Biden: «Soy sionista»

El presidente de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones públicas que no han dejado a nadie indiferente.

«Me encontré con problemas y críticas cuando dije hace unos años que no es necesario ser judío para ser sionista, y yo soy sionista». Unas palabras que el presidente ha pronunciado en el día de la celebración del Hanukkah, fiesta judía, cuando ha tenido lugar una recepción especial en la Casa Blanca.

Durante su intervención en la recepción, el presidente de Estados Unidos ha señalado que su administración continuará proporcionando asistencia militar a Israel «hasta que se deshaga de Hamás», pero ha advertido que se debe tener cuidado, refiriéndose a Israel, puesto que la opinión pública mundial «puede cambiar de la noche a la mañana» y ha asegurado que no pueden permitir que eso suceda.

“Como dije después del ataque [del 7 de octubre], mi compromiso con la seguridad del pueblo judío y la seguridad de Israel, su derecho a existir como un Estado judío independiente, es inquebrantable. «Si no existiera Israel, no habría ningún judío en el mundo que estuviera a salvo». «La calidez y conexión que siento con la comunidad judía es incuestionable». Biden añadió que “me encontré con problemas y críticas cuando dije hace unos años que no es necesario ser judío para ser sionista, y yo soy sionista” Ha dicho el presidente durante su intervención.

El diario Politico ha recuperado el momento en el que Joe Biden ha hecho sus declaraciones, que puede verse aquí.