Sánchez aplica su manual de resistencia y no dimite

El análisis de la trayectoria de Pedro Sánchez daba la idea de que no iba a dimitir, que iba a aplicar su manual de resistencia, y así ha sido. En la comparecencia de hoy ha insistido inicialmente en hacerse preguntas retóricas sobre si merece la pena el castigo que sufren los entornos por su responsabilidad política.

A continuación, Sánchez afirmó que es consciente de que los ataques hacia él van a continuar. El presidente ha indicado que no hay que confundir el derecho a la libertad de expresión con la libertad de difamar, lo que «tiene consecuencias desastrosas.»

«La carta pudo desconcertar, dado que no obedece a ningún calculo político. He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido a quien busca quebrarme que duele vivir estar situación, que no deseo a nadie. Esto no es una cuestión ideológica, estamos hablando de respeto, dignidad, principios que van más allá de opiniones políticas,» ha dicho Sánchez.

El presidente del Gobierno ha declarado, antes de anunciar su decisión, que «tras estos días de reflexión, tengo una respuesta clara. Si aceptamos que la acción política permita un ataque indiscriminado, el odio o mentiras más groseras a personas inocentes no merece la pena. Por muy alto que sea no hay honor que justifique el dolor de personas que uno respeta, destruir su dignidad sin fundamento.»

«He decidido seguir al frente de la presidencia del Gobierno, esto no supone un punto y seguido, es un punto y a parte. Asumo mi compromiso de trabajar sin descanso por la regeneración de la democracia. Asumo la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al mando de la presidencia de España,» ha señalado Sánchez.