría de declaraciones de políticos españoles, grandes medios, sociedad española. Hay menosprecio. Unos dirigentes competentes intentarían “integrar” a “todos” en un proyecto común. En la transición, los votantes catalanes estaban dispuestos. La decepcionante realidad, generó que el 1.0 /2017, “2.286.217” electores votaran independencia y defendieran las urnas con sus cuerpos de la violencia policial ordenada por el gobierno español. No hay antecedentes de una situación así en estados democráticos. (No se cuentan las urnas requisadas por la guardia civil, policía).

España ha fracasado en sus relaciones, en la “motivación, integración”, cuando tantas personas no quieren seguir bajo España. ¡Quieren independizarse! España tiene reconocido el derecho de autodeterminación.” Firmado por Juan Carlos. Ver BOE, 4 de abril de 1977. Pero la actuación del Estado ha sido, es, autoritarismo, violencia policial, judicial, económica, cultural, identitaria. Asimov: “La violencia es el recurso de los incompetentes”.

¿“Terrorista” el independentismo catalán? La justicia suiza, alemana, belga, escocesa, Consejo de Europa, Grupo de la ONU, Amnistía Internacional, etc. consideran que no hubo ni sedición ni rebelión. Montoro, del PP, declaró que no hubo malversación. España lo considera terrorismo. ¿Qué “clima” genera España en Catalunya? «Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía» ¿Qué diagnosticaría Jefferson?

¿Responsables…? ¿Quiénes no han hecho el BIEN que deberían? ¿Qué han hecho, hacen, MAL conscientemente?

Monarquía. ¿Enterado de lo que pasaba en España en y con Catalunya…? Quien calla, otorga. ¿Lo aclaman mayoritariamente o va encapsulado? ¿Neutral… o partidista?

Constitucional. Su sentencia sobre el segundo estatuto, constitucionalmente elaborado, hizo “reaccionar” a la sociedad catalana. Pérez Royo lo calificó como “golpe de estado a la transición”. ¿Y si el problema es el Constitucional, que la Constitución no se adapta a la realidad? Catalunya está sin estatuto. Está intervenida.

Gobiernos españoles: ¿Cumplieron los Estatutos, los presupuestos en infraestructuras, financiación, etc.? No respetan competencias, las invaden. Hay muchas pruebas de ello y está admitido por todos.

CGPJ, Supremo, Tribunal de Cuentas, JEC. ¿Y si el problema no es lo que hicieron los independentistas sino la interpretación de estos organismos y sus decisiones? “No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”. (Montesquieu)

“Guerra es cuando el gobierno indica quién es el malo. Revolución es cuando el votante lo decide por sí mismo” (Franklin) ¿Los “malos son los independentistas, calificados de terroristas, que han reaccionado?

¿Soluciones…?



Sí, si hubiera “líderes” en España. “Líder es quien tiene una visión que mejora sustancialmente lo existente y la materializa”.

Otra España es posible. ¿Cómo? Aplicando criterios de reingeniería sociopolítica. Base “0”. Benchmarking. Un cambio total de “cultura” política que se oriente a OBJETIVOS de INTEGRACIÓN VOLUNTARIA, VALORES DEMOCRÁTICOS, RESPETO A LA PLURINACIONALIDAD, DIGNIDAD, IDENTIDAD. Orientación al futuro según las mejores democracias, no a negativos modelos del pasado. Hacer una oferta atractiva y someterla en referéndum a los catalanes. España podría ser Suiza, Alemania. ¿Preferirá ser la Castilla de “sostenella y no enmendalla”? ¿Por qué Castilla? Porque “España no existe. Es un invento de Castilla” (Ortega)

Un referéndum, ¡lo más democrático que existe!, lo solucionaría. Aznar: “No se puede conceder un referéndum. Lo ganaría el independentismo”.

Desde la coherencia, la dignidad democrática, el bienestar que merecen quienes generan tanta riqueza, que tienen historia, identidad, cultura, propia, que quieren vivir en verdadera democracia, ¿qué deben hacer los electores en Catalunya? ¿Someterse o seguir luchando por lo mejor para el presente y futuro de sus familias? ¿Renunciar a su identidad y castellanizarla o defenderla, independizarse, y establecer las mejores relaciones con España?



Gabilondo: “Catalunya no se va. La echamos nosotros”

¿Qué BIEN “NO” han hecho los dirigentes españoles? ¿Qué MAL han hecho, hacen, para que exista el independentismo? ¿Rectificarán?