CARTA DE IDA AUKEN (WEF)

Bienvenidos A 2030: No Soy Dueño De Nada, No Tengo Privacidad Y La Vida Nunca Ha Sido Mejor (por Ida Auken)

Bienvenidos al año 2030. Bienvenidos a mi ciudad – o debería decir, «nuestra ciudad». No tengo nada. No tengo coche. No tengo una casa. No tengo electrodomésticos ni ropa.

Puede parecerte extraño, pero tiene mucho sentido para nosotros en esta ciudad. Todo lo que considerabas un producto, ahora se ha convertido en un servicio. Tenemos acceso a transporte, alojamiento, comida y todas las cosas que necesitamos en nuestra vida diaria. Una a una todas estas cosas se volvieron gratis, así que terminó sin sentido para nosotros poseer mucho.

En primer lugar, la comunicación se digitalizó y fue gratuita para todos. Luego, cuando la energía verde se volvió gratuita, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. El transporte bajó drásticamente de precio. Ya no tenía sentido para nosotros poseer coches, porque podíamos llamar a un vehículo sin conductor o a un coche volador para viajes más largos en cuestión de minutos. Empezamos a transportarnos de una manera mucho más organizada y coordinada cuando el transporte público se volvió más fácil, más rápido y más conveniente que el auto. No puedo creer que aceptáramos congestión y embotellamientos, sin mencionar la contaminación del aire de los motores de combustión. ¿En qué estábamos pensando?

A veces uso mi bicicleta cuando voy a ver a algunos de mis amigos. Disfruto del ejercicio y el paseo. Como que permite que el alma venga en mi viaje. Es curioso cómo algunas cosas parecen nunca perder su emoción: caminar, andar en bicicleta, cocinar, dibujar y cultivar plantas. Tiene perfecto sentido y nos recuerda cómo nuestra cultura surgió de una estrecha relación con la naturaleza.

En nuestra ciudad no pagamos alquiler, porque alguien más está usando nuestro espacio libre cada vez que no lo necesitamos. Mi sala de estar se utiliza para reuniones de negocios cuando no estoy allí.

De vez en cuando, elegiré cocinar para mí. Es fácil – el equipo de cocina necesario se entrega en mi puerta en cuestión de minutos. Desde que el transporte se hizo gratuito, dejamos de tener todas esas cosas metidas en nuestra casa. ¿Por qué tener una máquina de pasta y una olla de crepe en nuestros armarios? Podemos pedirlos cuando los necesitemos.

Esto también facilitó el avance de la economía circular. Cuando los productos se convierten en servicios, nadie tiene interés en cosas con una vida corta. Todo está diseñado para durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. Los materiales están fluyendo más rápidamente en nuestra economía y se pueden transformar en nuevos productos con bastante facilidad. Los problemas ambientales parecen muy lejanos, ya que solo utilizamos energía limpia y métodos de producción limpios. El aire es limpio, el agua es limpia y nadie se atrevería a tocar las áreas protegidas de la naturaleza porque constituyen un valor para nuestro bienestar. En las ciudades tenemos mucho espacio verde y plantas y árboles por todas partes. Todavía no entiendo por qué en el pasado llenamos todos los lugares libres de la ciudad con cemento.

¿Compras? Realmente no puedo recordar qué es eso. Para la mayoría de nosotros, se ha convertido en elegir cosas para usar. A veces encuentro esto divertido, y a veces solo quiero que el algoritmo lo haga por mí. Ahora ya sabe mis gustos mejor que yo.

Cuando la Inteligencia Artificial y los robots se hicieron cargo de gran parte de nuestro trabajo, de repente tuvimos tiempo de comer bien, dormir bien y pasar tiempo con otras personas. El concepto de congestión ya no tiene sentido, ya que el trabajo que hacemos se puede hacer en cualquier momento. Realmente no sé si lo llamaría trabajo nunca más. Es más, es como el tiempo de pensar, el tiempo de creatividad y el tiempo de desarrollo.

