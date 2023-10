Feijóo adelanta que el PP recurrirá la amnistía ante el Constitucional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que recurrirá al Constitucional la futura ley de amnistía, aunque todavía no conoce en qué términos se va a presentar. El texto de la eventual ley de amnistía que negocian los partidos independentistas con el PSOE y Sumar, es un punto de fricción en la política española.

Feijóo sale tocado de Barcelona

Las encuestas que se van conociendo, este lunes la de El País y la Cadena Ser, dan cierta ventaja a la coalición del PP y Vox, si se produjera una repetición electoral. Núñez Feijóo lograría los apoyos necesarios para lograr su investidura, según este sondeo.

Un dato que debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez y su equipo, para no volver a cometer los mismos errores de falta de comunicación. El presidente en funciones debe explicar a los españoles y españolas cuales son las negociaciones para su investidura, y lo debe hacer para que la sociedad deje de comprar el relato de la derecha extrema.

El PP recurrirá la amnistía ante el Constitucional

Feijóo esta mañana cree que con toda probabilidad recurrirá ante el Tribunal Constitucional, una ley de amnistía “porque, no solo es injusta, si no una involución y un fraude electoral masivo”. Además, cree que es “incompatible con el ordenamiento constitucional”. Feijóo ha hecho estas declaraciones en Catalunya Radio tras participar el domingo en la marcha contra la amnistía y horas antes de reunirse con Pedro Sánchez en la ronda de contactos para la investidura del candidato socialista.

Mientras los equipos de su partido intentan cerrar con las demás formaciones los votos que necesita, Sánchez recibe esta semana a los líderes políticos. El primero, Feijóo, con el que se reúne a las 17.00. Antes se reúne a mediodía con los principales líderes sindicales, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO).

La amnistía sería una “involución, un fraude electoral masivo

En una entrevista en Catalunya Radio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha insistido en la idea de que la amnistía sería una “involución, un fraude electoral masivo y no cabe en la Constitución” y advirtiendo de que no se trata de una apuesta por la reconciliación en la comunidad, sino una mera “transacción” en la que un político, Pedro Sánchez, obtiene votos a cambio de indultar a otro.

Así, dicho que su partido trabajará “con la ley y con la ética” contra la eventual amnistía. Preguntado qué significaba “con la ley”, ha dicho que 50 diputados pueden elevar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Preguntado si el PP lo presentará, ha dicho que aún no lo conoce, pero que “una ley de amnistía es incompatible con el ordenamiento jurídico español” y que la recurrirán “porque si no, seríamos cómplices de una injusticia”. “En Cataluña, los ciudadanos que incumplen leyes, desde una multa a una obligación de Hacienda, tienen que pagar; por tanto, no puede haber una élite por encima de la ley y los políticos tenemos que ser los primeros en cumplir”, ha dicho, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

No es un tema de convivencia, es de conveniencia

Núñez Feijóo califica una eventual amnistía de “acto injusto” y afirma que es incompatible con el ordenamiento jurídico español, y por eso, avanza que si sale adelante la recurrirán al Tribunal Constitucional: “Ser cómplices de una injusticia es un acto de cobardía. La amnistía es una transacción entre políticos, una anomalía democrática en la que no se está pactando ningún tipo de reconciliación. No es enterrar la independencia, es relanzarla”.

El estado de derecho se ha reconstruido en Cataluña

El líder de los populares recuerda que en el 2017 se activó en el 155 porque “unos políticos catalanes infringieron las leyes, y no eran unos políticos cualquiera”. “Se hizo lo que debía hacerse, con la intensidad necesaria, para reconstruir nuevamente el estado de derecho en Cataluña. La política no fracasó, se activó. Las cosas en Catalunya son ahora mejores porque se aplicaron las leyes”.

Feijóo: “El pacto que le propuse a Sánchez sigue vigente”

Feijóo se reunirá este lunes con el candidato a ser investido presidente del gobierno español, tras recibir el encargo del rey de formar gobierno. Pero cuidado, que sólo va para hablar de la investidura. “Sánchez habla como si fuera ya presidente y es un candidato. El objetivo del PSOE es que el PP no gobierne en ninguna parte. El pacto que le ofrecimos antes de las elecciones sigue vigente”.