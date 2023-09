El juez del caso Negreira descarta que el Barcelona comprara árbitros, pero ve indicios de «corrupción sistémica»

El juez del caso Negreira no ve indicios de que el FC Barcelona comprara árbitros con el “tradicional método de pago” para un partido concreto, aunque apunta a una “forma novedosa de posible retribución ilegítima” mediante una “posible corrupción sistémica” al calificar y designar colegiados.

Así lo sostiene en varios autos el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, quien reconoce que por el momento no se ha podido averiguar el destino dado por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira y su hijo a los cerca de 7 millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

El juez considera que en este caso se da una “forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol”, en un contexto de “posible corrupción sistémica en el seno del CTA” en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo y el FC Barcelona le pagó unos siete millones de euros para que elaborara informes sobre árbitros y arbitrajes, según el club.

“Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara, pero no por la bondad de los informes en sí mismos, sino por la condición de Negreira como miembro de la terna de vicepresidentes del CTA, cuya función no era simplemente representativa… sino que ejercía funciones de relevancia significativa en la calificación y designación de los árbitros”, indica.