Diseños de Ecosistemas productivos: Agricultura regenerativa

De las consecuencias del Cambio Climático cabe destacar los efectos de la sequía y las inundaciones, pero sobre todo la SEQUÍA.

La situación del agua en España es un problema grave. Y en esta situación límite de nuestro agua, las administraciones siguen permitiendo su derroche a unas cuantas empresas y terratenientes que se enriquecen con este bien tan escaso y esencial, mientras el resto nos enfrentamos a un futuro desolador.

España es, y cada vez será más, un problema de primer orden: hasta el 78 % del territorio está en riesgo de desertificación, y en esta situación límite de nuestro país siete de las diez cuencas hidrográficas con sequía de Europa están en nuestro país.

El Gobierno de España en funciones o el nuevo gobierno tiene el poder para detener esta locura. Por eso, demandamos que:

Localicen y cierren los cientos de miles de pozos ilegales que existen por toda España.

Prohíban las nuevas concesiones que aumenten la presión sobre el agua.

Establezca un objetivo de reducción del regadío.

Salvemos nuestra agua. Y solucionemos la gran sequía, que no solo afecta a España sino al Sur de Europa y en mayor medida al Tercer Mundo, especialmente en África.

La situación de las cuencas hidrográficas peninsulares en esta primavera de 2023, en % de agua embalsada es la siguiente:

Ebro 54,7%

Duero 76,8%

Guadalquivir 25,1%

Tajo 49,8%

Guadiana 34%

Júcar 59,5%

Segura 34,7%

Miño – Sil 79%

Cantábrico Oriental 83,6%.

Datos RTVE Fuente: Boletín Hidrológico Nacional (MITECO).

El total de agua embalsada en España este mes de julio de 2023 está en un 43%, un punto menos que la semana pasada debido a las olas de calor que provocan evaporación y a la escasez de precipitaciones por el Cambio Climático.

A su vez las temperaturas medias han crecido de 15°C en época preindustrial a 16,95°C en la actualidad, es decir, el incremento llega ya prácticamente a 2°C: en la Conferencia de París sobre el Cambio Climático el acuerdo fue no superar los 2°C. Nos acercamos al desastre por culpa de los países industrializados y los gobernantes de los países que no ponen soluciones reales a la disminución de las emisiones del Dióxido de Carbono. Estamos en Emergencia climática y no se hace NADA. Increíble.

La falta de precipitaciones en primavera han provocado que haya pueblos que han tenido que rescindir el consumo humano de agua y tienen que recoger la con garrafas todos los días pues las traen en cisterna y cubas, como en el caso de Madridejos:

Alerta por sequía: más de cien días sin llover en Madridejos (Toledo).

Hoy se habla de la sequía en España, pero tenemos que recordar que más de las dos terceras partes de la Península Ibérica está desde hace años en un proceso de desertificación grave.

Sin embargo, las televisiones se echan las manos a la cabeza sobre la falta de agua en embalses y ya es el colmo cuando muestran Doñana sin agua y sin aves y pero no analizan las causas, es decir, no llueve y sobreexplotación.

No llueve como consecuencia del Cambio Climático al que no le ponen solución las grandes industrias y su emisión de Dióxido de Carbono por utilizar como fuentes de energía el carbón, petróleo y gas natural. Pero mientras EEUU, CHINA Y EUROPA no cambien las fuentes de energía fósiles, por fuentes de energía renovables seguirá sin llover y si lo hace será, por gotas frías o Danas, produciendo inundaciones intensas(por qué no se hacen presas para recoger el agua de las lluvias torrenciales y aprovecharlas para riego en la agricultura, en lugar de extraerla de pozos ilegales?)

Está todo muy claro las consecuencias de la sequía o de las inundaciones, el origen lo tienen las empresas capitalistas que se oponen a la utilización de energías limpias. Y que gobiernan en España y en casi todo el mundo.

Y de eso no se habla, por la sencilla razón de que quienes gobiernan no son los partidos políticos sino las multinacionales y los oligopolios.

¿Por qué en lugar de potenciar la agricultura intensiva y depredadora no se preocupan por los cultivos hidropónicos, por la permacultura, o por la agricultura regenerativa como veremos más abajo?

Es lamentable y vergonzoso oír y ver los efectos de la falta de precipitaciones, sin hacer un mínimo estudio de las causas verdaderas.

Según Naciones Unidas, «la falta de agua provocará el desplazamiento de hasta

700 millones de africanos de aquí a 2030, en África, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Según António Guterres, secretario general de Naciones Unidas sobre el cambio climático: «Es terrorífico, y es sólo el principio. Estamos en la era de la ebullición global«, en el Independiente de 27/7/23.

