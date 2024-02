Hungría señala a la UE y le acusa de chantaje sobre la ayuda a Ucrania

El ministro húngaro de Asuntos Europeos, Janos Boka, ha afirmado que Budapest «no cederá al chantaje» de Bruselas, después de presentar un informe donde se asegura que la UE intentaría sabotear la economía de su país si no cedía ante el bloqueo que está haciendo sobre la ayuda europea para Ucrania.

El domingo, el Financial Times hizo referencia a que, «si Orban no cede para levantar su veto, Bruselas podría intentar sabotear la economía de Budapest retriando la financiación al estado miembro de la UE». Se basaba en planes «confidenciales» que estarían elaborados por líderes europeos a los que había tenido acceso el diario.

Según el Financial Times, la estrategia, tal y como habíamos señalado en Diario16plus en semanas anteriores, consistiría en incitar a una desaceleración de la inversión en Hungría, afectando al «empleo y al crecimiento». Hungría ha respondido de inmediato mediante su ministro de Asuntos Europeos, Boka, dejando claro que se negarán ante cualquier chantaje que quieran imponerles.

«Hungría no permite el chantaje» ha dicho en sus redes sociales Boka en el día de ayer. «El acuerdo confirma lo que el gobierno húngaro viene diciendo desde hace mucho tiempo: Bruselas está utilizando el acceso a los recursos de la UE como medio de presión política».»Hungría no establece ningún vínculo entre el apoyo a Ucrania y el acceso a los recursos de la UE y se niega a permitir que otros lo hagan. Hasta ahora, Hungría seguirá participando de manera constructiva en las negociaciones, pero no permitirá el chantaje».