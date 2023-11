Feijóo, de hombre moderado a agitador de la calle

Alberto Núñez Feijóo se ha liado la manta a la cabeza y ha convocado a todos los españoles a tomar las plazas del país en protesta contra la amnistía que prepara el Gobierno Sánchez. De modo que el gallego ha pasado en apenas un suspiro de hombre moderado, de hombre centrista y centrado, a agitador, revoltoso y follonero profesional. ¿Qué ha sido de aquel hombre que hablaba gallego y que decía que Galicia es una nación sin estado? Se ha desvanecido como un azucarillo. Fue llegar a Madrid, empezar a relacionarse con Ayuso, Abascal, Aguirre y toda la tropa ultra de Villa y Corte y se le pasó de repente la moderación y el talante conciliador.

Está claro que Vox le sigue marcando (y mucho) la agenda al presidente popular. No había pasado ni una hora desde que Abascal anunció que presentará una querella por cohecho contra Sánchez ante el Tribunal Supremo cuando Feijóo salía urgentemente ante los periodistas para no quedarse atrás en españolismo ni acabar como último representante de la derechita cobarde. Había que ser tan visceral como el líder ultra y Feijóo no defraudó. Abascal trata de derrocar al Gobierno mediante el mismo lawfare o guerra judicial que ya puso en marcha contra el procés; el jefe de la oposición del PP pasa también al ataque, no ya en las instituciones y tribunales, sino promocionando la algarada de los cayetanos en la que Esperanza Aguirre juega un papel esencial como símbolo de la defensa de la unidad de España.

Feijóo debería saber que Sánchez, caso de formar gobierno, tiene toda la legitimación para llevar leyes al Parlamento para su tramitación, entre ellas una ley de amnistía que según prestigiosos juristas es perfectamente legal y democrática. Entre los 200 firmantes figuran la ex vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez, Nicolás García Rivas, Antoni Llabrés Fuster, Javier Mira Benavent, Guillermo Portilla Contreras y Javier Pérez Royo. Todo ellos recuerdan que “los objetivos de las amnistías, según el Derecho internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país”. Subrayan que “el indulto, la renuncia a la acción penal, la amnistía u otras figuras jurídicas equivalentes se han utilizado en distintos lugares del mundo”. “Igual que en España, con normalidad. En Francia, en Italia o en Suiza hay leyes de amnistía”, han detallado, citando también el caso portugués. Pero por lo visto Feijóo no quiere saber nada del Derecho internacional. Ya solo trabaja para derrocar a Sánchez por vías extraparlamentarias, trumpistamente, reaccionariamente.

Convocar manifestaciones es perfectamente legal, por ahí no hay nada que objetar. Pero hacerlo contra una ley que busca la paz social en Cataluña y que emana de las Cortes, sede de la soberanía nacional, es un tic claramente antidemocrático. La amnistía no tiene otra finalidad que avanzar en la reconciliación rota desde 2017. Pero lo que el dirigente popular no pudo conseguir tras la consulta en las urnas (ser investido presidente) trata de lograrlo ahora en la calle. Crear un clima de tensión permanente y de crispación es algo propio de otros tiempos. Una cosa es salir a protestar para defender un derecho social, como suele hacer la izquierda cada vez que gobierna la derecha, y otra muy distinta es amedrentar e intentar anular la voluntad democrática de la mayoría expresada por los representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados. Aquí de lo que se trata es de acabar con un Gobierno de izquierdas que, de formarse, es perfectamente legítimo, aunque las derechas no lo crean así.

Más unión

Feijóo ha anunciado este lunes protestas en las plazas de las capitales de provincia de toda España para expresar su rechazo a la Ley de Amnistía. Según ha recalcado, no les van a “callar” ni “amedrentar” ante las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas para ser investido presidente del Gobierno, informa Europa Press.

“Sánchez y sus socios están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones. Y pretenden que nos callemos. Y pretenden que traguemos”, proclamó Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos.

Dicho esto, ha dejado claro que no les van a callar y saldrán a la calle. “Vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días”, advirtió.

El líder del PP ha indicado que “haya Gobierno o no”, seguirá “una España unida ante todos los atropellos de Sánchez”. “Podrá intentar mercadear con todas las instituciones y con todo el dinero de los españoles, pero nunca podrá comprar la libertad, la dignidad y nunca podrá comprar a la sociedad española”, enfatizó.