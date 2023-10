El independentismo le recuerda a Feijóo el comportamiento de la derecha con Cataluña y mantiene su pulso a Sánchez

El resultado era ya conocido por todos. Pero como en este país estamos acostumbrados a los sobresaltos, todos hemos estado pendientes de ese conteo de votos, hasta el último. Que, por cierto, nos ha tenido en vilo durante unos minutos debido al error de Eduard Pujol, nada más y nada menos que un catalán «indepe» que, para más inri, es de las filas del president Puigdemont, que se ha confundido en su emisión del voto pariendo que le daba un sí a Feijóo. Finalmente, su voto ha sido considerado nulo, algo que podría haber supuesto un verdadero problema si, por un voto, tuviera que decidirse la cuestión.

Eduard Pujol resopla tras equivocarse con la votación.

Jordá, ERC: «Si Cataluña fuera independiente, usted podría ser presidente de España»

Teresa Jordà, diputada de ERC en el Congreso

Pero no ha sido el caso. El «no» de Feijoo ha tenido suficiente margen como para ser rotundo. Y, en una versión reducida, los distintos parlamentarios de cada grupo, han vuelto a subir al estrado para expresarle al candidato gallego sus opiniones al respecto de lo acontecido desde que, el pasado martes, se abriera este proceso que nació muerto.

Por el grupo de ERC ha intervenido Teresa Jordá. No ha repetido Rufián y, en esta ocasión, hemos podido escuchar un discurso estructurado, irónico, que le ha presentado a un Feijóo agarrado a su pinganillo, las razones por las que la España del PP se beneficiaría, también de la independencia de Cataluña. Contundente, seria, Jordá ha espetado al PP los riesgos que para Cataluña supondría un gobierno Popular. En su discurso, un listado de agravios operados desde las filas de la derecha española. Y entre ellos, alusión a «los piolines» en referencia a la Policía Nacional. Un comentario que ha sido eliminado del diario de sesiones por petición expresa de Cuca Gamarra. Una solicitud que desde la presidencia de la Mesa, Armengol ha sabido utilizar para que, en ese mismo momento, se aceptase también eliminar los insultos vertidos contra el presidente del Gobierno en funciones.

Jordá ha manifestado el interés de su partido en la defensa de Cataluña. De una Cataluña abierta, plural, que destina millones de euros cada año para acabar en la industria armamentística, en espionaje, infiltrados y operaciones fallidas como la del Castor. Ha advertido la catalana que no se debía jugar con el concepto de la solidaridad interterritorial cuando el centralismo y las políticas desarrolladas están utilizando fondos públicos.

Ha ironizado Jordá con el beneficio que supondría para Feijóo que Cataluña se independizara, porque, de ese modo, «ustedes podrían ser tranquilamente la España que quieren ser. De hecho, podrían hacer una España solo en español, podrían recentralizar todavía más las competencias, y gobernar toda España desde Madrid. Sin ningún problema. De hecho, podrían hacer todas las inversiones que quisieran en Madrid, sin que nadie se quejara, sin que nadie protestara, sin que nadie se manifestara. Y, sobre todo, señorías del PP y de Vox, podrían gobernar España con mayoría absoluta. Podrían hacer esto».

Al finalizar su intervención, un aviso para navegantes: «una vez conseguida, alcanzada la amnistía, es el momento de abrir una nueva fase de negociación y de fijar definitivamente las condiciones para que Cataluña pueda votar». Quedaba claro que en este momento sus palabras iban dirigidas para el candidato a la presidencia, pero al de la siguiente ronda.

Nogueras, JxCAT: «Ni una propuesta. Ninguna aportación, ninguna autocrítica»

Miriam Nogueras

A continuación ha tomado la palabra Miriam Nogueras, de JxCAT, que ha repasado el comportamiento del candidato durante esta semana de investidura (fallida) para subrayar que no se ha hecho ningún movimiento por parte del Partido Popular para la resolución del conflicto catalán.

«Ninguna aportación, ninguna autocrítica. De hecho, lo que hemos escuchado también hoy es la cantinela de siempre, esa cantinela que mantiene el reino de España en este permanente bloqueo», ha señalado Nogueras.

A continuación, la parlamentaria de JxCat ha preguntado al PP qué aportación han hecho en Cataluña, para repasar todas las votaciones que han ido contra lo que desde el independentismo consideran el interés del país: «ustedes votaron en contra del incremento de las inversiones en Cataluña; votaron en contra de la promoción de la lengua catalana; votaron en contra también del modelo de escuela catalana; votaron en contra de las iniciativas por el cumplimiento de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado español en Cataluña; votaron en contra, también, de la transferencia de competencias y gestión de infraestructuras; votaron en contra del reconocimiento de la identidad y lengua catalana».

Ha recordado el papel del PP respecto al estatuto de autonomía: «Ustedes, señor Feijoo, recurrieron 114 de los 223 artículos del Estatuto (de Cataluña), el Defensor del Pueblo recurrió 110. 410 páginas tenía su recurso que, además, estaba avalado por más de cien firmas de diputados. Algunos de los artículos eran calcados a los del Estatuto de Andalucía, y ahí no se movilizaron. Ustedes han conspirado para cargarse el sistema sanitario de Cataluña, un sistema que es reconocido a nivel internacional».

La Operación Judas, la Operación Cataluña o Pegasus también han sido subrayados como muestra del comportamiento respecto al independentismo catalán.

«¿Saben ustedes cuáles son las aportaciones por las que será recordado el PP en Cataluña? “Eche una firmita aquí, en contra de Cataluña”, “Puigdemont a prisión”, y “Antes alemana que catalana”.

Al final de su intervención, una referencia al referéndum: «La tesis que dice que votar divide, que un referéndum rompería la convivencia, esa tesis nace de la extrema derecha. En el año 2017 algunos la compran y hoy algunos todavía la sostienen, a pesar de que más del 70% de los ciudadanos de Cataluña están a favor de resolver el conflicto político votando. Votar no es dividir. En Cataluña, votar es consenso y desde JXCAT no hemos aguantado en la oposición durante tanto tiempo como para acabar haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, que es evidente que no ha dado resultados positivos. Ahora, a Cataluña le toca ser Cataluña».