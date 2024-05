El PP ya no puede caer más bajo: ahora se alinea con el «loco Milei»

Javier Milei ha montado en cólera tras las declaraciones del ministro Óscar Puente, que lo ha acusado, en una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales organizada por los socialistas en Salamanca, de toxicomanía. En concreto, Puente dijo la siguiente frase: “¿Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias?”. El ministro del Interior de Argentina ha exigido que Pedro Sánchez cese a Puente, pero nada a esta hora nada se mueve en Moncloa.

El presidente argentino ha respondido a estas palabras en un comunicado asegurando que “repudia las calumnias e injurias” que se han vertido sobre él desde España y atacando abiertamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”, recoge el texto publicado por la Oficina del Presidente en su cuenta oficial de X.

Sin embargo, tirando de hemeroteca llegamos a la conclusión de que Milei no ve con malos ojos precisamente las sustancias estupefacientes. Así, el pasado mes de agosto, se mostró a favor de la legalización de las drogas en el contexto de una “sociedad libre”. Aunque advirtió sobre los riesgos, afirmó que las personas deberían tener la autonomía para tomar decisiones sobre su propia salud y bienestar. “Si vos te querés suicidar, yo no tengo ningún problema; si vos te querés drogar, hacé todo lo que quieras, pero no me pidas que yo pague la cuenta”, alegó.

Milei tiene un currículum sonrojante plagado de burradas ideológicas, lo que hace dudar del estado mental del dirigente argentino. No vamos a entrar aquí en su programa para eliminar ministerios y desmantelar el Estado de bienestar (una locura que acabarán pagando los argentinos, ya lo están haciendo), pero sí en algunas de sus posiciones políticas de ácrata de extrema derecha que han causado polémica, como su oposición al aborto, incluso en casos de abuso sexual; su rechazo a la educación sexual integral en las escuelas; su apoyo a la libre tenencia de armas; promover la teoría de conspiración de extrema derecha contra el marxismo cultural; la negación de la existencia del calentamiento global; el rechazo a la vacunación y la cuarentena en la pandemia de covid; y el negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina (ha llegado a decir que no hay tantos desaparecidos como se dice).​

No queda ahí la cosa. En junio de 2022, Milei se pronunció a favor de permitir la venta de órganos humanos entre privados y eliminar todas las regulaciones estatales, en la medida en que considera que “es un mercado más” y “mi primera propiedad es mi cuerpo”. Sus declaraciones provocaron el rechazo del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante). Otra declaración polémica, simultánea a su aprobación de la venta de órganos, fue la ambigua respuesta que dio cuando fue preguntado sobre la venta de niños: “Depende en qué términos estés pensando. (…) en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres. Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas… Yo, si tuviera un hijo, no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años (…)”.

​Posteriormente Milei se defendió diciendo que estas son “discusiones filosóficas que le realizan porque no quieren que hable del problema de fondo de la Argentina”, en referencia a la deteriorada situación económica del país, y que la venta de órganos “es una discusión filosófica que no sé si estamos preparados”. Más tarde matizó: “Condeno la venta de niños y respeto las instituciones. Me trajeron un supuesto filosófico y como paleolibertario conté que ahí hay una discusión, pero, nada tiene que ver con lo que pienso (…). Obviamente, no estoy de acuerdo con la venta de niños”.

Llama la atención que el Partido Popular español haya salido en comandita pidiendo la dimisión de Puente cuando el ministro de Transportes no ha dicho nada que no se sepa (también lo ha hecho Esperanza Aguirre, que ha pedido el cese fulminante). El presidente argentino propone una forma de hacer política disparatada, delirante, más bien estupefaciente. Basta con tirar de hemeroteca para confirmarlo. Así que, al alinearse junto a Milei, el PP está diciendo muchas cosas. Está diciendo que avala las barbaridades de este señor; está diciendo que prefiere situarse al lado de un posfascista que junto al Gobierno democrático de España; está diciendo que admira a Milei y que algunas de sus propuestas podrían validarse en nuestro país. Los de Feijóo están alcanzando cotas de ignominia difíciles de imaginar.