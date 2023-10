Jean-Martin Charcot

(Nacimiento: 29 de noviembre de 1825, París, Francia

Fallecimiento: 16 de agosto de 1893, Montsauche-les-Settons, Francia)

Fue un neuropatólogo francés, que estudió principalmente la histeria y fue profesor de anatomía patológica, titular de la cátedra de enfermedades del sistema nervioso y miembro de la Académie de médecine (1873) y de la Académie des Sciences (1883).

Fundó (junto a Guillaume Duchenne) la neurología moderna, base del psicoanálisis y la hipnosis y fue uno de los más grandes médicos franceses.

Imagina que en los autobuses de tu ciudad está habiendo una epidemia de chinches y que está habiendo un índice de contagios no visto en los registros que tenemos hasta el momento. Solo se ven pequeños y mayores rascándose por todas partes.

Si en algún momento de este artículo, bien por la fotografía inicial o bien por el párrafo anterior te has llevado la mano a alguna zona del cuerpo para rascarte, has sufrido el “Efecto Charcot”

El efecto Charcot es un fenómeno por el cual un clínico puede encontrar en un paciente los síntomas de un síndrome inventado porque se los está generando al describirlos con sumo detalle en su exploración.

Es decir, estamos hablando de lo que vulgarmente llamamos sugestión.

Lo que viene a decir este efecto es que simplemente es la propia descripción que nos haga el médico de los síntomas la que los puede estar produciendo dichos síntomas.

Aunque aún podemos ir un poco más allá. Quizás no necesitemos un médico (experto) si no que un amigo, vecina, familia de confianza nos explica que síntomas está teniendo sobre una enfermedad diagnosticada por su médico (experto) y simplemente eso comienza a activar en ti un mecanismo psicológico que en algún momento te lleva a tener uno de esos síntomas, y vas al médico que acabará de confirmártelo.

En general los seres humanos pecamos de soberbia o mejor dicho de poca humildad. Creemos que la sugestión no va con nosotros, y que aunque es cierto que cuando nos hablan de piojos o picores reaccionamos rascándonos, solo es en este tipo de casos inocuos y sin importancia.

¿Y si la mayoría de nuestras enfermedades (sobre todo psicológicas) son en su mayor parte causa del efecto Charcot?

No puedo creer que esto se sepa y se inventen enfermedades, pero podría ser una estupenda idea para una novela de terror.

Me explicaré. Imaginemos (por ahora es gratis) una historia que se me acaba de ocurrir:

Una serie de canallas super ricos idean un plan para ganar y ganar más y más dinero y poder, y además no son solo canallas si no que son gente culta que tienen a muchos expertos en psicología y neurociencia, medicina, etc. trabajando para ellos, con lo que saben mucho cómo funciona el cerebro humano.

Sigamos imaginando: Realizan los siguientes pasos para conseguir sus objetivos:

-Primero se hacen con medios de comunicación, revistas científicas, científicos, instituciones reconocidas…(lo van haciendo durante mucho tiempo atrás)

– Se inventan una nueva enfermedad, muy contagiosa y letal.

-Relacionan los síntomas de forma detallada, y si acaso van añadiendo más y más cuando haga falta.

–Comienzan a divulgar por los medios de comunicación (comprados y engañados) la existencia de esa nueva enfermedad con noticias truculentas de muertes y contagios por todo el mundo.

– Además utilizan expertos (médicos, científicos…) cuyos estudios e investigaciones financian ellos, para divulgarla (falacia de autoridad)

. Por si acaso también utilizan a famosos de la farándula y el periodismo rosa (falacia de popularidad) que trabajan en esos medios de comunicación comprados.

– Además están corriendo para sacar el antídoto adecuado. Que por supuesto también son suyas las empresas que lo investigan (o lo que hagan)

Bueno, bueno. Lo voy a dejar aquí que ya me estoy poniendo malo.

Espero que esta paranoia que he contado solo producto de mi imaginación no la coja nadie como idea. Ufff.

Estad atentos al “efectos Charcot”. Cualquier temor (de enfermedad u otro) puede ser sugestionado y podemos ser todos víctimas del mismo.

Sed felices