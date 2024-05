Ábalos niega la existencia de una ‘trama Koldo’ y defiende su gestión en el Senado

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció este lunes ante la comisión del Senado que investiga el supuesto caso de cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19. Durante su intervención, Ábalos descargó toda responsabilidad sobre las contrataciones en el subsecretario de su ministerio, Jesús Manuel Gómez García, y negó la existencia de una trama orquestada por su exasesor Koldo García Izaguirre. Sin embargo, admitió conocer a uno de los implicados en la investigación, Víctor de Aldama, quien era asesor de Air Europa.

Delegación de responsabilidades y la «Trama Koldo»

Ábalos aseguró que encargó todo el asunto de las contrataciones al subsecretario Gómez García, quien, según él, «merecía su plena confianza» por su experiencia como interventor de Hacienda. «Aunque se flexibilizaron los procedimientos de contratación, eso no significa que se pueda actuar fuera de la ley, por lo que recurrí al subsecretario», declaró el exministro.

Respecto al papel de Koldo García Izaguirre, Ábalos indicó que este era uno de los cinco asesores que nombró durante su gestión en el Ministerio, pero no estaba involucrado en el «día a día» de las contrataciones. «Era un asesor que solía acompañarme en mis desplazamientos, pero no tenía responsabilidad en las gestiones diarias», afirmó.

Asimismo, puso en duda la existencia de la llamada «trama Koldo», enfatizando que no tiene claro que «haya habido ninguna trama». Añadió que todas las gestiones relacionadas con los contratos fueron delegadas al subsecretario, quien había decidido «derivar las contrataciones en torno a las empresas que tenían presupuesto en su momento», mencionando especialmente los contratos con Puertos del Estado y Adif.

«De las demás compras no he tenido conocimiento. Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, Aena, Renfe y Correos también compraron material sanitario. Todas estas empresas dependían de alguna manera del Ministerio, pero cada una compró donde quiso», explicó el exministro, en referencia a Soluciones de Gestión, la empresa señalada en la investigación.

Conocimiento de Víctor de Aldama y relaciones con Koldo García

En cuanto a Víctor de Aldama, Ábalos admitió conocerlo porque era asesor de Air Europa. Reconoció que Aldama tenía una relación cercana con Koldo García, algo que no le agradaba, prefiriendo que no se vieran en el Ministerio. No obstante, minimizó cualquier conexión directa entre ambos y las contrataciones investigadas.

Suspensión de militancia en el PSOE y confianza en la justicia

Durante su comparecencia, Ábalos también abordó su suspensión de militancia en el PSOE, afirmando que tiene la intención de recurrir la decisión ante el partido. «Lo recurriré porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de Organización de mi partido y esto no lo hice con nadie. Entiendo las situaciones, las urgencias, las posibilidades, pero a estas alturas solo me queda defender pocas cosas, pero muy importantes: la democracia, la justicia y los derechos humanos», expresó.

Ábalos fue suspendido a finales de febrero tras el estallido del caso que involucraba a su exasesor Koldo García Izaguirre. El exministro, ahora en el Grupo Mixto del Congreso, aseguró que aún no ha presentado el recurso, pero que mantiene su intención de hacerlo porque «no está de acuerdo» con la decisión.

«Ya no tengo en quién confiar. Con todo lo que he vivido, solo puedo confiar en la justicia, no por sus virtudes, sino por necesidad», señaló Ábalos, añadiendo que defenderá «todo lo que significa el Estado de Derecho y el principio de legalidad».

Finalmente, criticó la comisión de investigación del Senado, calificándola como «un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia y donde el principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana».