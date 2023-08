Barcelona o como secuestrar una ciudad durante 8 años por un dogma

Corría el año 2016 cuando apareció un foro en el cual un grupo de ciudadanos buscábamos respuestas a esas llamadas zonas de bajas emisiones, que se acercaban poquito a poquito, cuan nube negra a punto de descargar su potente chaparrón sobre nuestras cabezas.

Un grupo de ciudadanos de la provincia de Barcelona crearon un foro, foro que bautizaron con el nombre de Plataforma Afectados Restricciones Circulatorias ¿por qué? Porque venían campanas diciendo que habría algunos coches de ciertas edades y de ciertos combustibles que serían vetados y se les prohibiría la circulación. ¡Efecto retroactivo se oía decir! Y esto ya sonaba muy feo.

Un vehículo que ha pasado por una homologación del Ministerio de Industria español, que ha pasado luego todas las pruebas de inspección técnica de vehículos, un requisito que el gobierno de España te impone a ti, pequeño ciudadano, para que puedas seguir conservando ese vehículo. ¡Cómo! Te saltan chispas, ¿cómo te van a prohibir circular con él?

Pues bien, Jaume Agustí, que desgraciadamente no está entre nosotros, tuvo la genial idea de crear un Foro al respecto y, tras buscar y buscar en internet, lo localizamos y nos unimos a él. Así nació la Plataforma Afectados Restricciones Circulatorias en Barcelona, ¿por qué en Barcelona? Porque fuimos los primeros dónde oímos las campanas.

Peti que peti … lo hicieron

Y es que, en 2015 entró en el Ayuntamiento una ideología de izquierdas bajo las siglas de Barcelona en Comú, liderada por una mujer llamada Ada Colau. Mujer, con fama de trepa, que se había aupado a través de la “Plataforma de Afectados por las Hipotecas”, asaltó el poder y se hizo alcaldesa.

Tomó el control un grupo nutrido de personas afiliadas a Barcelona en Comú que venían a su vez de Iniciativa per Catalunya els verts, personas que habían implantado, estando en el tripartito catalán, la normativa de circular a 80 por “raons medioambientals” y que propugnaban que el coche ¡¡era un asesino de masas en potencia!! y que lo que había que hacer era lo que hacen los chinos ¡ir en bicicleta! Chinos que, por cierto, ahora están tirando sus bicicletas y comprando automóviles.

Vieron que en muchas ciudades de Europa existían zonas de bajas emisiones, pequeños paraísos peatonales verdes con arbolitos donde soltar a los niños, donde hacer tus tertulias, donde pasear, etc., etc. Todo muy bonito y se pusieron manos a la obra, sin querer enterarse de que nosotros ya las teníamos, nos las trajo Barcelona 92.

Retomemos el hilo, ¡seguía sonando! Lo que íbamos leyendo, nos iba poniendo los pelos de punta. ¡Nos iban a prohibir circular! ¿Cómo es eso? ¿cómo lo iban a hacer? Invirtiendo una millonada en cámaras para multar y, por ende, recaudar…

Se nos unió cada vez más gente, todo el mundo un poco desconcertado, gente preocupada, trabajadores, autónomos, etc., etc., etc. Y así, conseguimos afianzar la Plataforma Afectados Restricciones Circulatorias en septiembre de 2016. Fuimos 18 personas las que firmamos un manifiesto y lo registramos en el Ayuntamiento de Barcelona. El manifiesto nunca se respondió.

A pesar de todo, nosotros seguimos en nuestra pequeña lucha para conseguir más gente. Se nos unió ¡un abogado que curiosamente era especialista en Derechos Humanos! Con su asesoramiento nos convertimos en Asociación y como Asociación ya formada, con una junta directiva, nos dirigimos a nuestra primera reunión con el Comisionado de Ecología que, por aquella época, era el señor Frederic Ximeno. Este señor nos dijo que estaban presionando al Gobierno de España para que creara un etiquetaje ambiental de tal modo que se clasificara a todos vehículos y, a aquellos que no tuvieran clasificación medioambiental, se les prohibiera la circulación. Amén de que empezarían unas obras de reconversión, de implementación de carriles bici y de que, poco a poco y en sus propias palabras: “convertirían la ciudad en un infierno para aquel que pretendiera llegar a ella en su vehículo en modo de: grandes caravanas, grandes atascos, grandes colas, precios de aparcamiento imposibles, etc., etc.”

Nosotros, en aquella reunión, le respondimos que esto era muy bestia, que ¿cómo se les ocurría a ellos tirar por esta vía cuando había otras como adaptar las flotas de vehículos municipales, la implementación de filtros que en Alemania estaban funcionando bien y tenían mucho éxito, mejorar el transporte público, mejorar la red de Cercanías o que los metros tuvieran más frecuencia puesto que la gente iba apretada, de mala manera, a primera hora. Y el señor nos contestó, ni corto ni perezoso: “no hay tiempo. Política del desgaste al ciudadano. Si uno se pasa una hora y media en Meridiana para entrar en Barcelona, acabará dejando el coche asqueado”.