«Los pequeños estados en vías de desarrollo son víctimas del cambio climático. Están haciendo todo lo posible para reducir sus emisiones, pero no son el problema. El problema son los países desarrollados y las economías emergentes que se reúnen en el G20, que son responsables del 80% de las emisiones globales y deben intensificar la acción climática y la justicia climática», afirmó.

El régimen de lluvias se ha alterado, los glaciares están desapareciendo y los lagos más importantes se están reduciendo. La mayor demanda de agua, junto con un suministro limitado e imprevisible amenaza con agravar los conflictos y los desplazamientos.

África solo representa entre el 2 % y el 3 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero sufre de forma desproporcionada los resultados del cambio climático.

El informe sobre el estado del clima en África de 2021 estima que el elevado estrés hídrico afecta ya a unos 250 millones de personas en este continente».

Además de lo sucintamente expuesto es necesario analizar las causas y consecuencias de la «sequía».

En este sentido, utilizamos como fuente a www.iagua.es, según Alberto Valdivieso que señala lo siguiente:

«Las causas de una sequía involucran factores naturales y antropogénicos. Normalmente, la causa principal de toda sequía es la escasez de precipitaciones pluviales (sequía meteorológica) lo que deriva en una insuficiencia de recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda existente.

Las causas de la sequía se agrupan en:

Origen natural: representadas por las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera.

Origen antropogénico: el calentamiento del planeta actual se atribuye a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la degradación ambiental (deforestación, degradación del suelo y desertificación) y la alteración de los sistemas ecológicos naturales.

Las consecuencias de la sequía pueden ser directas o indirectas:

Las consecuencias directas se agrupan en: impactos económicos, agricultura y ganadería, gestión del agua y abastecimiento, industria, generación de energía hidroeléctrica, impactos medioambientales, agua, suelo, aire, organismos vivos, espacios naturales protegidos, contaminación y aumento de incendios forestales. Estos días finales del mes de julio de 2023 los incendios en el sur de Europa se han multiplicado: España, sur de Francia, islas del Mediterráneo como Cerdeña, Sicilia, continuando por Italia, Grecia, Isla de Rodas, Turquía etc.

Las consecuencias indirectas se agrupan en: economía (generación de energía hidroeléctrica, comercio y asuntos financieros), impactos sociales (salud pública, desempleo, política y asuntos exteriores) y otros, como el ocio y el turismo».

Recordar lo dicho más arriba: el capitalismo como causa fundamental del Cambio Climático y la sobreexplotación de los recursos hídricos existentes por la agricultura intensiva industrial.

Hay que decirlo claro y alto para que los mass media amarillos expliquen con claridad los porqués de la sequía, no subliminalmente achacarlo al Gobierno, señalando que no toman soluciones y si eso fuera así el MITECO no actuaría y propondría soluciones, como lo hace. Aunque, nuestra opinión, debería hacer más cosas para dar solución a los problemas medioambientales.

En estas circunstancias ⅔ de Europa están sufriendo la escasez de agua. Falta agua de abastecimiento.

Para el año 2050 más de 250 millones de personas estarán afectadas por hambrunas y sequías. Si no actúan los líderes mundiales el planeta se va al carajo y con él millones de seres. Es inhumano, y no se han puesto las soluciones en su momento contra el cambio climático por el CAPITALISMO FEROZ AL QUE LA HISTORIA, SI QUEDA ALGUIEN PARA ESCRIBIRLA LES PEDIRÁ RESPONSABILIDADES, AUNQUE YA NO ESTÉN EN ESTE MUNDO ABANDONADO.

Según D. Francisco Otero Rivas investigador cientifico preocupado por la sequía, la contaminación que provoca la agricultura intensiva con abonos a base de nitratos, fosfatos, herbicidas como el glifosato, etc, nos deja unas líneas muy significativas que ha enviado a los # y un vídeo magnífico sobre Diseño de Ecosistemas productivos y agricultura regenerativa:

¡OJO AL VÍDEO AGRICULTORES!

MÁS PASTA MENOS GASTOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD, CERO PÉRDIDA DE SEDIMENTOS, CERO QUÍMICOS Y ARADO CERO … NO ES SÓLO AGRICULTURA REGENERATIVA SE LLAMA DISEÑO DE ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS Y ES APLICABLE TAMBIÉN A BOSQUES DONDE SE INTERCALAN TAMBIÉN FRUTALES .

SI QUERÉIS APRENDER ALGO MÁS SOBRE ESTO Y ABANDONAR LA RUINA QUE LLEVÁIS AHORA CONSULTAD AQUÍ ( http://www.ecology4economy.es/ )

Estas líneas del Sr. Otero Rivas van dirigidas a:

Este vídeo no tiene desperdicio. Visionarlo es necesario, no sólo los agricultores sino también asociaciones de agricultores, pseudocientíficos, agrupaciones, autoridades autonómicas y gobiernos.

El vídeo es cortesía de Miguel Ángel Ruiz Parra, periodista especializado en medioambiente:

