“Cuantos más obstáculos se pongan para frenar los trabajos en Cuelgamuros, mayor será nuestro empeño en seguir adelante”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, compareció ayer en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y señaló que son ya 4.500 los cuerpos recuperados de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, gracias al Plan Cuatrienal de Exhumaciones que desarrolla el Ministerio.

Con la implementación de este plan, se han llevado a cabo, en todo el territorio español, en torno a 600 actuaciones. Además, se han movilizado más de 15 millones de euros, mediante transferencias, principalmente a comunidades autónomas (un 57%) y a entidades locales (un 37%).

El ministro enumeró las distintas líneas de actuación que se están llevando a cabo, siempre bajo la brújula de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, y quiso acentuar que no transigirá ante aquellos que no se ajusten a la norma. “Algunas administraciones están derogando leyes autonómicas de Memoria. Esto supone un paso atrás en el fortalecimiento democrático del país, un paso que pesará en la conciencia de quienes han emprendido ese camino”, indicó, y adelantó que se mostrará “firme” con quienes no desarrollen la Ley o quieran reinterpretarla con postulados “relativistas o negacionistas”.

Trabajos en el Valle de Cuelgamuros

Durante su exposición, Torres hizo una mención especial a los trabajos que se están realizando en el Valle de Cuelgamuros para la exhumación de 160 víctimas, cuyos restos han sido reclamados por sus familiares.

Este proyecto está a cargo de un equipo forense de la máxima cualificación, mediante protocolos reconocidos internacionalmente, y en colaboración con laboratorios de referencia, acreditados en este ámbito. Hasta el momento, las labores de recuperación han dado como resultado el hallazgo de la caja 198, y la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 personas han sido identificadas genéticamente y se han podido entregar sus restos a las familias.

El ministro calificó de “encomiable” el trabajo que se está llevando a cabo en este enclave y resaltó su compromiso con el proyecto, sean cuales sean los escollos. “Tantos sean los obstáculos que se pongan para frenar los trabajos en el Valle de Cuelgamuros, tanto mayor será mi empeño y el del Gobierno en seguir adelante”, aclaró. “A cada recurso ante la Justicia que se interponga, habrá una respuesta, pues la Ley y la razón nos asisten; a cada retraso que se presente en nuestro camino, más decididos estaremos en continuar”.

Sobre el Valle, que ha sido resignificado en virtud de la Ley de Memoria Democrática, el ministro anunció también la próxima extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz; así como la elaboración de un Real Decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave, en aplicación del artículo 54 de la Ley, con la intención de convertirlo en un centro de interpretación.

Tres comisiones, al Consejo de Ministros

Otro aspecto en el que ha incidido el titular de Política Territorial y Memoria Democrática tiene que ver con la creación de tres comisiones de trabajo de distinto signo, que serán elevadas al Consejo de Ministros, previsiblemente, el próximo 23 de abril. Por un lado, el ministro anunció que se llevará al Consejo la comisión sobre la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano de España.

Además, otra comisión técnica abordará la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico, dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura. Asimismo, en una tercera comisión de trabajo se analizarán posibles casos de vulneración de derechos humanos a personas que lucharon por la consolidación de la democracia, entre los años 1978 y 1983.

Lugares de Memoria

El ministro se refirió, además, al capítulo de Deber de Memoria, desde donde se ha impulsado la figura legal de Lugar de Memoria Democrática, que se otorga a aquellos espacios en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva.

En ese sentido, Torres ha recordado que ya está accesible el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y que se han incoado expedientes de declaración de Lugar de Memoria del casco urbano de Gernika-Lumo y de doce inmuebles emblemáticos vinculados al liberalismo español en el siglo XIX; así como el éxodo, persecución y masacre de la población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937, conocido como ‘La Desbandá’.

Durante la comparecencia, el ministro ha querido referirse también a la entrega de 326 declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a Víctimas, desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática. En estas declaraciones se acreditan la persecución y la violencia padecidas por razones políticas e ideológicas durante la Guerra de España y la Dictadura franquista. “Es de destacar que, desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, el total de declaraciones entregadas supera el millar”, indicó.

Torres realizó otros anuncios como la creación, mediante Real Decreto y en coordinación con el Ministerio de Cultura, de un Centro Museo de la Memoria Democrática, que estará emplazado en el centro de Madrid.

Ángel Víctor Torres reiteró su compromiso “firme” con la tarea de recuperación de la Memoria Democrática, “que no es pequeña”. “No vamos a ocultar”, añadió, “que, fuera de toda lógica democrática, estas medidas cuentan con oposición, oposición en esta Cámara y en el Senado, oposición ante los tribunales de Justicia, oposición en otros niveles de Administración Pública y oposición en una parte de los medios de comunicación”.

Por ello, quiso hacer un llamamiento a todas las fuerzas que votaron a favor de la Ley de Memoria Democrática. “Son cuestiones en las que no nos podemos permitir fisuras, porque el mayor riesgo que corre hoy la democracia en Europa, que es el riesgo del auge de la extrema derecha, no nos va a consentir ni medio tropiezo”, concluyó.