Y así nos tratan nuestros señores políticos, a los que pagamos grandes sueldos, aquí en Barcelona, en Madrid, en Galicia, allá donde sea. Es simplemente “la Marca España”, se gobierna a base de ostias y decretos. De esta manera, Barcelona se convirtió en el experimento de esa “Marca España”. “Si los catalanes tragan con la norma, tragarán en toda España”.

La ordenanza se gestaba maliciosa y torticera en un avance imposible de parar con nuestros medios… avalada por una “participación ciudadana” de palmeros de Barcelona en Comú y de Iniciativa per Catalunya els verts de dudosa validez. Y allí andábamos los de la PARC reuniéndonos con todos los políticos habidos y por haber del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat, aportando y reclamando soluciones. Y ellos no se daban por aludidos, pasándose la pelota de uno a otro… ellos seguían su plan como un burro con quitamiedos, aquel que solo ve una línea recta delante de él y está dispuesto a seguirla, “peti qui peti”, que en catalán es una frase muy usada y equivaldría en castellano a “reviente quien reviente”. Por desgracia, siempre reventamos los de abajo.

Y aparecieron las etiquetas … y nos dividieron …

Cuando surgieron las etiquetas de la DGT, aquí en Barcelona, el primer movimiento que se formó no fue un movimiento de rechazo unánime contra un sistema que discriminaba a los que menos poder adquisitivo tenían, sino que se organizó una especie de red de información ¡para ver cómo obtener la ansiada etiqueta! La gente iba mirando las fichas técnicas de sus vehículos y veían que, a pesar de ser un diésel matriculado en el 2005, cumplía la norma Euro cuatro. Con eso, iban al concesionario, pagaban 150€ o 200€ por un certificado. De ahí iban a tráfico y con eso conseguían la viñeta B.

Yo le llamaba la viñeta B de burro ¿por qué? Porque esto era pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué crees, qué te has salvado de la quema? Porque iban diciendo por las redes sociales ¡yuju, ya tengo etiqueta medioambiental! Y yo pensaba para mí “burro, burro, burro”. Solo los que estén económicamente sanos se salvarán del sistema… el resto volveremos a la precariedad de las chapuzas y dictaduras de los que mandan.

Hablamos del año 2017. No penséis que éramos visionarios los fundadores de ASOCPARC, pero es que era de cajón que en unos años te iban a decir que tu etiqueta B iba a servir solo para que te limpies el trasero ¡ah! ¿y entonces que vas a hacer si no tienes medios para comprarte un coche? ¿Te vas a rebelar contra el sistema? Pero querido o querida, ya va a ser muy tarde porque has estado de acuerdo con ese sistema, porque has buscado la manera de conchabarte con el sistema y solventar tu problema. Ahora, cuando te digan que tu etiqueta B solo sirve para eso, para vetarte, no vengas a quejarte, no vengas a decirme ¡oh, mira tú que injusta la norma! Porque era injusta en el 2016 cuando tú solventaste tu problema y el mío, que también era el tuyo, no quisiste verlo ¿y ahora qué me vienes a contar?

Así, muchos ciudadanos no estuvieron por la labor de rebelarse contra ese sistema, no fueron lo suficientemente sagaces o despiertos, o no quisieron escuchar, o en aquel momento no se quisieron complicar la vida para entender que ese sistema los iba a devorar lentamente y que simplemente les estaban segando la hierba poquito a poco bajo sus pies.

No obstante, los afectados nos unimos en 2020 a otras cinco entidades más e interpusimos una demanda en febrero del 21 ante el TSJC: ¡GANAMOS! Los jueces fallaron a nuestro favor ¡en todos los puntos! Una victoria agridulce, pues el ayuntamiento de Barcelona presentó sus recursos y ahí estamos… esperando la sentencia del Tribunal Supremo que esperemos se pronuncie antes de finalizar el año.

Después intentaron modificar la ordenanza saltándose los trámites a la torera y hemos interpuesto otra demanda. Esperemos que los jueces reafirmen nuestra razón.

¿Y qué ha cambiado?

Hoy llevamos en Barcelona ocho años de dictadura, siguen insistiendo en que cuaje la idea de que todo lo que sea un vehículo (incluidas las motos, que son una bendición) equivale a ¡una máquina de matar humanos! Excepto los de quienes pueden permitirse cambiarlo cada 3 años, por ejemplo, ellos, los que nos prohíben circular.

