Taxi Project denuncia a Uber, Cabify y Bolt por prácticas contrarias a la competencia

Taxi Project ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contra Maxi Mobility Spain SL (Cabify), Uber Systems Spain, SL (Uber) y Bolt.

Según ha señalado Taxi Porject , en la denuncia se les acusa a las citadas compañías «de prácticas colusorias que podrían estar restringiendo y falseando la competencia en el mercado nacional de transporte urbano de viajeros mediante la fijación de precios que perjudican a los consumidores ante situaciones de alta demanda y discriminación de estos en cuanto a lugares de origen y destino».

El informe pericial, señalan, recoge una correlación significativa «entre las estrategias de precios implementadas por las plataformas denunciadas, en el cual utilizan algoritmos para establecer precios dinámicos por debajo de los costes del servicio para expulsar al servicio público del taxi, sugiriendo un comportamiento colusorio para fijar precios y condiciones en el mercado que benefician injustamente a estas entidades en detrimento de operadores tradicionales como el taxi».

Precios más bajos que los del taxi

Las plataformas han sido denunciadas por aplicar «precios dinámicos que, en la mayoría de los trayectos urbanos, son sustancialmente más bajos que los del taxi, sin permitir recuperar los costes de la actividad y fijando precios entre ellas que muestran un algo grado de correlación, y ante circunstancias de necesidad del consumidor y usuario del servicio de VTC, los incrementa arbitrariamente muy por encima del beneficio razonable, para así recuperar la fase de sacrificio de la práctica recaudatoria».

Según Taxi Project, «esta conducta podría constituir una infracción de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, y del 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE».

Se ha solicitado a la CNMV que actúe para investigar estas prácticas «por el daño que se causa a los consumidores», y de ser necesario, «para garantía de los derechos de los mismos y del taxi».

Otra denuncia presentada ante la CNMV sin respuesta

No es la primera vez que desde colectivos de defensa del taxi recurren a la CNMV a denunciar lo que está sucediendo en las carreteras. Concretamente, el pasado 5 de julio de 2021, desde la Asociación Plataforma Caracol, se presentó también un escrito ante la CNMV para solicitar información relativa a la «admisión o no y resolución de la denuncia presentada ante ese mismo organismo, el 6 de febrero de 2020 contra las plataformas Uber y Cabify. El 2 de septiembre de ese mismo año se solicitó otro requerimiento ante la falta de respuesta», algo que a día de hoy, todavía no se ha producido.

Se denunció entonces que se estaban produciendo «actos desleales cometidos de manera reiterada por Uber, Cabify y Bolt en la determinación de los precios de los servicios de transportes de VTCs, precisamente por falsear la libre competencia», y señalaban ya entonces que «esto afectaba al interés público, ya que varias empresas se ponían de acuerdo en no competir en precios, fijándolos de manera acordada».