Fórmula 1 en Madrid, a Dios rogando y con el mazo dando

¡Qué gran noticia! Traer la Fórmula 1 a Madrid!

¡Qué sorpresa!

Entendemos que este hecho supone, por fin, un esperado y deseado cambio en el concepto que tienen los dirigentes madrileños de la influencia de los vehículos en la calidad del aire de Madrid. ¡Ya tocaba!

Para un gran aficionado a este deporte como soy yo, en otro tiempo habitual de Montmeló y de otros circuitos de Europa a los que me ha llevado siempre mi actual coche, es una alegría que podamos tener dos grandes premios en España.

Normalmente, a los aficionados de la Fórmula 1 nos gustan los deportes de motor, nos encantan los coches, los cuidamos, estamos orgullosos de ellos y, con frecuencia, los pasamos de abuelos a nietos o de padres a hijos. Sin ir más lejos, mi sobrina Nuria acaba de “heredar” el Ibiza de mi padre.

Son parte de nuestra vida, de nuestra historia, son de la familia y, por lo tanto, en lugar de cambiarlos con frecuencia invertimos en ellos para mantenerlos en perfecto estado para nuestro uso y disfrute, porque nos gusta conducir. Nos gusta la libertad que supone montarte en un vehículo con los amigos o con la familia y poder aparecer donde nos dé la gana: en Jerez, en Montmeló, en Monza, en Spielberg o donde sea.

Hay otras personas que no, que utilizan vehículos de cierta antigüedad porque simplemente no pueden permitirse el lujo de cambiarlos, o porque funcionan perfectamente, están a gusto con ellos y no quieren emplear sus ahorros en cambiar de vehículo. A estas personas les hace falta porque, de lo contrario, no lo tendrían. Lo necesitan para ir y venir a trabajar desde su ciudad dormitorio en un tiempo razonable, tienen un negocio y no pueden ir con doscientos kilos en el metro o en el autobús o tienen que llevar a los nietos a la guarde o recogerlos del colegio …

En cualquier caso, todos los madrileños y los que vienen de fuera estamos encantados de que nuestros gobernantes nos hayan hecho caso y se hayan dado cuenta de que la influencia de las emisiones de los coches no es determinante para conseguir el aire más limpio de la historia, en palabras de nuestro alcalde.

Es evidente que si nos van a traer el gran circo de la Fórmula 1 a quemar aceite, combustible y neumáticos como si no hubiera un mañana; si van a permitir que venga una legión de camiones de apoyo logístico, de coches de alta cilindrada (no se yo si serán ECO), de helicópteros, de aviones privados, etc., etc., … será porque habrán visto que no afectará para nada a la prioridad absoluta que dicen que está por encima de todo y, ciertamente, debería estarlo: la salud de los madrileños.

El Ayuntamiento de Madrid tendría que modificar, entonces, el artículo 21.2 de su OMS

El artículo 21.2 de la OMS motiva que “Madrid ZBE tiene por objeto proteger la salud humana frente a las causas de mortalidad y morbilidad que provoca y agrava la contaminación ambiental urbana conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, y posibilitar el cumplimiento de los valores límite y los umbrales de calidad del aire establecidos por la normativa comunitaria y estatal en materia de calidad del aire y protección de medio ambiente, mediante la reducción de las emisiones contaminantes derivadas del tráfico rodado de los vehículos a motor más contaminantes en los términos regulados en este artículo”.

Ya que, en caso contrario, para ser coherentes con su contenido tendrían que:

añadir en la publicidad y en las entradas un texto parecido al de las cajetillas de tabaco “Este evento perjudica gravemente su salud”

¡¡¡Que yo sepa, sería por primera vez en la historia de este deporte!!!

prohibir el acceso a menores pues son un colectivo especialmente protegido en materia de salud

incrementar recursos en los hospitales

incrementar recursos en las funerarias

Nos alegrará esta decisión del Ayuntamiento, que lástima que no se produjera antes.

Otros eventos no han tuvieron tanta suerte como:

la entrega del testigo de la Vuelta a España por relevos en SEAT 600, donde pensaban intervenir 50 Seat 600

el Ayuntamiento comunicó que no habría excepción para los vehículos que no cumplieran el Art. 21.2 de la ordenanza y Madrid ha sido la única ciudad de España en la que los organizadores se han visto obligados a cancelar el relevo

la manifestación organizada por AVARM contra las prohibiciones de Madrid 360 prevista el próximo domingo 4 de febrero de 2024

el Ayuntamiento tampoco concede una exención para que los perjudicados de fuera de Madrid pudieran manifestarse sin ser multados, aquí todavía están a tiempo de rectificar.

Pero bueno, cuando comuniquen su cambio de opinión ¡qué contentos se van a poner aquellos que desde el 15 de enero han de dar la vuelta por la M-40 para llegar de Getafe a Alcobendas en lugar de utilizar la M-30 (haciendo un mayor recorrido y contaminando más, lógicamente)!

O esos trabajadores de fuera del municipio de Madrid que vienen a trabajar en su utilitario en veinte minutos y que podrán seguir haciéndolo, no saben ustedes los quebraderos de cabeza que tenían para ver qué combinación probar para no tardar tres veces más. Qué bien que los jubilados del corredor del Henares puedan seguir viniendo a los hospitales en sus vehículos como siempre. ¡Qué alegrón!

No puede ser de otra manera, para que ocurra como en Barcelona, o en Hungaroring donde acudimos la mayoría de aficionados en nuestros propios coches desde todos los lugares de España y de Europa, ¡y lo bonito que es ver tanto coche clásico y moderno, tantos tipos diferentes, algunas matrículas que no sabes ni de qué país son! En definitiva, disfrutar con esta otra parte del espectáculo de la Fórmula 1. ¿Cómo vendrían esos aficionados si no pudieran entrar al municipio de Madrid a dejarnos esos tan ansiados ingresos que van a compensar los gastos con creces?

Porque, aunque tenemos muchos ejemplos de su gran creatividad, no pensarán cerrar un contrato con algún canal de televisión privada y que lo vean in situ los que lleguen en helicóptero o avión y el resto a verlo exclusivamente por la tele de pago, ¿verdad?

Pues nada, señor alcalde y miembros del consistorio, esperemos que cambien ustedes la ordenanza que nos prohíbe a los vehículos sin etiqueta circular por todo el municipio, apliquen otras soluciones más lógicas y todo esto quede en un mal sueño.