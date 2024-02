Grupo de Control entrevista a Jeffrey Tucker, fundador del Brownstone Institute

Jeffrey Tucker es economista, periodista, editor y escritor, anarcocapitalista estadounidense asociado a la Escuela austríaca. En la actualidad, es Director de Libery.me, Editor-Jefe de Laissez Faire Books e investigador distinguido de la Foundation for Economic Education. Ha sido vicepresidente editorial del Instituto Ludwig von Mises.

Académico adjunto del Mackinac Center for Public Policy, y miembro del profesorado de la Acton University.

Ha escrito, entre otros, para Journal of Libertarian Studies, The Wall Street Journal, The Journal of Commerce, National Review, The Freeman, Catholic World Report, Crisis, Chronicle.

Jeffrey Tucker, fundador del Brownstone Institute, y en esta interesante conversación con Carlos Sánchez reflexiona sobre la interrelación entre ciertas corporaciones globales y los gobiernos de las naciones. También se aborda la agenda política del Foro Económico Mundial, y los mecanismos de censura institucionalizados para desincentivar las opiniones en contra de la narrativa que se pretende imponer.

La necesidad de organización de Think Tanks en los que científicos y pensadores en contra de la narrativa oficial que se viene imponiendo para que puedan articular su pensamiento y acciones en una sociedad cada vez más diluida y sometida a los criterios totalitarios que se imponen por los gobiernos que, a su vez, se someten a los intereses de las grandes corporaciones y los organismos globalistas.

Una revisión del capitalismo que también, ha quedado diluido y sobre el que es necesaria una profunda reflexión. En esta ocasión, de la mano de uno de los anarcocapitalistas de referencia.

Para ver la entrevista, pulse aquí. O en el siguiente enlace:

https://beatalegon.tv/video/grupo-de-control-entrevista-a-jeffrey-tucker/