Barcelona era una ciudad muy bonita, era una ciudad en la que se circulaba relativamente bien durante todas las horas del día, salvo las horas punta. Barcelona, no era una ciudad caótica. Ahora bien, en dos legislaturas estos señores han eliminado 380 km de vialidad para vehículos, los han reconvertido en aceras o en carriles bici y bus. ¿Y vosotros creéis que la bicicleta es ecológica en Barcelona? Una bicicleta subiendo por Via Layetana, por el carril bus, con una persona a su ritmo, con todos los autobuses detrás, cargados de gente, circulando a 10 km/h, ni es ecológico ni sostenible, es ¡absurdo!

Barcelona no tiene su foco principal de contaminación en los vehículos, que sí son potencialmente un factor en sí mismos, TODOS, sino en un puerto pegado a la ciudad con un movimiento en verano de unos 8 ferris por la mañana y 8 por la noche, amén de cruceros y barcos mercantes que generan una atmósfera asquerosa directa al eixample barcelonés. Luego tenemos la Zona Franca, zona de actividad de entrada y salida de mercancías en general, con el movimiento terrestre de unos 3500 contenedores diarios. El aeropuerto, bien pegadito a la ciudad, con los aviones que pasan por encima de arriba abajo, contemplemos también los restaurantes, hoteles etc., cuya actividad también genera contaminación y añadamos al conglomerado la incineradora del Besós: Tersa, que está denunciada en los juzgados por su alta contaminación cancerígena.

¿y siguen siendo los vehículos culpables?

Pues con todo este batiburrillo de elementos contaminantes, todavía pretenden hacernos creer que los usuarios que utilizamos nuestro vehículo antiguo, mayormente para desplazarnos al trabajo, somos los grandes culpables de que los niños tengan asma, de que no rindan en el colegio, de que no sean inteligentes, de que los ciudadanos sufran infartos, de que las personas obesas no respiren bien, etc., etc.

Y yo me pregunto, los coches cada vez son más limpios, los motores cada vez son más eficientes, cada vez contaminan menos, pero resulta que cada vez hay más hospitales y más gente enferma. A mi hay algo que no me cuadra.

Hace 50 años, con los coches que teníamos, ¡acordaos de los humos negros de los autobuses! La gente se tendría que haber ido muriendo como pajaritos por las aceras si los grandes contaminantes y grandes culpables hubiesen sido solo los vehículos y yo no tengo conciencia de que la gente antes tuviera tanta asma, tantos infartos y tantas enfermedades. Yo, al menos, no tengo esa percepción en absoluto. Sin embargo, ahora parece ser que hay un complot para restringir nuestra movilidad, nuestra libertad y que no nos movamos libremente en nuestro vehículo con la excusa de que estos son los culpables de todos los males. Seguramente también lo son de las siete plagas de Egipto.

¿Cómo que no hay alternativas?

La cosa es muy sencilla y siempre lo hemos dicho aquí, en Barcelona ¿dígame usted cuánto quiere que contamine mi coche como máximo? Y concédame las máximas facilidades para que yo lo adapte, ponga filtros, ponga lo que a mí me dé la gana que esté en el mercado y homologado en cualquier país europeo y luego, si paso la ITV, tenga derecho a circular.

Dígame, ¿usted quiere que mi vehículo, cuando pase la ITV, me dé una opacidad del 1 %? Ya me espabilaré yo a través del Gremi de talleres o de dónde sea, ya me ocuparé yo de hacer que mi vehículo contamine menos de ese 1 %. O igual me da la varila de ir al fabricante y decirle, oye cámbiame este motor y ponme otro, pero ya se encarga la administración con sus homologaciones de que eso sea imposible. Aquí hay que tirar el coche y comprarse un vehículo nuevo ¿y eso es ecología? ¿Es ecología, mandar achatarrar coches que están impecables, con pocos kilómetros, para comprar un vehículo nuevo? Vuelvo a repetir, ¡eso no es ecología, eso es consumismo, eso es obsolescencia programada! Se trata de eliminar unos coches que son eternos, porque nuestros vehículos de 20, 30 años o más se reparan con unos alicates, no llevan electrónica. Eso es ¡destruirlos!, ¡destruirlos porque no convienen! No convienen, claro que no convienen y ellos lo saben, es mejor comprarse un “coche-caca” que se te vaya quedando por el camino y que te durará 5 años, porque a los 5 años hasta los asientos estarán desechos.

Algunos predicamos con el ejemplo, veréis en la foto del artículo mi Volvo de 30 años y 600 000 km, con el certificado de haberlo dotado de un filtro ecológico, que funciona perfectamente, pues dio una opacidad del 0,33 %, siendo el tope legal el 3 %. Este es un ejemplo de que no solo proponemos, sino que implementamos soluciones y demostramos que funcionan.

¿Y esto no vale, señores gobernantes?

Rectifiquen, señoras y señores, recapaciten y rectifiquen.