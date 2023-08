Javier, tenemos que hablar de un tema

A un mes de cerrarse el período oficial de fichajes (luego se podrá fichar a jugadores sin contrato), la realidad es la que es. La Liga española ha ido decayendo año tras año. Tanto en fútbol, muchos partidos son verdaderamente insoportables, como en capacidad de retocar las plantillas. Esto acaba repercutiendo en los ingresos corrientes (TV y publicidad) y en los extraordinarios. Si se echa un vistazo sin ir a los números parece que los equipos españoles están tiesos, asfixiados y más preocupados en vender que en fortalecer los equipos.

Javier Tebas mantiene que la rigurosidad y contención en el gasto es fundamental para que no se vaya al garete el negocio. Tendría razón, en parte, si es que La Liga fuese realmente un negocio. Si lo piensan es negocio para dos o tres, para el resto es mera supervivencia económica y deportiva. A pesar de haber mejorado la distribución de los ingresos (eso no se le puede negar), el problema es que esos ingresos se encuentran estancados y no todo el problema es de gestión.

La buena idea, a priori, de hacer giras por otros continentes para vender el producto no parece haber calado en los públicos de allende. Si se fijan en los partidos de Betis o Sevilla no es que hubiese muchas personas en las gradas. Cualquiera dirá que en EEUU no están muy acostumbrados al soccer. Cierto pero los partidos de la Summer Premier League tenían muchos más aficionados en las gradas. Siguen moviendo más y por eso ingresan más. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid atraen mucho, pero el resto son menos conocidos que el Brighton.

Todo eso se refleja en la capacidad de gasto de las ligas. Algo que potencia a los equipos y, en principio, debería mejorar el espectáculo. Si miran la tabla de abajo, en gasto no han pasado las otras grandes ligas europeas. La Serie A, la Bundesliga o la Ligue 1 (sin haber hecho fichajes excesivos el PSG) superan con mucho a La Liga. A nivel ingresos, esto es, ventas, tampoco va mejor y eso que ha habido algún equipo que ha vendido como si no hubiese un mañana.

Premier League Serie A Bundesliga Compras 1.395 Compras 546 Compras 450 Ventas 796 Ventas 671 Ventas 585 Ligue 1 La Liga Compras 474 Compras 253 Ventas 369 Ventas 338

Nota: Cifras en millones de euros. Datos obtenidos de Transfermarkt

Existe un claro problema de dinero que ya no es achacable a la pandemia sino a lo deportivo. La Liga no es atractiva, primero, porque es una continua disputa entre dos equipos. Se cobra más que en Francia y Alemania porque en esos lares no hay competencia. Ahora en Italia hay más oportunidades entre cuatro o cinco equipos (en cuanto han metido mano a la Juventus) y ya se verá si aumentan ingresos. En la Premier es cierto que el Manchester City lleva ganando casi todas las ligas pero en dura pugna con otros tres o cuatro equipos y con una diferencia fundamental: allí casi todos los partidos son animados o pueden verse.

Esto es algo que en España no sucede por mucho que en radios y televisiones (de eso viven) proclamen que tal o cual partido realmente ha sido un partidazo. Las visualizaciones de los partidos dicen justo lo contrario. Con todo el respeto del mundo, un Cádiz-Granada (salvo para los aficionados implicados) genera mucho menos fútbol-espectáculo que un Brighton-Brentford. Además, cada semana tienen algún partido importante (que haya seis o siete candidatos a meterse arriba ayuda). Aquí, como hay que hacerle la Champions cómoda a un equipo pasa lo que pasa, que para ver partidos interesantes hay que esperar, a veces, hasta meses.

Este años, además, todos los equipos se están descapitalizando (el Barça querría hacerlo más pero es lo que hay) de forma masiva. El Villarreal, que salvo que cambien las cosas huele a sufrimiento, ha vendido a todos los buenos jugadores. Y no por enormes fortunas sino a precios “normales”. Lo mismo sucede con el resto de equipos que si tenían un bueno ha sido transferido a otra liga. Por esa es otra, no es que se queden en España en un equipo de más arriba o con más dinero, no. Se están vendiendo a Inglaterra, Francia o Italia. Y los que vienen, o son saldos, o son aguacates a descubrir si están maduros o no. Así no hay forma de jugar a otra cosa que no sea “vamos a ver si sacamos un punto para no descender”. Equipos con ganas de situarse lo más arriba posible (como sucede en Inglaterra), cuatro o cinco en España.

Por tanto, Javier, existe un problema en el cual es usted uno de los principales culpables. No el único porque el amigo de las piernas rotas de la RFEF buena la tiene liada con un arbitraje infame a todos los niveles (por mucho que los tiralevitas rubialescos de televisiones y radios digan lo contrario), técnico y futbolístico. Si se quieren más ingresos La Liga debe ser más atractiva. Para serlo se necesitan mejores jugadores y, también, entrenadores valientes. Y, obviamente, que algún equipo tenga manga ancha para sus chanchullos financieros, que más de la mitad del gasto en fichajes es suyo (y tiene una buena liada con la reforma del estadio, perdiendo dinero a espuertas). Dentro del gasto contenido algo se podrá hacer ¿o no le dejan?