Avestruz: segunda parte

En este artículo vamos a continuar en la misma línea que en el anterior, profundizando un poco más en la “postura del avestruz”.

¿Qué nos lleva a actuar de esa manera?

¿Por qué lo hacemos?

¿Para qué lo hacemos?

¿Realmente tiene sentido?

¿Qué implicaciones tiene esta postura o “juego”?

¿Qué puede pasar si sigo asumiendo el rol del avestruz?

¿Y si no lo hago y me enfrento a la realidad?

Estas y otras preguntas empiezan a aparecer quizás tímidamente en nuestra realidad cuando decidimos asomarnos a ella.

Por nuestra salud emocional, y por la salud emocional y física de nuestros niños, me gustaría instarte simplemente a que te informes, no sólo por los medios tradicionales, esos que falsamente te eximen de culpa y son benevolentes contigo a la vez que manipuladores para que sigas su juego, les des tu dinero, la salud de tus hijos y sigas escondiendo la cabeza porque son ellos los que asumen tu poder.

Tal vez estés ahora haciendo caso de tu hilo mental: «Eso es imposible, ¿cómo pueden ellos asumir mi propio poder?».

Si piensas un poco, te darás cuenta de que el propio sistema asume tu poder cuando tú no asumes tu responsabilidad, es decir, miras para otro lado porque no te gusta, no te interesa o te da miedo la realidad que tienes ante tus ojos.

Cuando las personas nos hacemos cargo y asumimos nuestras responsabilidades, nos empoderamos, cogemos el timón de nuestras vidas y empezamos a actuar desde la coherencia.

Vuelvo a repetirte que para eso es necesario que tengas información. La información es poder, ese poder que necesitas para ser consciente de lo que quieres o no hacer y llevarlo a cabo.

Me gustaría poder traspasarte lo que se siente cuando eres responsable de la vida de una personita y por falta de información metes una serie de productos venenosos en su sangre y llenas su cerebro de metales pesados o destrozas su sistema inmune.

Te puedes sentir psicológicamente devastada/o, con una frustración infinita, una rabia que llenaría un desierto y a veces un odio profundo que quemaría a todos esos desalmados que hacen negocio con la salud de tu hijo o de tu hija.

Y…. ¿sabes por qué lo sé?

Porque a mí ME HA PASADO.

Y no, no tengo sentimiento de culpa porque en mis tiempos no había información al respecto, pero no quisiera estar en la piel de una madre o un padre que mete en el cuerpo de su hijo ese veneno por seguir jugando al juego del avestruz; porque de repente puede encontrarse con una esclerosis múltiple, un lupus, un autismo…. Y suma y sigue.

Te propongo que intentes responder a las preguntas que tienes al principio del artículo, tal vez así entiendas un poco mejor tu manera de actuar. Son preguntas para tomar conciencia en estos momentos tan turbulentos y en los que no sabemos hacia dónde dirigirnos, dónde está realmente la verdad o qué se supone que tenemos que hacer.

Obviamente todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y a veces no es nada fácil actuar en consecuencia, y mucho más cuando por hacerlo puedes encontrarte con la mayor parte de tu entorno en contra.

Parafraseando al Dr. James R. Sahnnon:

La única vacuna segura es la que nunca se utiliza

(Extraído de la entrevista a la Dra. H.V. Ratajczak, en el libro Manual de autismo para padres).

Te recomiendo un par de libros donde encontrar información totalmente verídica sobre el tema de la vacunación infantil y sus consecuencias, con cientos de artículos de literatura científica escritos por médicos, pediatras y personas especializadas y altamente cualificadas para ello.

Aquí encontrarás un poco más de esa realidad contrastada tan escasa hoy en día:

Manual de autismo para padres. Dra. Isabel Bellostas

Tortugas hasta el fondo, ciencia y mitos de las vacunas. Editoras: Zoey Otoole y Mary Holland.

Este artículo lo he escrito para que, si me lees, tengas en cuenta la posibilidad de tener a tu hijo libre de venenos en su cuerpo.