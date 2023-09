El BCE sube los tipos de interés al 4,5%.

Ganan los halcones y hay que, desde los gobiernos, terminar con ellos puesto que solo beneficia a las grandes empresas y perjudican a los ciudadanos. En general, y en especial a aquel@s que tienen hipotecas.

La sra Lagarde no debe seguir más tiempo como mandamás del BCE pues lo está haciendo muy mal

gobernando sólo para los oligopolios y multinacionales, al igual que cuando estuvo dirigiendo el FMI. Y también debe dimitir el sr De Guindos por permitir semejante desaguisado. Claro, las derechas estén donde estén siempre se unen.

La economía europea está cayendo en picado en recesión.

No hace falta subir los tipos de interés pues la inflación está controlada.

El Euribor sube aunque las hipotecas pueden, según Gonzalo Bernardos, reducirse cambiándose a hipotecas fijas o a hipotecas mixtas (fijo y variable al 2,5 %). Las hipotecas van a subir entre 150 € y 250 €., más lo que ya habían subido desde febrero.

El problema es que se suben los tipos de interés, según los expertos, para evitar la recesión en Alemania? ¿No será al revés? ¿Para que baje la inflación?

Esta subida va a encarecer todos los sectores económicos.

Hace unos días escribí sobre la subida de los tipos de interés y la del Euribor y decía entre otras cosas que el BCE

y la insensible y CHULA de Lagarde estaban maltratando a los ciudadanos sin importarles ABSOLUTAMENTE NADA que sufran y que tengan que dejar de pagar las letras de sus hipotecas y por ello, muchos ciudadanos/as van a ser desahuciados.

Esto no tiene nombre, o sí, son unos sinvergüenzas tanto Crhistine Lagarde como todos los bancos extranjeros y españoles.

Ha subido el Euribor con la excusa de la subida del IPC, lo que supone más 3.000 € de subida anual, mientras que los salarios de los ciudadanos han subido en torno al 2,5%.

El Euribor ha subido y aquí ni Dios dice nada. Dónde coño están los economistas que NO dicen ni MU, que callan al igual que la mayoría de los políticos que tenían que estar encerrados en el Congreso y en los Parlamentos europeos? O tenían que estar haciendo huelga de brazos caídos y salir en manifestación vestidos de negro riguroso con ataúdes del BCE y bancos españoles?. ¿Dónde están? ¿Comiendo mariscos? ¿De juergas? No todos.

Las personas que están pagando una hipoteca, que son la mayoría de los españoles, no pueden soportar las subidas continúas de las hipotecas a este paso o dejan de comprar alimentos necesarios para una buena alimentación sana, especialmente para los niños o pagan la hipoteca. Esto es una auténtica vergüenza, una canallada insoportable.

Las familias lo primero que pagan es el alquiler o la hipoteca para no quedarse en la calle y se privan de otras cosas necesarias como alimentos, vestido, sanidad, educación…con lo cuál los comerciantes y en general los autónomos ven cómo sus ingresos son cada vez menores y los impuestos que pagan cada vez mayores.

¿Qué pasa con los jubilados a los que les suben el alquiler más del 59%? Y muy pocos dicen nada excepto alguna sindicalista y algún tertuliano saca la cara por ellos. De corazón les doy las gracias por preocuparse por los hipotecados y por los jubilados.

Y que me dicen de los autónomos en estas condiciones? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quejarse a su asociación? Cerrar el negocio? NO, a esto que está sucediendo no hay derecho. Unos nadan en abundancia y la mayoría no tienen ni para comer, vestir o llevar a sus hijos al cine.

Es incongruente que suban las hipotecas y el Banco de España afirma que la economía española está mejorando, que el IPC y la Inflación han bajado.

Son pues, los bancos, los beneficiarios de la subida del Euribor sin importarles lo más mínimo la gente. En este sentido, desde la crisis de la pandemia, los bancos han obtenido de beneficios miles de millones de euros en España. Así el Santander, el BBVA, la CaixaBank, entre otros, están situados a la cabeza del ranking de beneficios. Y sin embargo, otros que tal bailan, no hay derecho a que no aporten ni un ochavo para mitigar la subida del Euribor.

Debe haber una banca pública, el Gobierno debe intervenir y por ley constitucional debe frenar la subida del Euribor a todas las personas hipotecadas y volver al estadio anterior, es decir, a que las hipotecas variables sean igual que en el 2021 y no se suban bajo ningún concepto. Hay que manifestarse contra el BCE y a los Bancos que han tenido esos grandes beneficios subir los impuestos y obligar a reducir el precio de las hipotecas.

Concluimos manifestando nuestra repulsa al BCE, a los Bancos españoles con sus inmensos beneficios, a quienes no le ponen soluciones para congelar la subida de los intereses, del Euribor y no se preocupan por los ciudadanos ni por sus hipotecas. Si no se cambia el sistema político y económico todo seguirá igual, y los ciudadanos hechos unos parias.