Durante un tiempo, todo se convirtió en entretenimiento y la gente no quería molestarse con problemas difíciles. Recién en el final descubrimos cómo usar todas estas nuevas tecnologías para mejores propósitos que simplemente matar el tiempo.

Mi mayor preocupación es toda la gente que no vive en nuestra ciudad. Los que perdimos en el camino. Los que decidieron que se había vuelto demasiado, toda esta tecnología. Aquellos que se sintieron obsoletos e inútiles cuando los robots y la Inteligencia Artificial se apoderaron de grandes partes de nuestros trabajos. Los que se molestaron con el sistema político y se pusieron en contra. Ellos viven diferentes tipos de vida fuera de la ciudad. Algunos han formado pequeñas comunidades autoabastecidas. Otros simplemente se quedaron en las casas vacías y abandonadas en pequeños pueblos del siglo XIX.

De vez en cuando me molesta el hecho de que no tengo ninguna privacidad real. No puedo ir a ninguna parte sin estar registrada. Sé que, en algún lugar, todo lo que hago, pienso y sueño está siendo grabado. Solo espero que nadie lo use en mi contra.

Teniendo en cuenta todas las cosas, es una buena vida. Mucho mejor que el camino que estábamos recorriendo, donde quedó tan claro que no podíamos continuar con el mismo modelo de crecimiento. Cuando sucedían todas esas cosas terribles: enfermedades relacionadas con el estilo de vida, cambio climático, crisis de refugiados, degradación ambiental, ciudades completamente congestionadas, contaminación del agua, contaminación del aire, malestar social y desempleo. Perdimos a demasiadas personas antes de darnos cuenta de que podíamos hacer las cosas de manera diferente.

RESPUESTA DE UN SER LIBRE

Bienvenidos A 2030: Soy Dueño De Mi Libertad,Tengo Privacidad Y La Vida Nunca Ha Sido Mejor (de antonio molino para Ida Auken-WEF )

Bienvenidos al año 2030. Bienvenidos a mi comunidad-aunque realmente es nuestra comunidad. Tengo de todo. Tengo coche. Tengo una casa. Tengo electrodomésticos y ropa.

Puede parecerte extraño, pero tiene mucho sentido para nosotros en esta comunidad. Todo lo que considerabas un privilegio se ha convertido en servicio. Tenemos acceso a transporte, alojamiento, comida sana y todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Todas estas cosas las valoramos y compartimos y siempre supimos que no tenía sentido acumular mucha riqueza.

En primer lugar, la comunicación que más utilizamos es la de la presencia física, aunque tenemos también analógica y digital, y por supuesto es un servicio gratuito. Gracias a vuestro engaño del 2020 se desarrollaron diferentes sistemas de energía libre, motores de agua e hidrógeno, utilizamos el éter para nuestras comunicaciones y algunos otros descubrimientos que no te voy a decir. Nosotros también nos transportamos de una manera muy organizada y llegamos a los sitios que queremos en el tiempo requerido ya que hemos bajado a mínimos las prisas y el estrés. Gracias a nuestros inventos y consciencia la contaminación es mínima ya que va nuestra vida en ello. Yo también me pregunto. ¿En qué estábamos pensando para estar en manos de gente como vosotros?

¡Yo también uso mucho la bicicleta! Pero sobre todo me gusta pasear y ver a mis amigos casi todos los días. El alma siempre nos acompañó y los que construimos esta comunidad nunca perdimos, ni en los peores momentos, la emoción de caminar, andar en bici, cocinar, dibujar y cultivar plantas y sobre todo nunca llegamos a desconectar del todo de la naturaleza, es la razón por la que tú estás ahí y yo aquí.

En nuestra comunidad cada familia tiene su propia vivienda donde ejercitar su intimidad y mi sala de estar se utiliza para nuestras celebraciones en familia y amigos así como para recibir a las personas que honran visitar nuestra casa.

En mi casa tenemos todo lo necesario para cocinar diariamente. Y la compra es muy fácil tenemos campos y tiendas alrededor en donde vamos a comprar lo que necesitamos. Nos gusta tener nuestros propios utensilios de cocina y en mi caso siempre que podemos cocino con fuego, aunque como te dije tenemos energía libre y no contaminante para utilizar.

Nosotros desde el inicio teníamos la economía que llamas circular. Y siempre tuve mentalmente la idea de la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad porque mi niñez, cuando vivía en tu ciudad, se vivía ya así, hasta que nos dejamos engañar por gente como tú, sin escrúpulos, aunque en el fondo tú también eres una víctima de tu propio engaño. En nuestra comunidad todo lo reparable se repara o se transforma. Formamos una simbiosis con nuestro entorno. El aire y agua también son muy limpios y no tenemos áreas protegidas porque nosotros protegemos todas las áreas. En nuestra comunidad la mayor parte de lo que puedes ver es verde, plantas, árboles, etc y también fauna. Y no te lo vas a creer hemos aprendido a distinguirlos y saber cuáles son las características y propiedades de cada una de ellas. Bueno, yo estoy en ello. jeje

A nosotros nos encanta comerciar. Todas las semanas tenemos varios mercadillos donde mostramos orgullosos nuestras proezas. Es algo social que también nos une como comunidad. Me gusta elegir a mí. Ni siquiera me gusta que elija otra persona.

Nosotros también tenemos máquinas y aparatos que hacen más llevaderos los trabajos duros. A mí siempre me gustó cocinar para mí y para otros, es una satisfacción que no puedo explicar. Comemos de cine. Muchas veces hay comidas populares y competición de platos. ¡Qué divertido! Además aparte de cocinar bien pasamos tiempo con los demás con lo que después nos queda mucho tiempo para descansar y nuestra creatividad.

En cuestión de entretenimiento, la verdad es que la tecnología pasó a un segundo plano. No tenemos tiempo para ella, simplemente la utilizamos en nuestro beneficio. Se ha vuelto a que los niños jueguen y se desarrollen al aire libre. Así desarrollan también su creatividad

Al principio es cierto que me preocupó la gente que eligió quedarse en la ciudad-cárcel a la que nos habíais abocado, pero enseguida entendí que cada cual es libre para elegir cómo quiere su vida. No es cierto que nos sintiéramos obsoletos ni inútiles por el avance de la tecnología sino que vosotros habíais utilizado la misma para esclavizar a la población y no estábamos dispuestos a ello. Es cierto que algunos formamos comunidades otros se quedaron en los pueblos donde vivían, aunque te dejas dos peculiaridades: Todos nosotros elegimos cómo queríamos vivir, y sobre todo no nos arrepentimos de nuestra decisión, porque la misma fue en libertad.

Me da pena ver que simplemente lo que hiciste fue vender esa privacidad. Te engañaron, como a todos al principio, te cambiaron libertad por seguridad cuando todo el mundo entiende que no puede haber seguridad sin libertad.

Cuando comprendas que todo lo que cuentas de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, cambio climático, crisis de refugiados, degradación ambiental, congestión de las ciudades, contaminación, etc. fue un Plan, para adquirir poder, ideado por una serie de psicópatas genocidas que nos engañaron, y que todos ellos nos llevaron a ser cómplices inconscientes de su Plan, entonces tienes que saber que nuestra comunidad tiene las puertas abiertas para que cuando estés preparada vengas a conocernos.

ACLARACIÓN

La carta inicial de Ida Auken y por lo tanto la contestación parte de la hipótesis de que un grupo de psicópatas, de una forma u otra echan de las ciudades a las personas que no queremos doblegarnos a su totalitarismo. Pero esto es solo una hipótesis, la realidad es que la mayoría de nosotros seguimos en las ciudades, trabajando en post de la verdad y en la transmisión y ampliación de consciencia, con el convencimiento de que los que serán echados serán los que quieren imponer sus ansias de riqueza y poder al resto de los seres humanos.