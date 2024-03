El «misterio» de los artículos que le «desaparecen» a La Gaceta

Hay lecturas que una se reserva para ese momento de calma, de goce, que te regala el silencio que dejan los hijos durmiendo, el perro acurrucado y las luces tenues.

Además de mi lectura eternamente pendiente sobre el Tao, acumulo artículos que, durante la semana, ojeo rápidamente y dejo para leer más adelante, más despacio, porque tanto el fondo como la forma merecen tomarse un tiempo.

Uno de estos artículos era el que Jasiel Paris había publicado en La Gaceta, a tenor de los Oscar, y en clave de análisis geopolítico. Lo vi muchas veces compartido en redes, y me lo recomendaron amigos que saben del buen leer.

Aquí está el enlace inicial del artículo: https://gaceta.es/estados-unidos/la-geopolitica-irrumpe-en-una-gala-de-los-oscar-marcada-por-las-guerras-y-el-miedo-de-las-elites-al-regreso-de-trump-20240312-1416/

Preparada estaba yo, con mi té y bien colocada entre cojines, con ese protocolo que te montas como ritual, cuando de pronto, me encuentro con un letrero que, amablemente, me ofrece La Gaceta en lugar de las líneas de Paris: “No se ha podido encontrar la página. Parece que no se ha encontrado nada en esta ubicación”.

Lo primero que pienso es que algo falla en mi “cacharro”. Y le pido a mi marido que intente abrirlo en el suyo, con la misma suerte. Nada. Reviso y acudo al perfil del autor donde él mismo tiene compartida la pieza, asegurándome así de no haber puesto una dirección incorrecta. Lo mismo. La página no se ha podido encontrar.

Pregunto entonces, entre quienes comparten redes sociales conmigo, si tienen el mismo problema: confirmado. El artículo no aparece. “Ha sido eliminado” me dice un internauta que me asegura haberlo leído previamente y no ser capaz ahora de recuperarlo.

Recibo, gracias a los que saben de cómo funcionan estas tecnologías, unos pantallazos del texto, que me permiten disfrutar de la lectura. Y, finalmente, consigo disfrutarlo.

Pero ahora la duda que me asoma es si este artículo habría podido ser censurado por La Gaceta, por el análisis tan contundente que se hace en él sobre la política exterior de Estados Unidos, Israel, y la actuación de la OTAN. Comento con algunos compañeros, que se inclinan a pensar que no hay otra razón, puesto que los demás artículos de la página están disponibles y pueden leerse (por lo que no es un fallo técnico que pueda arrogarse a la web del diario, según parece).

Intento contactar, ya por curiosidad, con el autor. Pero no lo consigo. Y lo que sí observo es que acumula comentarios de lectores que, como yo, llevan un par de días intentando acceder al contenido sin suerte.

¿Puede ser cierto que La Gaceta haya censurado de tal manera este excelente artículo? ¿Qué puede temer el diario al publicar un análisis impecable, documentado y, además, muy interesante y enriquecedor?

De ser cierto que la razón es la que parece, ¿cómo es posible mantenernos a los lectores privados de este tipo de información tan necesaria? ¿No vulnera esto mi derecho a la información como ciudadana, amparado por la Constitución Española?

Triste, de confirmarse, que La Gaceta haya podido censurar a uno de los mejores autores que ahora mismo arroja luz entre tantas tinieblas. Espero estar equivocada y que hayan sido “los duendes” tecnológicos y mañana el artículo pueda leerse de nuevo. Merece la pena, créanme.