Alcaraz también sufre (no sólo Nadal)

Está el ambiente un poco fuera de sus casillas: veo por todas partes que los comentaristas del mundo de la raqueta no hacen más que repetir, al menor pretexto (o hasta sin él), que la gran diferencia entre Nadal y Alcaraz es que el primero sufría y el segundo se divierte. ¡Y una mierda!

En el tenis sufren todos los jugadores. Todos. A alguno se le notará menos que a otros, pero todos sufren. Y en los Grand Slam en las finales y semifinales es casi imposible no sufrir. Porque aunque vayas ganando el partido hay que cerrarlo, porque en el tenis hasta que el último punto no haya sido cantando, incluso si vas 6-0 6-0 5-0, no se puede dar nada por hecho.

Nadal se ha divertido jugando muchísimas veces.

Y Alcaraz sufre, todo lo que hay que sufrir, muchísimas veces.

Aunque Ferrero le diga que sonría, aunque parte de su técnica como guerrero (la que utilizó en Winbledon porque las circunstancias eran perfectas) sea salir a jugar como si hubiese quedado para entretenerse un rato peloteando con los amigos.

Aunque los comentaristas digan misa en latín o en griego, Alcaraz sufre. Muchas veces. Muchísimas.

Lo vi en el Open de la Mutua, sufriendo como cualquiera (también sufren los espectadores). El primer partido, ni me acuerdo del nombre del rival fue durísimo; en la tribuna de prensa ni nos lo creíamos. Y luego el partido contra el lukiluser , el perdedor afortunado, sufrió también a manos llenas. Depués sí, todo fue alegría, incluso euforia.

Pero sufrió porque el tenis es batalla, y toda batalla es sufrimiento. No estamos tomando el té en los salones de la reina. Y es ese sufrimiento lo que confiere al tenis su grandeza.

Nadie más grande que Alcaraz en este momento; pero que nadie piense que para él los partidos son para él simplemente irse de marcha y de juerga.

Tigre tigre